Drog, alkohol, rablás – kiderült, mit vizsgál a rendőrség Egressy Mátyás eltűnése ügyében

Nem indított büntetőeljárást a rendőrség, ugyanakkor „a Budapesti Rendőr-főkapitányság a körözési eljárásban az eset összes körülményét vizsgálja” – válaszolta a BRFK a Magyar Nemzetnek arra a kérdésre, hogy Egressy Mátyás eltűnésével összefüggésben indult-e esetleg külön nyomozás kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény, vagy testi sértés, esetleg lopás gyanújával. A fiatalember eltűnése után ugyanis olyan hírek is napvilágra kerültek, hogy a fiú drog hatása alatt volt, vagy esetleg útközben bántalmazhatták, vagy a telefonját ellophatták.

A Blikknek az édesapa, Egressy Attila vasárnap délelőtt arról beszélt, hogy barátai elmondása szerint a fia ugyan többet ivott a kelleténél, de nem volt szokatlanul ittas állapotban. Az esettel kapcsolatban az InfoRádióban Zacher Gábor toxikológus azt mondta, hogy a fiatal zavartsága mögött lehet kábítószer, de számos más szer vagy állapot okozhat módosult tudatállapotot, például alkohol, anyagcserezavar vagy hipotermia is.

A fiatalembert a Dunában is keresik. A híd közepén elhagyott kulcscsomót az édesapa azonosította, egy dunai hajó kamerafelvételének tanúsága szerint pedig vasárnap reggel 6 óra 37 perckor a Lánchídról a Dunába esett egy ember.