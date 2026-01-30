Megjelent a kormányrendelet: 80 milliárd forint működési támogatást kapnak a kórházak

Takács Péter egészségügyi államtitkár a múlt héten azt mondta az InfoRádióban, hogy a kormány január végéig rendeni fogja a mintegy 97 milliárdos kórházi adósságállomány első ütemét, ami 80 milliárd forintnak felel meg. Továbbá kiemelte azt is, hogy 2025 után idén is tovább nő az egészségügyi büdzsé: ígérete szerint 2026-ban összesen 300 milliárddal, amiből 80 milliárd forint a kórházak dologi kiadására lesz fordítható.

Csütörtökön pedig a kormány honlapján meg is jelent az új kormányrendelet a járó- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről. A legfőbb cél az egészségügyi intézmények likviditási helyzetének javítása és működésük stabilizálása a 2025. december 31-én fennálló lejárt tartozások rendezésével.

Hangsúlyozzák, hogy az intézkedés fontos a kórházak, klinikai központok működésének zökkenőmentessége miatt, ezért a probléma sürgőssége és a kórházak pénzügyi helyzetének javítása miatt került most napirendre.

A kormányrendelet szerint 80 milliárd forint működési támogatást biztosítanak a 2025. december 31-én lejárt tartozások kiegyenlítésére állami, önkormányzati, egyházi fenntartású egészségügyi szolgáltatók és orvostudományi egyetemek klinikai központjai számára.

A felosztás a lejárt tartozások nagysága szerint történik majd, és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő állapítja meg az összegeket. A támogatás kizárólag lejárt szállítói és egyéb tartozások kifizetésére fordítható 2026. február 28-ig, méghozzá szigorú sorrendben (60 napon túli lejárt, 31-60 nap közötti, majd 30 napon belüli).

A támogatás nem használható fel beruházásra, felújításra vagy az intézmények fenntartóival és kapcsolódó jogi személyekkel szembeni tartozásokra.

A jogszerű felhasználást augusztus végéig kormányzati ellenőrzés vizsgálja, szabálytalanság esetén visszatérítési kötelezettség áll fenn.

Az indoklás szerint a legfőbb cél az egészségügy átláthatóbb, stabilabb finanszírozása, továbbá hogy a lejárt adósságállomány mielőbbi rendezésével fenntartsák az egészségügyi szolgáltatók fizetőképességét, elősegítve ezzel a kiegyensúlyozott és magas színvonalú betegellátást. A forrást részben az Egészségbiztosítási Alap címzett támogatásainak emelésével, másrészt jövedelemkiegészítés átcsoportosításával biztosítja a kormány, figyelembe véve a 2026-tól bevezetett jövedelmi változásokat az egészségügyi dolgozók körében.

Kiket érint a változás?