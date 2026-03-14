2026. március 14. szombat Matild
Nyitókép: ORbán Viktor / Facebook

„A birodalmi központból kapott parancsok helyett” – Levelet írt a határon túli magyaroknak Orbán Viktor

Infostart / MTI

Sorsunk ma egyetlen döntésen múlik. Itt az idő hát, hogy mi, magyarok újra összefogjunk, és együtt, közösen védjük meg az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikai eredményeit – írta Orbán Viktor miniszterelnök a határon túli magyaroknak március 15. alkalmából küldött levelében.

A kormányfő úgy fogalmazott: 1848 tavaszán remény költözött a szívekbe. A birodalmi központból kapott parancsok helyett felcsillant a magunk választotta jövő lehetősége. Újból felragyogott a horizonton annak a gazdag és erős országnak a csillaga, melynek fénye 322 évvel korábban hunyt ki a mohácsi csatamezőn – olvasható Orbán Viktor határon túli magyaroknak március 15. alkalmából írt levélben.

„Ahogy 1848-49-ben, úgy most is vannak, akik ellenünk törnek. Fenyegethetnek bennünket akár nyílt háborús, pénzügyi zsarolásokkal, akár létfontosságú vezetékek elzárásával, mi nem engedünk sem nekik, sem fizetett bábjaiknak, ahogyan megálljt parancsolunk azoknak is, akik el akarják venni a határon túli testvéreink szavazati jogát” – rögzítette a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt írta: sorsunk ma egyetlen döntésen múlik. Itt az idő hát, hogy mi, magyarok újra összefogjunk, és együtt, közösen védjük meg az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikai eredményeit.

„Segítsük és megóvjuk az akaratuk ellenére könyörtelen háború poklába került honfitársainkat, és folytassuk a nemzetépítés határokon átívelő munkáját, hogy a magyar név megint szép lehessen Szabadkától Dunaszerdahelyig, Lendvától Beregszászig, Montréaltól Kézdivásárhelyig” – olvasható a levélben.

Legyen béke, szabadság és egyetértés! – zárta a határon túli magyaroknak írt levelét Orbán Viktor.

Az elrendelt boltzár alapvetően minden üzletre érvényes, eltekintve bizonyos kivételektől. A közlekedőknek se lesz könnyű dolga a fővárosban, számos lezárással, forgalmi változással kell számolni az rendezvények, megemlékezése miatt.
 

Az elmúlt napokban legalább négy, eredetileg Európába tartó LNG-tankert irányítottak át Ázsia felé.
 

Az amerikai autóipari szervezetek arra kérik a kormányt, hogy tartsa távol a kínai autógyártókat az Egyesült Államok piacától – derül ki egy, a Reuters birtokába jutott levélből. A lépés bonyolíthatja Donald Trump elnök tervezett kínai csúcstalálkozóját.

Az incidens röviddel azután történt, hogy az iraki fővárost ért korábbi csapásokban életét vesztette két, Irán által támogatott fegyveres.

Around 90% of Iran's oil exports pass through Kharg Island, but the US president says oil infrastructure there was not targeted.

