A Hormuzi-szoros felszabadítására szervez koalíciót Donald Trump – a nap hírei

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat az Országházban. Biztonsági okokból kivonták Irakból az Erbílben szolgáló magyar katonákat. Nemzetközi haditengerészeti együttműködést tervez az amerikai elnök a Hormuzi-szoros kereskedelmi forgalmának újraindítása érdekében. Az InfoRádió legfontosabb szombati hírei.

Átadta a legmagasabb állami kitüntetéseket a köztársasági elnök március 15-e alkalmából.

Ukrajna nem zsarolhatja a magyarokat és a kormányt az ukrán szabadságharca hivatkozva - írta a magyar miniszterelnök az X-en a korábbi ukrán elnöknek adott válaszában. Korábban Viktor Juscsenko bírálta a magyar kormányfőt, mert szerinte Orbán Viktor elfordult a szabadság és az európai szolidaritás értékeitől, és ma olyan erőket támogat, amelyek Ukrajna szabadságát fenyegetik. Válaszában Orbán Viktor régi barátjaként említette a korábbi államfőt és azt kívánta, hogy az orosz-ukrán testvérháború ne végződjön az ukrán állam végzetes meggyengülésével.

Hatalmas Nemzeti Menetre készül holnap a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter közleményében úgy fogalmaz: az idei március 15. a magyar nép békés és derűs feltámadása lesz, egyben az ünnep a szabad Magyarország újjászületésének napja lesz. Arról is tájékoztatott, hogy mintegy 2000 önkéntes dolgozik a Nemzeti Menet sikerén.

Fáklyás vonulással emlékezett meg az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseiről március 15. előestéjén a Demokratikus Koalíció. A vonulás az V. kerületi Petőfi szobortól indult, és a Pilvax közben ért véget, ahol a párt elnöke mondott beszédet. Dobrev Klára élesen bírálta az Orbán-kormányt, szerinte a mai hatalom eltávolodott azoktól az értékektől, amelyekért 1848 hősei küzdöttek. Hozzátette: a választás tétje túlmutat egy egyszerű kormányváltáson, ami egy rendszer végét jelentheti.

Biztonsági okokból kivonták Irakból az Erbílben szolgáló magyar katonákat – jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke. Böröndi Gábor elmondta, hogy mindenki épségben és biztonságban elérte Törökországot, ahonnan a honvédség repülőgépével Magyarországra szállítják őket. Közölte azt is, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított katonai műveletének kezdete óta megtorlásul több alkalommal érte iráni rakéta- és dróntámadás azokat az iraki támaszpontokat, ahol nemzetközi erők állomásoznak. A katonákkal együtt hagyták el Irakot Magyarország erbíli főkonzulátusának munkatársai is.

Rakétatámadás érte az amerikai nagykövetséget Bagdadban. A Reuters hírügynökség iraki biztonsági forrásokra hivatkozva azt írja: a támadás röviddel azután történt, hogy két Irán által támogatott harcos meghalt az iraki főváros elleni csapásokban. Károkról egyelőre nem közöltek részleteket. A nagykövetség még pénteken megújította a 4-es szintű iraki biztonsági riasztást

Nemzetközi haditengerészeti együttműködést tervez az amerikai elnök a Hormuzi-szoros kereskedelmi forgalmának újraindítása érdekében. Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán azt írta, hogy a kőolajszállítási útvonal lezárásában különösen érintett országok csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. Reményét fejezte ki, hogy mások mellett Kína, Franciaország, Japán, Dél-Korea és az Egyesült Királyság is részt vesz majd a tengeri biztonságot célzó műveletben.

Irán engedélyezte több indiai olajszállító hajó áthaladását a Hormuzi-szoroson – közölte Irán indiai nagykövet. A döntés kivételt jelent a szoros forgalmára bevezetett iráni blokád alól, amit Teherán az Egyesült Államok és Izrael légicsapásai után rendelt el.

Dróncsapás érte a Hormuzi-szorostól nem messze fekvő fudzsejrai kikötőt. A támadást követő tűz miatt részlegesen felfüggesztették a kőolaj-rakodást. A létesítmény a térség egyik utolsó még működő exportterminálja.

Már elérhetők az adóbevallási tervezetek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. A NAV az idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette el az szja-bevallási tervezetét, a dokumentumot az eSZJA-oldalon nézhetik meg azok, akik regisztráltak az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra. A tervezetek számítógépen, okostelefonon és tableten is megtekinthetők, szükség esetén módosíthatók is.

A tudatos vásárlásra hívják fel a figyelmet a szakmai szervezetek a fogyasztóvédelem világnapja alkalmából. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a magyar fogyasztók tudatossága az elmúlt években erősödött, azonban főként az online vásárlásoknál folyamatosan szükség van az ismeretek bővítésére annak érdekében. Gyakori hibák között említették az impulzusvásárlást, a feltűnően olcsó, de bizonytalan forrásból származó ajánlatok elfogadását vagy a rejtett költségek figyelmen kívül hagyását.

Elhunyt Jürgen Habermas német filozófus, társadalomtudós, a XX. század második felének egyik meghatározó gondolkodója. A nyolcvanas években megjelent kétkötetes fő műve, A kommunikatív cselekvés elmélete a társadalomelmélet egyik alapművévé vált. Jürgen Habermas 2015-ben megkapta a filozófia Nobel-díjaként emlegetett Kluge-díjat. A kiadója tájékoztatása szerint a bajorországi Starnbergben érte a halál életének 96. évében.

Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott.
 

Ellepték a magyar hírességek a Vigadót – ők kapták a legrangosabb kitüntetéseket

Boltzár, közlekedés, lezárások – mutatjuk, mi várható március 15-én

Amiről keveset beszélnek: így zajlott Pest, Pozsony és Bécs összjátéka 1848 tavaszán

Jön a kötelező vasárnapi boltzár: nincs kivétel

Figyelem, szombaton több útlezárás is lesz Budapesten

Aki utazni fog a mostani hétvégén, ezekre számíthat

A Magyar Turisztikai Ügynökség talált egy módszert, amellyel be tudja lőni a vasárnap Budapestre érkezők létszámát

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Váratlan fordulat: Amerika falba ütközött, nem engedték be a katonai gépeit az európai országba

Svájc a semlegességi törvényére hivatkozva elutasította két amerikai katonai és állami repülőgép átrepülési kérelmét, míg három másiknak engedélyt adott – közölte szombaton a svájci kormány.

Súlyos hír érkezett Vlagyimir Putyin egészségi állapotáról: így néz ki az orosz elnök rejtélyes betegsége

A felvétel a nemzetközi nőnap alkalmából készült köszöntőbeszéd egyik kivágott jelenetét tartalmazza.

Trump urges UK and other nations to send ships to help secure Strait of Hormuz after Iranian attacks

Meanwhile, Israel says Iran has launched a sixth wave of strikes on Saturday and in Kuwait, an air base has been hit by two drones.

