Dobrev Klára
Nyitókép: Facebook / Dobrev Klára

Így venné el a DK a határon túli magyarok szavazati jogát – benyújtják a törvényjavaslatot

Infostart / MTI
A Demokratikus Koalíció (DK) benyújtja a határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről és „az arányos választási rendszer helyreállításáról” szóló törvényjavaslatát – jelentette be vasárnap reggel a párt elnöke a Facebookon tartott online sajtótájékoztatóján.

Dobrev Klára hozzátette: ezt a javaslatot az eddigiektől eltérően nemcsak a kormányváltás után, hanem még a jelenlegi parlamenti ciklusban is be fogják nyújtani. Mint mondta, mára már mintegy félmillió határon túli regisztrált az április választásokra, és ez szerinte nem véletlen.

Úgy fogalmazott: a Fidesz teljesen tisztában van vele, hogy a határon túli szavazatok nélkül könnyen elveszítheti az országgyűlési választást. Elmondása szerint a baloldaliakkal együtt úgy vélik, hogy ami ma Magyarországon választási rendszer címen működik, „az minden, csak nem demokrácia”.

A politikus azt mondta: a Fidesz választási rendszerében a határon túli kettős állampolgárok – akik soha nem éltek, soha nem adóztak Magyarországon és nem is viselik a döntésük következményeit –, egy olyan levélszavazási rendszerrel tarthatják hatalomban a Fideszt, amely tömeges választási csalások elkövetésére is alkalmas.

Eközben például a Londonban vagy Münchenben dolgozó magyaroknak órákat kell sorban állniuk a külképviseleteken, hogy szavazhassanak

– tette hozzá.

Dobrev Klára szerint a határon túliak „egész egyszerűen, biztonsági boríték vagy bármiféle ellenőrzés nélkül” gyűjtik a Fidesznek a szavazatokat. Mint mondta, szabadcsapatok járják Erdélyt és a Vajdaságot, majd „egész egyszerűen csak összegyűjtik néha az üres papírokat, amit aztán ők kitöltenek”.

A pártelnök említést tett „a választókerületi határok fideszes átrajzolgatásáról” is, az egyfordulós rendszer kapcsán pedig azt mondta, az a pártok önálló indulását nehezíti meg. Hozzátette: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt állítja, hogy a választási rendszer átalakítása nem a legfontosabb feladat és nincs ellenére a határon túliak szavazati joga.

A politikus kiemelte, a baloldaliakkal úgy gondolják, hogy a választási rendszer reformja nélkül a kormányváltás csak egy vezérváltás lesz, de nem rendszerváltás. Ezért a DK törvényjavaslatával megszüntetnék a határon túliak szavazati jogát és a levélszavazás lehetőségét, megkönnyítenék a külföldön tanuló és dolgozó magyarok szavazását és átalakítanák az egyéni választókörletek határait - ismertette.

Hangsúlyozta: a DK a kormányváltás után olyan választási rendszert teremt, ahol minden szavazat számít. Ott csak azok szavazhatnak, akik viselik is a döntésük következményét és ahol a parlament összetétele végre valós társadalmi támogatottságot tükröz – tette hozzá.

Több mint száz lóerővel erősebbek az autók, jóval nagyobbak a szárnyak és a leszorító erő is, de nagyon élvezetes a közös munka – mondta az InfoRádióban a 17 éves autóversenyző, aki feljebb lépett a brit Forma–4-ből, és idén már a GB3-bajnokságban láthatjuk. Mint fogalmazott, az a célja, hogy minél többször dobogóra állhason az idei futamokon. Wéber Gábor F1-es kommentátor szerint eddig nagyon profin menedzselt volt Molnár Martin karrierje, de rendkívül rögös út vár rá.
Nem esett elég hó a talaj mélyebb rétegeinek feltöltődéséhez, de a tavaszi aszályt némiképpen enyhítheti ez a csapadék – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője. Bíró Tibor egyetemi tanár szerint viszont tavaszi árvíz sem várható.
 

