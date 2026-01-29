ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Drámai haláleset egy nagy budapesti kórházban

Infostart

Kivetette magát az ablakon egy beteg.

Múlt csütörtökön a Fővárosi Bajcsy Zsilinszky Kórház kőbányai, Maglódi úti épületének egyik, második emeleti kórterméből az esti órákban kiugrott egy beteg. A Blikk úgy tudja, az illető elhunyt, a rendőrség szerint nem merült fel idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja.

A Maglódi úti kórház Budapest egyik legnagyobb egészségügyi intézménye, a X. és XVII. kerülete lakosságának, valamint a főváros környéki, gyömrői, monori, rákosmenti betegek részére nyújt egészségügyi szolgáltatást a prevenciótól a diagnosztikán és terápián keresztül a rehabilitációig.

A lap megkeresésére az intézmény írásos választ küldött. Eszerint rendkívüli haláleset történt a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben 2026. január 22-én a kora esti órákban.

„A beteg – akinek életkoráról, egészségi állapotáról tájékoztatást nem adhatunk – feltehetően kivetette magát II. emeleti kórterme ablakából, öngyilkosságot követett el. Az eset körülményeit a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja, a vizsgálat megállapításairól a Budapesti Rendőr-főkapitányság tud tájékoztatást adni. Intézményünk részvétét nyilvánította az elhunyt családjának, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A sajnálatos halálesetet az ápolásszakmai és a betegjogi szempontokat is figyelembe vevő belső vizsgálat követte. A vizsgálat mulasztást nem tárt fel, ebből következően fegyelmi vizsgálatot nem rendeltek el” – írta Révai Róbert egyetemi tanár, orvosigazgató.

