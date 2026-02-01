Olcsóbb lett a sertéshús

Adataik alapján a vágósertés termelői ára majdnem 30 százalékkal csökkent az év harmadik hetében 2025 azonos időszakával összehasonlítva.

A sertéshúsok feldolgozói értékesítési árai túlnyomórészt ugyancsak csökkentek, a darált sertéshúsé több mint 10 százalékkal, a csont nélküli sertéscombé majdnem 20 százalékkal.

A kiskereskedelmi beszerzési árak hasonlóan alakultak, többségük legalább 10 százalékkal csökkent éves összevetésben.

A hízósertéstáp körülbelül ugyanannyiba kerül, mint egy éve – írták.

Az AKI elemezte a baromfipiacot is, összesítésük szerint a vágócsirke termelői ára egy éve csaknem változatlan, akárcsak a mélyalmos tartásból származó tojás csomagolóhelyi értékesítési ára.

A ketreces tartásból származó tojás átlagosan körülbelül 3 százalékkal drágult egy év alatt.

A nagybani piacokon nagyobb a különbség a tojásárak alakulásában, Budapesten 10 százalék feletti az éves növekedés, a vidéki városokban viszont többnyire nincs drágulás, illetve néhány százalékos csökkenés figyelhető meg – közölték.