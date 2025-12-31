ARÉNA - PODCASTOK
Havas út Budapest XII. kerületében, a Normafánál.
Nyitókép: Getty Images/pinterat

Kérést kaptak a budapesti autósok

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Bár a meteorológiai prognózisokban van némi bizonytalanság, az aktuális előrejelzések szerint óév utolsó időszakában, illetve az újév első napjaiban többször várható kisebb havazás, 2026 első hétvégéjén pedig akár nagyobb mennyiségű hó is hullhat a fővárosban – közölte a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Divízió.

A Budapesti Közművek azt kéri a fővárosban autóval közlekedőktől, hogy kizárólag jó műszaki állapotban lévő, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak saját és mások testi épségének megóvása, a balesetek elkerülése érdekében.

Kérik továbbá, hogy a havazással, síkossá váló utakkal érintett időszakokban - általában legfeljebb egy-két napig - lehetőség szerint azok is közösségi közlekedéssel utazzanak, akik egyébként saját gépjárművel közlekednek.

Közölték, a fővárosi útszakaszokat a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója rendeletben meghatározott szigorú prioritási sorrendben takarítja: először a hidakat, a felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek.

A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés – tették hozzá.

A társaság hangsúlyosan felhívja a gépjárműhasználók figyelmét a járművek kifogástalan műszaki állapotának és téli gumival való felszereltségének szükségességére, hiszen az elakadt, megcsúszott vagy mozgásképtelenné vált személygépkocsik gyakran megnehezítik a BKK autóbuszainak menetrend szerinti közlekedését, sőt magát az utak síkosságmentesítését is ellehetetlenítik.

Hozzátették: a minél gördülékenyebb hóeltakarítás érdekében kérik az autósokat, vigyázzanak a városban dolgozó, közfeladatot végző munkatársaikra. Fontos, hogy az autósok vezetés közben ne előzzék meg a síkosságmentesítő, hóeltakarító járműveket, hiszen azok mögött tisztább az útburkolat, jobbak az útviszonyok – írták.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a fővárosban a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás többszereplős feladat. Az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról.

