Takács Péter a kórházi adósságokról: tervezett dolog volt, január végéig jöhet az első kifizetés

„Rendszeres egyeztetések keretében közösen figyelemmel követtük az adósságot. Azt jósoltuk, hogy 95,5 milliárd forint körül lesz év végére. Ennél valamivel több, 97 milliárd környéke lett, de ez senkit nem ért meglepetésként, az Orvostechnikai Szövetséget sem” – mondta Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára az InfoRádióban. Hozzátette: egy konferencián a vezetőjük is elmondta, hogy ez egy kezelhető mértékű és előre tervezett adósság.

„Kódolva van a rendszerben, nem csak Magyarországon keletkezik adósság az egészségügy finanszírozásában, máshol is”

– fogalmazott, majd kifejtette: nálunk a kórházak szintjén keletkezik, Egyesült Királyságban az NHS, tehát a kórházfenntartó szintjén, Csehországban a biztosítótársaságok szintjén, vagyis ez egy menedzselt dolog, és az ígéretüknek megfelelően év eleji konszolidáció jön.

„Én azon vagyok, hogy január végéig megtörténjen az első ütem, akkor 80 milliárd forintról van szó” – mondta Takács Péter. „A Nemzetgazdasági Minisztériummal és az egyetemeket képviselő Kulturális és Innovációs Minisztériummal csütörtökön volt egy egyeztetés a technikai lebonyolításról. A 80 milliárd benne van a költségvetésben, a technikailag lebonyolítás a kérdés. Remélem, hogy a kormányhatározat úgy jön ki a Magyar Közlönyben, hogy január végi legyen a kifizetés” – tette hozzá.

Már 2025-ben is plusz forrásokhoz jutottak a kórházak, 150 milliárd forintról van szó. „Mi úgy kalkuláltunk az egészségügyi ágazat részéről, hogy nagyjából plusz 230 milliárd kell bele. Az egészségügyi infláció szintjét nézve ez nem állt messze a valóságtól. 150 milliárd volt az egyezség, amit beépítettünk a finanszírozásba, és amellett a Nemzetgazdasági Minisztériummal közösen abban maradtunk, hogy folyamatosan monitorozzuk az adósságállományt, de semmi váratlan nem történt. Tehát

minden szereplő, aki az egészséggazdaság finanszírozása környékén jelen van, akár az egészségbiztosító, akár a kórházak, akár fenntartók, akár a beszállítók, látja, hogy itt egy teljesen tudatos tervezés és gazdálkodás folyik”

– fogalmazott.

Két év alatt elkészül az esetszintű költséggyűjtés is. Lesz egy revízió, amikor felülvizsgálják, hogy milyen súlyszám-értékekkel mit finanszíroznak, továbbá szeretnének folyamatos utánkövetést és értéktartást biztosítani. Ennek a rendszernek a kidolgozása most zajlik, az esetszintű kontrolling alapjait 10 kórházban már letették. Egy tervezett és minden szereplő által ismert folyamat zajlik – hangsúlyozta Takács Péter.

Megemlítette még, hogy erre a költségvetési évre is 80 milliárd forint szerepel a költségvetésben, amit be fognak építeni, ugyanúgy, ahogy tavaly, elsősorban a kórházak dologi finanszírozásába, de lesz még benne egy kis járóbeteg-pontérték revízió is.

Évről évre nő az egészségügyi büdzsé. Idén 300 milliárd forinttal,

és ebből 80 milliárd csak az, ami a kórházak dologi kiadását fedezi – mondta Takács Péter egészségügyi államtitkár az InfoRádióban.