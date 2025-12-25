Itt a pontos összeg, hogy mekkora hozzájárulást kell fizessen jövőre Budapest

A 49/2025. (XII. 23.) NGM rendelet értelmében a hozzájárulást négy egyenlő részletben kell teljesíteniük az érintett településeknek.

A jogszabály rögzíti a részösszegek befizetésének végső időpontjait:

Első részlet: 2026. január 26.

Második részlet: 2026. április 15.

Harmadik részlet: 2026. július 15.

Negyedik részlet: 2026. október 15.

Amennyiben egy önkormányzat nem teljesíti időben a befizetést, a Magyar Államkincstár hatósági átutalási megbízást nyújt be a határidőt követő néhány napon belül.

Budapest terhei és a kis önkormányzatok mentessége

A közzétett adatok szerint Budapest fővárosának

98 milliárd forintot kell befizetnie a központi költségvetésbe

szolidaritási hozzájárulás címen. A 23 fővárosi kerület fizetési kötelezettsége egyenként 1,2 és 6 milliárd forint között mozog. A Magyar Közlönyben a 11161. oldalon található.

A kormány ugyanakkor mentesíti a kisebb településeket: azoknak az önkormányzatoknak, amelyeknél a számított hozzájárulás összege nem haladja meg az 50 millió forintot, végül nem kell megfizetniük ezt a hozzájárulást.

Bár a miniszteri táblázatban szerepelnek ennél alacsonyabb összegek is, a magasabb rendű kormányrendelet értelmében ez a pénz az érintett településeknél maradhat - teszi hozzá a hvg.hu.

Feltételekhez kötött segélyhitel a fővárosnak

A Magyar Közlöny részletezi a főváros számára fenntartott „segélyhitel” konstrukcióját is. Erre Budapest akkor válhat jogosulttá, ha fizetésképtelenség miatt nem tudná kifizetni cégei – például a BKV vagy a BKK – dolgozóinak bérét. Erről az Infostarton korábban részletesen is beszámoltunk.

A hitel főbb paraméterei:

Legfeljebb egyhavi BUBOR + 0,6 százalék évente.

A törlesztést a lehívástól számított második év végéig, egy összegben kell teljesíteni.

A kormány díjmentes készfizető kezességet biztosít a hitelhez.

A kormány felállította a Segélyhitel Bizottságot is, amelynek állandó tagjait a közigazgatási, az igazságügyi és a nemzetgazdasági miniszter jelöli ki. A főváros vezetése korábban jelezte, hogy nem kíván élni a lehetőséggel.