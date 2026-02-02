Dobrev Klára elárulta miért igazolta le a DK-hoz Jakab Pétert

A hét politikai híre, hogy a Demokratikus Koalíció leigazolta Jakab Pétert, akit országgyűlési képviselőjelöltként indítanak Miskolc 1-es választókerületében. Jakab korábban a Jobbik elnökeként több rasszista kijelentést tett, így például, hogy „pokollá tesszük a cigányok életét”. Mostanra annyira szalonképes lett, hogy a DK színeiben indulhat – kérdezte a Blikk a pártelnök asszonytól?

– Péter nagyon őszintén szembenézett ezekkel a mondatokkal, sőt, beszél is ezekről, de egyben ő a Fidesz rendszerének legádázabb ellenfele. Soha az életben nem kötött kompromisszumot a NER-rel, nem dolgozott nekik, nem kapott kitüntetést az Orbán-kormánytól, nem üzletelt a Fidesz oligarcháival, és még sorolhatnám, úgyhogy meggyőződésünk, hogy azok számára, akik kormányváltást akarnak, Jakab Péter nyereség. Ráadásul Miskolc környékén nagyon fontos szereplője a közéletnek, hiszen 2018-ban egész Magyarországon ott volt a legszűkebb különbség, 127 szavazattal nyert a fideszes Csöbör Katalin.

Tekintsünk vissza egy pillanatra 2022-re. Az előválasztási kampányban még úgy szólt az ön kritikája, hogy Jakab Péter radikális politikai és kommunikációs stílusa nem segíti az ellenzék széles támogatottságának elérését. Most épp erre van szüksége a DK-nak?

– 2021-ben, amikor megszületett az ellenzéki együttműködés, összefogás, az ellenzék pártjai aláírtak egy értéknyilatkozatot. Abban nagyon fontos dolgok szerepeltek emberi jogokról, Európáról, demokráciáról. Akkor azt mondtuk, akkor vagyunk hajlandóak együttműködni Orbán Viktor rendszerének leváltása érdekében, ha valaki ezt a közös értéknyilatkozatot aláírja, és ezt vallja. Ezt egyébként a Jobbik akkori képviselői is aláírták, és én – amióta Jakab Péter részt vett ebben az ellenzéki együttműködésben – nem tudok egyetlen olyan pillanatot sem felidézni, ami adott esetben ellentétes lett volna ezzel a közös nyilatkozattal. Orbán Viktor legyőzése érdekében én bárkivel hajlandó vagyok összefogni, aki demokrata. Szükség van erőteljesebb hangokra, pláne azokban a körzetekben, ahol a 2018-es választáson csak egy hajszállal maradt le Jakab a Fidesz mögött.

A DK be szeretne jutni a parlamentbe, ezt bizonyítja ez az újabb igazolás. Honnan próbál a bejutás határán egyensúlyozó párt szavazókra szert tenni?

– A DK stabil parlamenti párt, a támogatottsága – visszatekintve a korábbi időkre – mindig kiegyensúlyozott volt a fővárosban, a kisebb városokban és falvakban. Tehát nagyjából mindig ugyanakkora támogatottságunk volt a kisebb településeken, mint a nagyvárosokban, vagy akár a fővárosban. Ellentétben számos ellenzéki párttal, a mi bázisunk elsősorban azok az emberek, akiknek az élete tönkremegy Orbán rendszerében, akik aztán tényleg senki másra nem tudnak számítani, csak arra a baloldali politikára, amit mi képviselünk. Azt lehet látni, hogy sok százezer olyan ember van ebben az országban, aki nagyon nem akarja ezt a kormányt, tehát váltást akar, ám nem tud szavazni a Tisza Pártra. Ők az elmúlt másfél évben sem lettek Tisza-szavazók. Ennek persze, egy része DK-szavazó, nagy része inkább bizonytalan, keresi az útját. Ezek az emberek elsősorban azok, akikről beszéltem, és akiknek egész egyszerűen nincs hova menekülniük ebből az országból.

Számítanak arra, hogy az MSZP bizonytalankodása nyomán – miszerint vélhetően nem tudnak minden körzetben jelöltet állítani – a szocialista táborból tudnak szimpatizánsokat szerezni? Rámozdulnak az MSZP szavazóira?

