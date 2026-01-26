ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 26. hétfő
Halastavon autózott, a terepjáró alatt beszakadt a jég.
Terepjáróval „korcsolyázott” a halastavon, nagyon rossz véget ért a móka – fotók

ELŐZMÉNYEK

Szabálysértési eljárás indult a Váraljai-halastó jegén történt baleset miatt.

Egy 34 éves bonyhádi férfi január 24-én délután „csúszkálni” ment a forgalomból kivont, rendszám nélküli személygépkocsijával a Váralja Parkerdőben található tó jegére.

A jég beszakadt az autó súlyától, és az eleje a tóba süllyedt. A sofőrnek sikerült kiszállnia a veszélyes manőver után, majd a partra menni.

Egy nő látta ezt, és értesítette a rendőrséget. A férfi elmondta az egyenruhásoknak, hogy Hidasról vezette az autót földesúton Váraljáig, az erdő területén hajtott vele, nem vett részt a közúti forgalomban – olvasható a police.hu oldalon, ahol további képek is láthatók.

A tulajdonos gondoskodik a kocsi kihúzásáról és elszállításáról.

A bonyhádi rendőrök szabálysértési eljárást indítottak a férfi ellen a jégen tartózkodás szabályainak megsértése miatt.

A szabad vizek jege veszélyessé vált az esős és enyhébb időben, ezért a jégre lépni vagy azon tartózkodni tilos! Senki ne kockáztasson egy élményért, mert tragédiával végződhet – figyelmeztet a rendőrség.

