Egressy Mátyás eltűnése kapcsán van egy fontos ötlete Vitézy Dávidnak

Nem lehet félvállról venni azt a kérdést, hogy mennyire biztonságosak a budapesti hidak, különösen éjszaka, hiszen amellett, hogy a fővárosi látkép ikonikus elemei, az egyik legfontosabb közlekedési útvonalak is – írja Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője a hvg.hu összefoglalója szerint.

A politikus ezért javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy „egységes, korszerű és teljes körű kamerás megfigyelőrendszert kapjanak” a hidak, a terv szerint nemcsak az útpályát, hanem a járdákat lefednék a híd egyik végétől a másikig.

„Az elmúlt években sajnos több, a budapesti hidakhoz köthető tragikus eltűnés és rendkívüli esemény történt, melyek után sokszor csak a bizonytalan találgatás maradt a tények helyett. Az elmúlt napokban is egy ilyen eset került a közfigyelem középpontjába, és ismét csak a hídfőkben készült felvételek alapján tudjuk találgatni, mi történhetett a hídon” – írja Vitézy, Egressy Mátyás eltűnésére utalva.



A 18 éves Egressy Mátyás több mint egy hete, szombaton egy szórakozóhelyről indult el, de nem ért haza. Utoljára egy térfigyelő kamera felvételén volt látható, amint felsétált a Lánchídra, a hídon megtalált kulcscsomója, illetve egy hajó fedélzeti kamerájának felvétele alapján a fiú szülei azt valószínűsítik, hogy Mátyás a folyóba zuhant. Több mint egy héttel eltűnése után se találták meg.