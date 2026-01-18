ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 18. vasárnap Piroska
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond az 1989-es népfelkelés 35. évfordulója alkalmából a temesvári Új Ezredév Református Központban megrendezett gálaesten 2024. december 14-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

A köztársasági elnök munkalátogatást tesz Németországban

Infostart / MTI

Sulyok Tamás 2026. január 18-20. között Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök meghívására munkalátogatást tesz a Németországi Szövetségi Köztársaságban - közölte a Sándor-palota.

Sulyok Tamás a német államfő mellett tárgyalásokat folytat többek között Michael Kretschmer (CDU) szászországi tartományi miniszterelnökkel, valamint találkozik Stephan Mayerrel (CSU), a Bundestag tagjával, a második világháborút követő európai kitelepítések és vagyonelkobzások német károsultjainak érdekképviseletét felvállaló Elűzöttek Szövetségének elnökével.

Az államfő részt vesz a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen, továbbá találkozik a bajorországi magyar diaszpóra szervezeteinek tagjaival, a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség képviselőivel és a Deutsch-Ungarisches Jugendwerk tagjaival is - áll a közleményben.

Kezdőlap    Belföld    A köztársasági elnök munkalátogatást tesz Németországban

németország

köztársasági elnök

sulyok tamás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Saját mobilja van egyre több óvodásnak, tiktokozik a gyerekek háromnegyede – a magyar valóság számokban

Saját mobilja van egyre több óvodásnak, tiktokozik a gyerekek háromnegyede – a magyar valóság számokban
Egyre több óvodás gyermeknek van saját telefonja, a gyermekek 7 százaléka pedig már 4–6 évesen mobilhasználó – derült ki az NMHH reprezentatív kutatásából, amelyet 2 ezer szülő és 2 ezer 7 és 16 év közötti gyermek megkérdezésével végeztek el. A felmérés rámutat arra is, hogy a gyerekek szabadidejük egyre nagyobb részét töltik digitális platformokon, a szülők egyre passzívabbak, a mesterséges intelligenciának pedig mindenki jobban hisz a kelleténél.
VIDEÓ
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az asztalra csapott Európa vezető hatalma: "nem hagyjuk magunkat zsarolni!"

Az asztalra csapott Európa vezető hatalma: "nem hagyjuk magunkat zsarolni!"

Németország és európai partnerei nem hagyják magukat zsarolni Donald Trump amerikai elnök vámfenyegetései által – jelentette vasárnap Lars Klingbeil német pénzügyminiszter és alkancellár a Reuters tudósítása alapján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezzel járhat jól a Real Xabi Alonso kirúgása után: megmaradhat a hatalmas sztárjuk, új helyzet jön

Ezzel járhat jól a Real Xabi Alonso kirúgása után: megmaradhat a hatalmas sztárjuk, új helyzet jön

Xabi Alonso távozása a Real Madrid kispadjáról új helyzetet teremtett Vinícius Júnior szerződéshosszabbításának ügyében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Tariffs don't serve anyone', Finnish PM says as criticism mounts on Trump's threats over Greenland

'Tariffs don't serve anyone', Finnish PM says as criticism mounts on Trump's threats over Greenland

Finland's Prime Minister Petteri Orpo says the taxes, due to hit eight European countries on 1 February, would "harm both Europe and the US".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 18. 13:34
MÁV: összeomlott a vasúti közlekedés több fővonalon is
2026. január 18. 12:25
Támadás indult Dobrev Klára ellen - itt a pártközlemény
×
×
×
×