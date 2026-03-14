A Hormuzi-szoros felszabadítására szervez koalíciót Donald Trump – a nap hírei

Átadta a legmagasabb állami kitüntetéseket a köztársasági elnök március 15-e alkalmából.

Ukrajna nem zsarolhatja a magyarokat és a kormányt az ukrán szabadságharca hivatkozva - írta a magyar miniszterelnök az X-en a korábbi ukrán elnöknek adott válaszában. Korábban Viktor Juscsenko bírálta a magyar kormányfőt, mert szerinte Orbán Viktor elfordult a szabadság és az európai szolidaritás értékeitől, és ma olyan erőket támogat, amelyek Ukrajna szabadságát fenyegetik. Válaszában Orbán Viktor régi barátjaként említette a korábbi államfőt és azt kívánta, hogy az orosz-ukrán testvérháború ne végződjön az ukrán állam végzetes meggyengülésével.

Hatalmas Nemzeti Menetre készül holnap a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter közleményében úgy fogalmaz: az idei március 15. a magyar nép békés és derűs feltámadása lesz, egyben az ünnep a szabad Magyarország újjászületésének napja lesz. Arról is tájékoztatott, hogy mintegy 2000 önkéntes dolgozik a Nemzeti Menet sikerén.

Fáklyás vonulással emlékezett meg az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseiről március 15. előestéjén a Demokratikus Koalíció. A vonulás az V. kerületi Petőfi szobortól indult, és a Pilvax közben ért véget, ahol a párt elnöke mondott beszédet. Dobrev Klára élesen bírálta az Orbán-kormányt, szerinte a mai hatalom eltávolodott azoktól az értékektől, amelyekért 1848 hősei küzdöttek. Hozzátette: a választás tétje túlmutat egy egyszerű kormányváltáson, ami egy rendszer végét jelentheti.

Biztonsági okokból kivonták Irakból az Erbílben szolgáló magyar katonákat – jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke. Böröndi Gábor elmondta, hogy mindenki épségben és biztonságban elérte Törökországot, ahonnan a honvédség repülőgépével Magyarországra szállítják őket. Közölte azt is, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított katonai műveletének kezdete óta megtorlásul több alkalommal érte iráni rakéta- és dróntámadás azokat az iraki támaszpontokat, ahol nemzetközi erők állomásoznak. A katonákkal együtt hagyták el Irakot Magyarország erbíli főkonzulátusának munkatársai is.

Rakétatámadás érte az amerikai nagykövetséget Bagdadban. A Reuters hírügynökség iraki biztonsági forrásokra hivatkozva azt írja: a támadás röviddel azután történt, hogy két Irán által támogatott harcos meghalt az iraki főváros elleni csapásokban. Károkról egyelőre nem közöltek részleteket. A nagykövetség még pénteken megújította a 4-es szintű iraki biztonsági riasztást

Nemzetközi haditengerészeti együttműködést tervez az amerikai elnök a Hormuzi-szoros kereskedelmi forgalmának újraindítása érdekében. Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán azt írta, hogy a kőolajszállítási útvonal lezárásában különösen érintett országok csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. Reményét fejezte ki, hogy mások mellett Kína, Franciaország, Japán, Dél-Korea és az Egyesült Királyság is részt vesz majd a tengeri biztonságot célzó műveletben.

Irán engedélyezte több indiai olajszállító hajó áthaladását a Hormuzi-szoroson – közölte Irán indiai nagykövet. A döntés kivételt jelent a szoros forgalmára bevezetett iráni blokád alól, amit Teherán az Egyesült Államok és Izrael légicsapásai után rendelt el.

Dróncsapás érte a Hormuzi-szorostól nem messze fekvő fudzsejrai kikötőt. A támadást követő tűz miatt részlegesen felfüggesztették a kőolaj-rakodást. A létesítmény a térség egyik utolsó még működő exportterminálja.

Már elérhetők az adóbevallási tervezetek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. A NAV az idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette el az szja-bevallási tervezetét, a dokumentumot az eSZJA-oldalon nézhetik meg azok, akik regisztráltak az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra. A tervezetek számítógépen, okostelefonon és tableten is megtekinthetők, szükség esetén módosíthatók is.

A tudatos vásárlásra hívják fel a figyelmet a szakmai szervezetek a fogyasztóvédelem világnapja alkalmából. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a magyar fogyasztók tudatossága az elmúlt években erősödött, azonban főként az online vásárlásoknál folyamatosan szükség van az ismeretek bővítésére annak érdekében. Gyakori hibák között említették az impulzusvásárlást, a feltűnően olcsó, de bizonytalan forrásból származó ajánlatok elfogadását vagy a rejtett költségek figyelmen kívül hagyását.

Elhunyt Jürgen Habermas német filozófus, társadalomtudós, a XX. század második felének egyik meghatározó gondolkodója. A nyolcvanas években megjelent kétkötetes fő műve, A kommunikatív cselekvés elmélete a társadalomelmélet egyik alapművévé vált. Jürgen Habermas 2015-ben megkapta a filozófia Nobel-díjaként emlegetett Kluge-díjat. A kiadója tájékoztatása szerint a bajorországi Starnbergben érte a halál életének 96. évében.