– Én soha nem gondoltam úgy, hogy a politikai verseny feltétlenül a másik kicsinálásában nyilvánul meg. Ez egyébként az egyetlen tisztességes, demokrata magatartás szerintem. Az lenne a legfontosabb, hogy azoknak adjunk célt, reményt, akik most reménytelenségben vannak, és értük küzdjünk, őket juttassuk politikai képviselethez, mert nem lehet egy olyan világ, ahol ezeknek az embereknek semmilyen képviselete nincsen. Mi voltunk azok, akik fölkaroltuk többek között a nagyatádi fonalgyárból kirúgott dolgozók elmaradt végkielégítésének ügyét, és a gödi Samsunggal szemben is kiálltunk a dolgozókért. Ezért kell, hogy a multikat kiszolgáló filozófiával szemben – ami a jobboldalon eluralkodott – legyen olyan, aki ellensúlyt tart, erőt képvisel, és megmutatja, lehet ezt másképp is. A MSZP körüli hírek kapcsán is hasonlóan gondolkozom, mint amikor a Momentum bejelentette, hogy nem indul a 2026-os választáson. Szerintem ezek a magyar demokrácia szomorú napjai. Nem tesz jót a magyar közéletnek, de érzem a felelősséget DK-elnökként, hogy a magukra hagyott szavazóknak valamilyen kiutat mutassak ebből a helyzetből.

Milyen esélyei vannak a DK-nak? Ön szerint az egyéni jelöltek közül hányan jutnak be biztosan a parlamentbe?

– Inkább azt mondanám, én mit tartok erős képviseletnek. Egy 10%-os DK-val lennék elégedett, mert ennyi kell ahhoz, hogy a baloldal kellő erővel tudja képviselni az általa fontosnak tartott ügyeket. A tisztességes nyugdíjemelést, ami nem toldozgatás-foltozgatás lenne, mint ahogy az a Fidesz vagy a Tisza programjában szerepel, hanem svájci indexálás. Vagy a minimálbér adómentességét, vagy azt, hogy akinek magas osztalékjövedelme vagy 2,5 millió forint feletti jövedelme van, fizessen többet. Vagy hogy ingyenes legyen az első diploma. és még sorolhatnám. Hogy ez most egyéni, illetve listás eredményben hogyan jön össze, majd április 13-án kiderül. De ha neveket kellene mondanom, a legfrissebb felmérésünk nagyon világosan mutatja, hogy például Varju László az egyetlen, aki meg tudja verni Újpesten a Fideszt. Ő ott már harmadszorra végez elsőként a Fidesz előtt, pedig fokozottan nehezített terepen dolgozik, büntetőeljárással, mindennel próbálkoztak nála. De Barkóczy Balázs és Arató Gergely is bizonyította már, hogy le tudja győzni a Fideszt.

10 százalék, az 500-600 ezer szavazó...

– Igen, erre számítok, ennyi szavazója volt a DK-nak az EP-választáson 2019-ben. De azért is, mert azt látni, érezni, hogy nagyon magas lesz a részvétel ezen a választáson.

Számít arra, hogy a választás napjához közeledve – most, hogy a DK után nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt és Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjei – mégiscsak elindul a párbeszéd Tiszával?

– Amikor a tiszás etikai kódexet megkaptuk, nagyon konstruktívan válaszoltunk, és őszintén azt hittem, ez egy párbeszéd kezdete lesz. Aztán kiderült, hogy ez az akciójuk is egy percnyi hírnév, egy Facebook-poszt-bajnokság megnyerése volt, utána síri csend jött, és a továbbiakban nem is volt róla szó. Nagy csalódás volt, pedig szerintem több ilyen típusú, de ténylegesen el is induló beszélgetésre lenne szükség az ellenzék oldalán. Most sem látok ebben semmilyen kezdeményezést, de én örök optimista vagyok.

Akkor ez azt is jelenti, hogy bejutásuk esetén egy esetleges, a választások után felálló Tisza-kormányt a parlamentben akár kívülről támogatnának?

– Az Orbán-rendszert akarjuk lebontani, ehhez minden támogatást megadunk majd mindenkinek.

És vidéken, helyben? Mit tud arról, hogy települési-regionális szinten folyik-e valamilyen „frontbarátkozás”?

– Nincsen ilyen típusú titkos háttéralku... Természetesen egy piacon ott állnak az emberek egymás mellett hóban, fagyban aláírásokat gyűjteni, szórólapozni, és a túlnyomó többség tök normális, folynak normális beszélgetések. A kisebb településeken élő emberek azért sokkal közelebb állnak egymáshoz, kevesebb az acsarkodás.

