Várandós nõ pakolja össze a holmijait a szülészetét ért orosz dróntámadást követõen a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában 2026. február elsején. A támadásban hatan megsebesültek.
Ukrajnai szülészetet és munkásbuszt ért orosz dróntámadás

ELŐZMÉNYEK

Orosz dróntalálat ért egy szülészetet vasárnap a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában, legkevesebb hatan megsebesültek – írta a Telegramon Ivan Fedorov, a Zaporizzsja megyei közigazgatás vezetője. Egy buszt ért találatban legkevesebb 12-en meghaltak.

Előzőleg Dnyipróban egy férfi és egy nő halt meg vasárnapra virradóra orosz dróncsapásokban – közölte a megyei közigazgatás.

A Dnyipropetrovszk megyei Ternivka városában dróntalálat ért egy buszt, amelyen egy bánya alkalmazottai utaztak. A mentők és a helyi hatóságok szerint legkevesebb 12 halálos áldozata és hét sebesültje volt a támadásnak.

A dél-ukrajnai Herszonban, ahol gyakoriak az orosz támadások, vasárnap reggel légitámadás során találat érte a városközpontot – közölte a megyei közigazgatás. A támadásban egy 59 éves nő életveszélyesen megsebesült.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalakon vasárnap azt írta, hogy január folyamán Oroszország több mint 6000 drónt, mintegy 5500 irányított légibombát és 158 rakétát lőtt ki Ukrajnára. Az elnök szerint a támadások célpontjai elsősorban az energetikai hálózat, a vasút és polgári létesítmények voltak.

Az ukrán elnök vasárnap azt is közölte, hogy az ukrán–orosz-amerikai megbeszélések az Egyesült Arab Emírségekben a jövő héten folytatódnak.

„Ukrajna kész a lényegi tárgyalásokra, és abban vagyunk érdekeltek, hogy végül olyan eredmény szülessen, amely közelebb visz minket ahhoz, hogy a háború méltón és valóban véget érjen” – írta Zelenszkij az X-en.

