2026. március 14. szombat Matild
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b3) a Karmelita kolostorban tartott kormányülésen 2023. július 26-án. A kormányfő mellett Pintér Sándor belügyminiszter (b), Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (b2), Bordás Gábor, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára (b4), Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára (b5) és Nagy István agrárminiszter (b6),MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Orbán Viktor véleménycikket publikált egy német lapban

Az ukrajnai háború, az elhibázott szankciós politika és a hibás brüsszeli döntések súlyos gazdasági és geopolitikai válságba sodorták Európát – erről írt Orbán Viktor a Welt am Sonntag című német lapban megjelent véleménycikkében, amelyről Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója számolt be a szombaton a Facebookon.

A miniszterelnök szerint négy éve a háborús logika határozza meg az európai politikát: a humanitárius segítségnyújtást fokozatosan fegyverszállítások váltották fel, miközben az Oroszország elszigetelésére épülő stratégia nem hozta el a háború végét. Ukrajna katonai győzelme továbbra is távoli, az orosz gazdaság pedig nem roppant össze a szankciók hatására – írta Orbán Balázs.

Orbán Viktor arra figyelmeztet, hogy a háború mellett Európa egyre mélyülő gazdasági és energetikai válsággal is szembesül. A szankciók, az energiapolitikai döntések és a közel-keleti konfliktus hatásai súlyos csapást mérhetnek az európai iparra, miközben a kontinens versenyképessége is gyengül.

A cikkben külön kitér arra is, hogy Ukrajna döntése a Barátság-kőolajvezeték lezárásáról Magyarország és Szlovákia számára súlyos következményekkel jár, ezért Magyarországnak nincs oka támogatni olyan döntéseket vagy pénzügyi csomagokat, amelyek egy ilyen lépést tevő államot segítenének – tette hozzá a politikai igazgató.

A miniszterelnök szerint az EU Ukrajna-politikáját ma egy szűk politikai vezetői kör határozza meg Brüsszelben és Berlinben, Zelenszkij elnökkel összhangban, ami ellehetetleníti az európai stratégia érdemi korrekcióját. Orbán Viktor úgy látja: Európának vissza kell szereznie politikai mozgásterét, és olyan döntéseket kell hoznia, amelyek a kontinens békéjét, gazdasági stabilitását és energiabiztonságát szolgálják.

Orbán Viktor szerint az európai emberek négy éve viselik a háborús politika következményeit – növekvő energiaárakkal, gyengülő versenyképességgel és egy elhúzódó konfliktus terhével. A kérdés az, meddig tartható fenn ez az irány – zárta bejegyzését Orbán Balázs.

Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat

Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump nemzetközi koalíciót küld a Hormuzi-szorosra - Híreink az iráni háborúról szombaton

Pontosan két héttel ezelőtt indult az iráni háború, legújabban Donald Trump a Közel-Kelet történetének egyik legdurvább bombázásról számolt be, az iráni olajtermelés központjának számító Kharg szigetet támadta az amerikai hadsereg. Az ezidáig érintetlen sziget kezeli az iráni olajexport 90 százalékát, bár Trump szerint az olajinfrastruktúrát nem lőtték, csak a katonai létesítményeket. Pénteken Trump arról is beszélt, hogy szerinte Oroszország Iránt segíti. Közben a hírek szerint az Egyesült Államok további 5000 katonát és több hadihajót tervez a térségbe küldeni. Délután Donald Trump elnök bejelentette: nemzetközi koalíció alakul a Hormuzi-szoros biztosítására, melyben remélhetőleg Kína is részt vesz majd.

Sokáig titkolták a csodagyógyszernek hitt fogyasztószer brutális mellékhatásait: ezrek perlik a gyártót, belerokkantak a kezelésbe

Több mint négyezer amerikai indított pert a GLP-1-receptor-agonista típusú fogyókúrás gyógyszerek, köztük az Ozempic és a Wegovy gyártói ellen.

Trump urges UK and other nations to send ships to help secure Strait of Hormuz after Iranian attacks

Meanwhile, sirens are triggered in Jerusalem, with the Israeli military saying it has detected new attacks from Iran.

2026. március 14. 17:21
„Kérlek, figyelmeztesd az elnöködet” – Válaszolt Orbán Viktor az ukrán narancsos forradalom vezéralakjának
2026. március 14. 16:05
Főkert: technológiaváltás nélkül tíz éven belül minden harmadik fát elveszíthetünk Budapesten
