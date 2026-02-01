ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. február 1. vasárnap Ignác
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök sajtótájékoztatót tart a washingtoni Fehér Házban 2026. január 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Donald Trump mozgósítással fenyeget

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az amerikai elnök szigorú és határozott fellépést kért a szövetségi irányítás alatt álló rendvédelmi erőktől szombaton a szövetségi tulajdont megrongáló tüntetőkkel szemben, és a katonaság ismételt mozgósítását sem zárta ki.

Donald Trump a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy elvárását Kristi Noem belbiztonsági miniszter tudomására hozta.

Arra hívta fel a figyelmet: a bevándorlási hatóságot és a határőrséget arra utasította, hogy legyenek „nagyon határozottak” a szövetségi kormány tulajdonának védelmében.

„Nem lesz köpködés a tisztjeink arcába, nem fogják ütni és kirúgni autóink lámpáit, és nem fognak köveket, téglákat dobni járműveinkre és hazafi harcosainkra” – fogalmazott az elnök.

Szavai szerint pénteken éjszaka az Oregon állambeli Eugene-ban tüntetők betörtek egy szövetségi épületbe, komoly károkat okoztak, és zaklatták az ott dolgozó alkalmazottakat, a helyi rendvédelmi erők pedig semmit sem tettek a rendbontás megfékezése érdekében.

Donald Trump egyben hangsúlyozta, hogy a demonstrációk által érintett demokrata irányítású nagyvárosok vezetésének kell gondoskodnia a rend fenntartásáról, ugyanakkor kiemelte, hogy

ha a szövetségi kormány tulajdonában álló létesítményt atrocitás ér a jövőben, amit a helyi rendőrség nem tud megakadályozni, akkor annak védelmére akár a katonaságot is mozgósítja.

Pénteken az Egyesült Államok több nagyvárosában tartottak több ezres tüntetéseket a bevándorlási hatóság és annak minneapolisi tevékenysége ellen. Los Angelesben az erőszakossá váló demonstrálók közül többeket letartóztattak.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump mozgósítással fenyeget

donald trump

minnesota

ice

kristi noem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A véradók és plazmaadók bizalmát is erősíti az új regiszter

A véradók és plazmaadók bizalmát is erősíti az új regiszter

Hiánypótló regisztert indított az Országos Vérellátó Szolgálat. Mostantól nem csak a véradók, a plazmaadók is bekerülnek egy rendszerbe, így már nem lesz mód arra, hogy valaki a megengedettnél többször adjon vérplazmát. A regiszter elsősorban a donorok egészségét védi – mondta az InfoRádiónak Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos változás élesedik ma az ATM-eknél, százezreket kapsz kézhez ingyen

Fontos változás élesedik ma az ATM-eknél, százezreket kapsz kézhez ingyen

Február 1-től duplájára, azaz 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelkedik az ingyenes készpénzfelvétel értékhatára - emlékeztet vasárnap reggeli közleményében az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat

Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat

Nem csak szomszédi vita lehet a vége a folyamatos kutyaugatásnak: a jegyző zajmérést is elrendelhet, és súlyos pénzbírság következhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Second Epstein victim claims she was sent to UK for sex with Andrew, lawyer says

Second Epstein victim claims she was sent to UK for sex with Andrew, lawyer says

The woman, then in her 20s, says the alleged encounter happened at Royal Lodge in 2010.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 21:00
Ez a borotva mélyet vághat – döbbenetes harci gép készül az amerikai haditengerészet számára
2026. január 31. 20:45
Máris van politikai áldozata és magyar szála a nyilvánosságra hozott Epstein-aktáknak
×
×
×
×