2026. február 1. vasárnap Ignác
Hentespult egy budapesti szupermarketben 2019. január 14-én. Január 15-től nemzeti zászlóval is kötelező feltüntetni a 200 négyzetméternél nagyobb üzletek húspultjaiban kapható, nem előrecsomagolt, friss sertéshúsok származási helyét.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Olcsóbb lett a sertéshús

Infostart / MTI

Csökkent a vágósertés termelői ára, a nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési és kiskereskedelmi beszerzési ára, alig változott viszont a baromfi termelői és a tojás csomagolóhelyi ára – olvasható az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) honlapján közzétett összesítésekben.

Adataik alapján a vágósertés termelői ára majdnem 30 százalékkal csökkent az év harmadik hetében 2025 azonos időszakával összehasonlítva.

A sertéshúsok feldolgozói értékesítési árai túlnyomórészt ugyancsak csökkentek, a darált sertéshúsé több mint 10 százalékkal, a csont nélküli sertéscombé majdnem 20 százalékkal.

A kiskereskedelmi beszerzési árak hasonlóan alakultak, többségük legalább 10 százalékkal csökkent éves összevetésben.

A hízósertéstáp körülbelül ugyanannyiba kerül, mint egy éve – írták.

Az AKI elemezte a baromfipiacot is, összesítésük szerint a vágócsirke termelői ára egy éve csaknem változatlan, akárcsak a mélyalmos tartásból származó tojás csomagolóhelyi értékesítési ára.

A ketreces tartásból származó tojás átlagosan körülbelül 3 százalékkal drágult egy év alatt.

A nagybani piacokon nagyobb a különbség a tojásárak alakulásában, Budapesten 10 százalék feletti az éves növekedés, a vidéki városokban viszont többnyire nincs drágulás, illetve néhány százalékos csökkenés figyelhető meg – közölték.

