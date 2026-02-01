Havi 300 ezer forintot lehet ingyenesen felvenni készpénzben – a nap hírei

Vasárnaptól havi 300 ezer forintot lehet ingyenesen felvenni készpénzben a bank automatákból – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az eddigi 150 ezer forintos limit a duplájára emelkedett, és az összeg akár két részletben is felvehető minden hónapban. A kedvezmény bármely bank automatájából igénybe vehető.

Csökkent a sertéshús kiskereskedelmi beszerzési ára az év elején. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a vágósertés termelői ára az év harmadik hetében csaknem 30 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Mérséklődtek a sertéshúsok feldolgozói értékesítési árai is: a darált sertéshús több mint 10, a csont nélküli sertéscomb közel 20 százalékkal lett olcsóbb éves összevetésb

Törvényjavaslatot nyújt be a Demokratikus Koalíció a határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről és a választási rendszer átalakításáról – jelentette be a párt elnöke. A DK javaslata megszüntetné a levélszavazást, megkönnyítené a külföldön élők voksolását, és átalakítaná az egyéni választókerületeket, szabályozná a választási kampányban a mesterséges intelligencia és a digitális technológiák használatát. A javaslatot a jelenlegi parlamenti ciklusban is be fogják nyújtani.

Felfüggesztették tanári állásából azt a férfit, aki pénteken baltával kergetett aláírást gyűjtő Tisza-aktivistákat Debrecenben – derítette ki az RTL Híradó. A baptista fenntartású iskola igazgatója elmondta, hogy rendkívüli vizsgálatot rendelt el egyik oktatójukkal szemben. Amíg a vizsgálat és a támadás miatt indult rendőrségi büntetőeljárás le nem zárul, addig a tanár nem dolgozhat az intézményben. Az esetet Papp Lászó, Debrecen fideszes polgármestere is elítélte.

Az ukrán-orosz-amerikai megbeszélések a jövő héten február 4-én és 5-én folytatódnak az Egyesült Arab Emírségekben – közölte az ukrán elnök a közösségi oldalán. A három fél legutóbb január 24-én egyeztetett Abu-Dzabiban és mára tervezték a tárgyalások folytatását. Volodimir Zelenszkij arról is beszámolt, hogy januárban Oroszország több mint 6000 drónt, mintegy 5500 irányított légibombát és 158 rakétát lőtt ki Ukrajnára. Az elnök szerint a támadások célpontjai elsősorban az energetikai hálózat, a vasút és polgári létesítmények voltak.

Dnyipropetrovszk megyében egy buszt ért dróntalálat, amelyen egy bánya alkalmazottai utaztak. Beszámolók szerint a támadásban 15-en haltak meg, és heten megsebesültek. Zaporizzsja megyei közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy orosz dróntalálat ért egy szülészetet Zaporizzsjában, legkevesebb hatan megsebesültek.

Olimpiai tűzszünet kihirdetését szorgalmazta XIV. Leó pápa. A katolikus egyházfő arra kérte a világ vezetőit, hogy tegyenek konkrét gesztusokat a feszültségek enyhítése és a párbeszéd megkezdése érdekében, a február 6-án kezdődő téli olimpia idejére.

Izrael megnyitotta a gázai határátkelőt Rafahnál. Az első napon csak tesztelik a megnyitott átkelőt, amely a Hamász terrorszervezet elleni háború szinte teljes időtartama alatt zárva tartott. Hétfőn várhatóan újraindul a személyforgalom Egyiptom felé. Naponta 150 ember hagyhatja el majd Gázát, és 50 térhet vissza az övezetbe.

Regionális háborúval fenyegetőzött egy esetleges amerikai katonai beavatkozás esetén Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. Ali Hamenei ajatollah kijelentette: az Egyesült Államoknak tudnia kell, hogy egy újabb háború nem maradna Irán határain belül. A legfőbb vezető puccskísérletnek nevezte a hatóságok által erőszakkal elfojtott tiltakozó mozgalmat.

Irán terrorszervezetté nyilvánította az európai uniós országok hadseregeit, válaszul arra, hogy az Európai Unió, terrorszervezetnek minősítette az iráni Forradalmi Gárdát a kormányellenes tüntetések brutális elnyomása miatt. Közben az Egyesült Államok hadihajókat vezényelt a Perzsa-öbölbe, Irán pedig hadgyakorlatot kezdett az Hormuzi-szorosban.

Az amerikai elnök nem zárta ki a katonaság ismételt mozgósítását a szövetségi tulajdont megrongáló tüntetőkkel szemben. Donald Trump hangsúlyozta: a rend fenntartása elsősorban a demokrata vezetésű városok feladata, de ha a szövetségi tulajdon védelme nem biztosított, akár katonai beavatkozás is szóba jöhet.

Csehországban tízezrek tüntettek Petr Pavel köztársasági elnök mellett. A demonstrációkat Prágában, és még több mint 10 városban rendezték, miután Petr Pavel súlyos zsarolási kísérlettel vádolta meg az Autósok párt elnökét, Petr Macink-ot. Petr Pavel korábban elutasította a kormánykoalíciós Autósok párt egyik miniszteri kinevezését, rasszista és idegengyűlölő bejegyzései miatt. A párt meglátása szerint azonban a miniszteri kinevezés elutasításával a cseh elnök túllépi hatáskörét és alkotmányt sért.

A brit miniszterelnök szerint András korábbi yorki hercegnek tanúvallomást kell tennie az amerikai képviselőház előtt, a Jeffrey Epstein-ügyben, miután újabb dokumentumok kerültek nyilvánosságra. Keir Starmer hangsúlyozta: az áldozatok érdekei az elsők, és nem lehet kivételezni azokkal, akik információval rendelkeznek az ügyről. Andrástól korábban megvonták királyi címeit, a fiatalkorú lányok ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt többször is elítélt Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt. A hétvégén nyilvánosságra hozott több millió oldalnyi irat és fotó a korábbi yorki herceg és Epstein szoros kapcsolatát támasztja alá.