Lassan minden kampánytémává válik: ilyen a rezsicsökkentés, amelynek a kormány szerint feltétele az orosz gáz, ám ennek behozatalát 2027-tól megtiltja az EU. Ráadásul az idei, kemény tél megborította a kormány narratíváját.

– Ez az Orbán-kormány nagy hazugsága! Mi évek óta mondjuk, hogy nagyon drága az orosz gáz, és Európa majd' minden országa időben le tudott válni róla. Ráadásul az is kiderült, hogy Európában mindenki olcsóbban vásárolja a gázt, mint amennyit mi fizetünk az oroszoknak. Bár azt, hogy pontosan mennyit, nem tudjuk, mert ez nagyon titkos, utólag kell kibogarászni, mennyi is lehet az, amit fizetünk Putyin rendszerének. Hétszeres gázáremelésre is sor került csak azért, hogy megmaradhasson az orosz gázfüggőségünk, és most éppen ez a tél mutatja, hogy nekünk volt igazunk akkor, amikor azt mondtuk, minél hamarabb le kell válni az orosz gázról.

Valahogy a kormány mégis ellopta a show-t, nem? Mire a DK kijött a rendkívüli parlamenti üléssel, a miniszterelnök a Facebookon egy hatalmas radiátorral a vállán bejelentette, hogy kompenzációt kap mindenki a januári számlájában...

– Hát, nem tudom, hogy ellopta-e a show-t, vagy sem, mert megint Facebook-politizálás zajlott: bejelentett valamit, amiről egy ideig semmi sem derült ki. Őrjítő, hogy a magyar politika akár kormányon, akár ellenzéken átmegy ebbe a látványpolitizálásba, és ebből Facebook-kormányzás lesz. Tehát az történik, hogy az adott pillanatot valami bon-mot-val meg akarják nyerni, majd utánuk az özönvíz, bármi is történhet. Mi azt mondjuk, jóval meg kell emelni – 500 köbméterrel, illetve 500 megawattal – a kedvezményes gáz, illetve villanyáram mennyiségét. Nem hanyagolható el az sem, hogy a tűzifával fűtők az országban a legszegényebbek, és mi nekik is próbálunk segíteni. Ezt célozza a rendkívüli parlamenti ülésnap február 2-án. Meglátjuk, mi lesz, de én úgy látom, a nyilvánosság ereje – erre példa a Szőlő utca – nagyon sok mindenre rá tudja kényszeríteni a Fideszt. Most bedobták a 30%-os visszatérítést. Úgy látom, a hatvanpusztai birtok gáz- és áramszámlája tényleg kevesebb lesz, de az embereknek ez nem jelent tényleges segítséget hosszabb távon.

Ha már felhozta, van az embernek olyan érzése, hogy december közepe óta a DK a Szőlő utca ügyében kicsit elcsendesedett. Mi az oka?

– Én nem hagyom abba, amíg ki nem derül, hogy kik azok magas rangú vezetők, akár rendőri vezetők, aki védőernyőt tartottak a pedofilok fölé. Nagyon valószínűnek látszik, hogy Juhász Péter Pálnak voltak listái – egyébként nem ok nélkül, mintegy a saját védelmében – az általa üzemeltetett prostituált hálózatról. Ezeknek a „magyar Epstein-fájloknak” a nyilvánosságra hozatalát követeltük a legfőbb ügyésztől a parlamentben, írásbeli választ igénylő kérdésként. A napokban érkezett meg a válasz, hogy keresik, van-e lista. Ebből is látszik, hogy egyetlen szálat sem lehet elengedni, mert most az a legfontosabb, hogy megtudjuk, kik fedezték Juhász Péter Pált.

Egy politikai, de mégis személyes kérdés: mi lesz Dobrev Klárával április 12. után?

– Megválok az EP-képviselői megbízatásomtól, és a Demokratikus Koalíció parlamenti frakcióvezetője leszek, ha a párttársaim bizalmat szavaznak.

Akkor a privát szférában is megszűnik a kétlakisága, s ennek valószínűleg Marci, a család legkisebb gyereke örül a legjobban. Hogyan egyeztek meg Gyurcsány Ferenccel, kihez került a most 11 éves fiú, aki a válás előtt meglehetősen sok időt töltött az édesapjával?

– Közös szülői felügyeletben egyeztünk meg a volt férjemmel: az idő felét velem, a másik felét az apjával tölti. Ugyanakkor – sok más gyerekhez hasonlóan – meglehetősen nehezen viseli ezt a helyzetet.