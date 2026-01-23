Az első negyedévben megtörténhet a kórházak adósságrendezése

Tavaly 150 milliárd forintos úgynevezett beépülő pluszforrást kapott az egészségügy, tehát nem a korábbi konszolidációkhoz hasonlóan valamikor rendezett valamennyi adósságot a kormány, hanem beletette ezt a pénzt az ellátórendszerbe – hangsúlyozta Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára, aki szerint ez előrelépés volt, de nem eredményezte, nem is eredményezhette az adósságuk lenullázódását. Olyannyira, hogy a tavaly év végén körülbelül 100 milliárd lejárt adósság volt az egészségügyben.

Az idei költségvetésben egy újabb 80 milliárdos beépülő forrás szerepel, tehát nem utólag fizeti ki a kormány a tartozásokat, hanem megelőlegezi, elfogadja azt, hogy erre a pénzre szükség van – fogalmazott a szakember.

„Arra számítok, hogy az idei év végére viszonylag normális szintre lesüllyed az adósság. Amiről még nem beszéltem, az a jelenlegi 100 milliárd forintos adósság rendezése. Arra kaptunk ígéretet a tavalyi év végén, hogy erre januárban sor kerül. 2025 év elején is volt egy hasonló adósságrendezés, az is átcsúszott februárra. Egyelőre

informális értesüléseink vannak arra vonatkozóan, hogy a 100 milliárd nagy részét február során kifizeti a kormány, egy kisebb részét talán márciusban,

de az az ígéret biztosan teljesülni fog, hogy a tavaly év végén felgyűlt, lejárt adósságot teljes egészében rendezni fogja a kormányzat az első negyedévben” – mondta Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az InfoRádióban.

