ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.09
usd:
323.86
bux:
125061.81
2026. január 23. péntek Rajmund, Zelma
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára az Egészségfejlesztés az iskolákban, EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) bevezetése a Kréta-rendszerbe címmel tartott sajtótájékoztatón a Belügyminisztériumban 2024. szeptember 2-án. A fejlesztések révén idén szeptembertől lehetőség nyílik arra, hogy az iskolai orvosi igazolásokat az azt kiállító orvos egyből a Kréta-rendszerbe küldje.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Takács Péter a kórházi adósságokról: tervezett dolog volt, január végéig jöhet az első kifizetés

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

Január végén rendezné a mintegy 97 milliárdos kórházi adósságállomány első ütemét, 80 milliárd forintot a kormány – mondta az InfoRádióban az egészségügyi államtitkár. Takács Péter hangsúlyozta, 2025 után idén is tovább nő az egészségügyi büdzsé, 2026-ban összesen 300 milliárddal, amiből 80 milliárd forint a kórházak dologi kiadására fordítható.

„Rendszeres egyeztetések keretében közösen figyelemmel követtük az adósságot. Azt jósoltuk, hogy 95,5 milliárd forint körül lesz év végére. Ennél valamivel több, 97 milliárd környéke lett, de ez senkit nem ért meglepetésként, az Orvostechnikai Szövetséget sem” – mondta Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára az InfoRádióban. Hozzátette: egy konferencián a vezetőjük is elmondta, hogy ez egy kezelhető mértékű és előre tervezett adósság.

„Kódolva van a rendszerben, nem csak Magyarországon keletkezik adósság az egészségügy finanszírozásában, máshol is”

– fogalmazott, majd kifejtette: nálunk a kórházak szintjén keletkezik, Egyesült Királyságban az NHS, tehát a kórházfenntartó szintjén, Csehországban a biztosítótársaságok szintjén, vagyis ez egy menedzselt dolog, és az ígéretüknek megfelelően év eleji konszolidáció jön.

„Én azon vagyok, hogy január végéig megtörténjen az első ütem, akkor 80 milliárd forintról van szó” – mondta Takács Péter. „A Nemzetgazdasági Minisztériummal és az egyetemeket képviselő Kulturális és Innovációs Minisztériummal csütörtökön volt egy egyeztetés a technikai lebonyolításról. A 80 milliárd benne van a költségvetésben, a technikailag lebonyolítás a kérdés. Remélem, hogy a kormányhatározat úgy jön ki a Magyar Közlönyben, hogy január végi legyen a kifizetés” – tette hozzá.

Már 2025-ben is plusz forrásokhoz jutottak a kórházak, 150 milliárd forintról van szó. „Mi úgy kalkuláltunk az egészségügyi ágazat részéről, hogy nagyjából plusz 230 milliárd kell bele. Az egészségügyi infláció szintjét nézve ez nem állt messze a valóságtól. 150 milliárd volt az egyezség, amit beépítettünk a finanszírozásba, és amellett a Nemzetgazdasági Minisztériummal közösen abban maradtunk, hogy folyamatosan monitorozzuk az adósságállományt, de semmi váratlan nem történt. Tehát

minden szereplő, aki az egészséggazdaság finanszírozása környékén jelen van, akár az egészségbiztosító, akár a kórházak, akár fenntartók, akár a beszállítók, látja, hogy itt egy teljesen tudatos tervezés és gazdálkodás folyik”

– fogalmazott.

Két év alatt elkészül az esetszintű költséggyűjtés is. Lesz egy revízió, amikor felülvizsgálják, hogy milyen súlyszám-értékekkel mit finanszíroznak, továbbá szeretnének folyamatos utánkövetést és értéktartást biztosítani. Ennek a rendszernek a kidolgozása most zajlik, az esetszintű kontrolling alapjait 10 kórházban már letették. Egy tervezett és minden szereplő által ismert folyamat zajlik – hangsúlyozta Takács Péter.

Megemlítette még, hogy erre a költségvetési évre is 80 milliárd forint szerepel a költségvetésben, amit be fognak építeni, ugyanúgy, ahogy tavaly, elsősorban a kórházak dologi finanszírozásába, de lesz még benne egy kis járóbeteg-pontérték revízió is.

Évről évre nő az egészségügyi büdzsé. Idén 300 milliárd forinttal,

és ebből 80 milliárd csak az, ami a kórházak dologi kiadását fedezi – mondta Takács Péter egészségügyi államtitkár az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Takács Péter a kórházi adósságokról: tervezett dolog volt, január végéig jöhet az első kifizetés

takács péter

kórházak

egészségügyi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Palkovics László üzent azoknak, akik temetnék az autóipart

Palkovics László üzent azoknak, akik temetnék az autóipart
A vevők eltolták vásárlási szándékaikat, amit megérez az autóipar, de ez az időszak arra jó volt, hogy letisztultak a technológiai kérdések – erről beszélt az Inforádió Aréna című műsorában Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos.
Fordulat Németországban az elektromos autóknál

Fordulat Németországban az elektromos autóknál

Bár a múlt év végén Brüsszelben ideiglenes csatát nyertek a benzines és a dízel meghajtású autók 2035-től való tiltásának ellenzői, szakértők szerint nem fér kétség ahhoz, hogy az elektromos járműveké a jövő. A német autóipar jövőjét és a klímavédelmet szem előtt tartva a berlini kormány most az új elektromos autók vásárlásának támogatására jelentős összeget irányzott elő.
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trump felborította az eddig ismert világrendet, a nyugati hatalmak azonban azt mondták: "Eddig, és ne tovább!"

Donald Trump felborította az eddig ismert világrendet, a nyugati hatalmak azonban azt mondták: "Eddig, és ne tovább!"

A 2026-os davosi Világgazdasági Fórumon nem egyszerűen viták zajlottak, hanem korszakváltás rajzolódott ki: a szabályalapú világrend megrendült, miközben Donald Trump amerikai elnök fenyegetései a venezuelai akciótól Grönlandig új hatalmi törésvonalakat nyitottak. A jelzés Európában célba ért: Franciaország, Németország és az EU a „hard power” felé fordul, középhatalmi szövetségeket épít, és gazdasági-katonai eszköztárát is felkészíti a tartós nagyhatalmi konfliktusokra. A piacok eközben egyértelmű üzenetet küldtek Trumpnak: a dollár gyengülése és a kötvényhozamok emelkedése mind azt mutatják, hogy a befektetők egyre több politikai kockázati prémiumot áraznak az amerikai eszközökbe és erősödik a „Sell America” narratíva is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Letolt gatyával vágott neki 2026-nak százezernyi magyar: egy váratlan kiadás is földhöz vágja őket

Letolt gatyával vágott neki 2026-nak százezernyi magyar: egy váratlan kiadás is földhöz vágja őket

Sokak nem érezték stabilnak anyagi helyzetüket tavaly év végén. Saját kutatásunk kitöltőinek java része úgy érzi, az ország gazdasága stagnál vagy romlik. Mutatjuk a részleteket!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Prince Harry says sacrifices by Nato troops in Afghanistan deserve 'respect' after Trump comments

Prince Harry says sacrifices by Nato troops in Afghanistan deserve 'respect' after Trump comments

Veterans and bereaved families call the comments "very disrespectful" and "soul-destroying", as Keir Starmer says they are "insulting and frankly appalling".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 23. 18:56
Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák
2026. január 23. 17:47
Nőket kényszerített szexmunkára egy szabolcsi férfi – videó
×
×
×
×