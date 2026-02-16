Bíróság elé állítják az Egressy Mátyás telefonját ellopó hajléktalant

A nyomozás adatai szerint a terhelt 2026. január 17-én, az éjjeli órákban, Budapesten, a 907-es éjszakai buszjáraton utazva talált egy telefont. Azt rejtve megnézte, majd kikapcsolta. A készüléket a busz vezetőjének nem adta le, és egyéb módon sem próbálta meg visszajuttatni a tulajdonosának, hanem ellopta. A telefont egy, azóta is eltűntként keresett fiatal férfi, Egressy Mátyás hagyta el korábban a buszon.

A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség a jelenleg egy szabálysértés miatt szabálysértési elzárást töltő elkövetőt a hétfői napon a Budai Központi Kerületi Bíróság elé állítja lopás vétségének vádjával – derül ki az Fővárosi Főügyészség Infstartnak is megküldött közleményéből.

A Fővárosi Főügyészség felhívja a figyelmet, hogy a talált értékek nem tehetők el, mert annak akár büntetőjogi következménye is lehet. A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közösségi közlekedés vagy szállítás járművén talált dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen dologra a találó nem tarthat igényt.

Egressy Mátyás január 17-én hajnalban tűnt el. Akkor indult el az Ötkert nevű szórakozóhelyről, de nem ért haza. A hír gyorsan terjedt, Facebook-csoportok alakultak, sorra osztották a fiú fényképét, több szervezet és civilek is a keresésére indultak, és nagyon sok jelzés érkezett arról, hogy látták vagy látni vélték a zavartan viselkedő fiatalt. Szóba került az is, hogy a fiú italába esetleg drogot kevertek.