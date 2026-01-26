ARÉNA - PODCASTOK
Vitézy Dávid, az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület főpolgármester-jelöltje Karácsony Gergely ismét nem tartotta a szavát: hol vannak az ígért traffipaxok? címmel tartott sajtótájékoztatóján Budapesten, az Árpád hídon 2024. június 4-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Egressy Mátyás eltűnése kapcsán van egy fontos ötlete Vitézy Dávidnak

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Egressy Mátyás eltűnése után Vitézy Dávid bekamerázná a budapesti hidakat. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint a jogszabályi keretek adottak, a döntés a Fővárosi Közgyűlés kezében van.

Nem lehet félvállról venni azt a kérdést, hogy mennyire biztonságosak a budapesti hidak, különösen éjszaka, hiszen amellett, hogy a fővárosi látkép ikonikus elemei, az egyik legfontosabb közlekedési útvonalak is – írja Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője a hvg.hu összefoglalója szerint.

A politikus ezért javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy „egységes, korszerű és teljes körű kamerás megfigyelőrendszert kapjanak” a hidak, a terv szerint nemcsak az útpályát, hanem a járdákat lefednék a híd egyik végétől a másikig.

„Az elmúlt években sajnos több, a budapesti hidakhoz köthető tragikus eltűnés és rendkívüli esemény történt, melyek után sokszor csak a bizonytalan találgatás maradt a tények helyett. Az elmúlt napokban is egy ilyen eset került a közfigyelem középpontjába, és ismét csak a hídfőkben készült felvételek alapján tudjuk találgatni, mi történhetett a hídon” – írja Vitézy, Egressy Mátyás eltűnésére utalva.


A 18 éves Egressy Mátyás több mint egy hete, szombaton egy szórakozóhelyről indult el, de nem ért haza. Utoljára egy térfigyelő kamera felvételén volt látható, amint felsétált a Lánchídra, a hídon megtalált kulcscsomója, illetve egy hajó fedélzeti kamerájának felvétele alapján a fiú szülei azt valószínűsítik, hogy Mátyás a folyóba zuhant. Több mint egy héttel eltűnése után se találták meg.

lánchíd

vitézy dávid

podmaniczky mozgalom

egressy mátyás

Bagyó Sándor: a Balaton most már legfeljebb csak arra alkalmas, hogy gyönyörködjünk benne

Szerdán lesz kormánydöntés a januári rezsiszámlákról

inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Kivégzik a dollárt, több mint 4 éves csúcson a forint

Most érkezett: elárulta a szerb elnök, hogy mennyiért vásárolta be magát a MOL a NIS olajtársaságba

Israel says it has retrieved remains of final Gaza hostage

Israel says it has retrieved remains of final Gaza hostage

The Israeli military had been searching for Ran Gvili since the ceasefire with Hamas began in October.

