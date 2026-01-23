Egressy Mátyás eltűnése: megszólalt a rendőrség

A rendőrség a Dunában is keresi a január 17-én, szombat hajnalban eltűnt 18 éves Egressy Mátyást. A fiatal családja kedden közleményben tudatta, hogy alapos okkal feltételezik, hogy Mátyás szombat hajnalban a Lánchídról a Dunába zuhant.

A kutatást a jelenleg újra erősödő jégzajlás nehezíti – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság.

Hőkamera, szonár, búvárok

A rendőrség az Indexnek adott válaszában részletesen ismertette, hogyan zajlik a keresés a Dunában. A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság (DVRK) felszíni és víz alatti keresést egyaránt végez.

Az emberélet megóvása érdekében a DVRK minden bejelentést komolyan vesz. A lakossági bejelentések nagyban segítik a vízi rendészek munkáját – írta a BRFK Kommunikációs Osztálya.

A folyón zajló kutatás során a felszíni vizuális kutatást hőkamerával és éjjellátó készülék használatával támogatják, míg a víz alatti keresésnél szonárt használnak. A keresés szolgálati hajókkal történik, figyelembe véve a sodrási és áramlási tényezőket, illetve a mederviszonyokat.

A búvárok bevetésének szükségességét a vízi rendőr dönti el a helyszínen, de azt, hogy a merülés biztonságosan végrehajtható-e, minden esetben a merülésvezető döntése.

A rendőrség közlése szerint a DVRK a legkorszerűbb, világszínvonalú technikai eszközöket használja.

Riasztást követően a vízi rendészek átlagosan 3-5 perc alatt a helyszínre érnek Budapest területén, ennek is köszönhető, hogy a folyó fővárosi szakaszán 80 százalék fölötti a sikeres mentések aránya.

A rendőrség az eltűnés bejelentését követően haladéktalanul megindítja a körözési eljárást. Ennek során azt térképezik fel, hogy mikor és hol látták utoljára a keresett személyt, merre szokott mozogni, kikkel tart kapcsolatot.

Fontos szempont, hogy az eltűnt személy valamilyen okból veszélyben lehet-e – például egészségi állapota, életkora, az eltűnés helye vagy az időjárási körülmények miatt.

Amennyiben alappal feltehető, hogy a keresett személy egy konkrét területen lehet – városrész, erdőterület, folyószakasz –, akkor ott indítanak kutatást, amely során szükség esetén együttműködnek a társszervekkel – írta a rendőrség, hozzátéve, hogy a keresésbe bevonják a katasztrófavédelmet, a polgárőrséget, illetve civil kutató-mentőszervezeteket is.

15-20 méteres zuhanás, 60 km/órás sebesség

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat (HUNGO) szakmai tájékoztatót adott ki arról, miért jelent rendkívüli kihívást a folyóvízi kutatás a jelenlegi környezeti feltételek mellett.

A szervezet hangsúlyozza, hogy a jelenlegi alacsony vízállás miatt a hidak pályaszintje és a vízfelszín közötti távolság meghaladja a 15-20 métert. Ebben a magasságban a szabadesés ideje mindössze 1,5-1,7 másodperc, ami alatt a test irányíthatatlanul gyorsul fel közel 60 km/órás sebességre.