Kérést kaptak a budapesti autósok

A Budapesti Közművek azt kéri a fővárosban autóval közlekedőktől, hogy kizárólag jó műszaki állapotban lévő, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak saját és mások testi épségének megóvása, a balesetek elkerülése érdekében.

Kérik továbbá, hogy a havazással, síkossá váló utakkal érintett időszakokban - általában legfeljebb egy-két napig - lehetőség szerint azok is közösségi közlekedéssel utazzanak, akik egyébként saját gépjárművel közlekednek.

Közölték, a fővárosi útszakaszokat a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója rendeletben meghatározott szigorú prioritási sorrendben takarítja: először a hidakat, a felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek.

A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés – tették hozzá.

A társaság hangsúlyosan felhívja a gépjárműhasználók figyelmét a járművek kifogástalan műszaki állapotának és téli gumival való felszereltségének szükségességére, hiszen az elakadt, megcsúszott vagy mozgásképtelenné vált személygépkocsik gyakran megnehezítik a BKK autóbuszainak menetrend szerinti közlekedését, sőt magát az utak síkosságmentesítését is ellehetetlenítik.

Hozzátették: a minél gördülékenyebb hóeltakarítás érdekében kérik az autósokat, vigyázzanak a városban dolgozó, közfeladatot végző munkatársaikra. Fontos, hogy az autósok vezetés közben ne előzzék meg a síkosságmentesítő, hóeltakarító járműveket, hiszen azok mögött tisztább az útburkolat, jobbak az útviszonyok – írták.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a fővárosban a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás többszereplős feladat. Az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról.