Beszakadt a Balaton jege egy korcsolyázó alatt, kimentették – videó

Beszakadt egy korcsolyázó alatt a Balaton jege Siófoknál, kimentették.
Nyitókép: Rendészeti államtitkárság

Infostart

Siófokon a parttól ötszáz méterre korcsolyázott egy 51 éves nő, amikor az egyenetlen felületen elesett és beszakadt alatta a jég.

A parttól ötszáz méterre korcsolyázott Siófokon egy 51 éves nő, amikor elesett és beszakadt alatta a jég.

Bal lába elmerült, hallotta a csont reccsenését. Hívta a tűzoltókat, akik létrát helyeztek a jégre, így tudták megközelíteni, majd mentőboardra fektették és a partra húzták.

A mentők a Siófoki Kórházba vitték, ahonnan begipszelt lábbal távozott budapesti lakásába.

Fonyódon, a Panoráma strand mólójának szélétől 15-20 méterre szakadt be a jég a fagyott tavon édesanyjával sétáló, 17 éves, asztmás fiú alatt. Édesanyja ki tudta húzni a vízből a mellig elmerült fiatalt, de a rianáson már nem mertek átmenni, segítséget kértek.

A tűzoltók létrát fektettek a jégre, így tudták kimenteni és a partra kísérni mindkettőjüket.

A fiatalembert a mentők megvizsgálták, kihűlés elleni fóliába tekerték, majd a Siófoki Kórházba szállították.

A kórházban visszamelegítették, hazamehetett budapesti otthonába.

