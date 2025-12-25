ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389
usd:
330.1
bux:
0
2025. december 25. csütörtök Eugénia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest látképe alkonyatkor: Duna, hidak, esti fények.
Nyitókép: Pixabay

Itt a pontos összeg, hogy mekkora hozzájárulást kell fizessen jövőre Budapest

Infostart

Megjelent a Magyar Közlönyben a nemzetgazdasági miniszter rendelete a települési önkormányzatok által 2026-ban fizetendő szolidaritási hozzájárulás pontos összegeiről és a befizetési határidőkről.

A 49/2025. (XII. 23.) NGM rendelet értelmében a hozzájárulást négy egyenlő részletben kell teljesíteniük az érintett településeknek.

A jogszabály rögzíti a részösszegek befizetésének végső időpontjait:

  • Első részlet: 2026. január 26.
  • Második részlet: 2026. április 15.
  • Harmadik részlet: 2026. július 15.
  • Negyedik részlet: 2026. október 15.

Amennyiben egy önkormányzat nem teljesíti időben a befizetést, a Magyar Államkincstár hatósági átutalási megbízást nyújt be a határidőt követő néhány napon belül.

Budapest terhei és a kis önkormányzatok mentessége

A közzétett adatok szerint Budapest fővárosának

98 milliárd forintot kell befizetnie a központi költségvetésbe

szolidaritási hozzájárulás címen. A 23 fővárosi kerület fizetési kötelezettsége egyenként 1,2 és 6 milliárd forint között mozog. A Magyar Közlönyben a 11161. oldalon található.

A kormány ugyanakkor mentesíti a kisebb településeket: azoknak az önkormányzatoknak, amelyeknél a számított hozzájárulás összege nem haladja meg az 50 millió forintot, végül nem kell megfizetniük ezt a hozzájárulást.

Bár a miniszteri táblázatban szerepelnek ennél alacsonyabb összegek is, a magasabb rendű kormányrendelet értelmében ez a pénz az érintett településeknél maradhat - teszi hozzá a hvg.hu.

Feltételekhez kötött segélyhitel a fővárosnak

A Magyar Közlöny részletezi a főváros számára fenntartott „segélyhitel” konstrukcióját is. Erre Budapest akkor válhat jogosulttá, ha fizetésképtelenség miatt nem tudná kifizetni cégei – például a BKV vagy a BKK – dolgozóinak bérét. Erről az Infostarton korábban részletesen is beszámoltunk.

A hitel főbb paraméterei:

  • Legfeljebb egyhavi BUBOR + 0,6 százalék évente.
  • A törlesztést a lehívástól számított második év végéig, egy összegben kell teljesíteni.
  • A kormány díjmentes készfizető kezességet biztosít a hitelhez.

A kormány felállította a Segélyhitel Bizottságot is, amelynek állandó tagjait a közigazgatási, az igazságügyi és a nemzetgazdasági miniszter jelöli ki. A főváros vezetése korábban jelezte, hogy nem kíván élni a lehetőséggel.

Kezdőlap    Belföld    Itt a pontos összeg, hogy mekkora hozzájárulást kell fizessen jövőre Budapest

budapest

magyar közlöny

szolidaritási hozzájárulás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Koncertekkel ünneplik januárban a hegedűt

Koncertekkel ünneplik januárban a hegedűt
Tizenegy koncert, húsznál is több, hegedűre írott mű a magyar hegedűművészek kiválóságainak előadásában – a Concerto Budapest így ünnepli a hangszert január 9. és 11. között az évad legnagyobb tematikus fesztiválján a Zeneakadémián és a Budapest Music Centerben.
Pusztító, ahogy a Temu meghódította a magyar piacot

Pusztító, ahogy a Temu meghódította a magyar piacot

A magyar e-kereskedelmi forgalom meghatározó szereplőjévé vált a kínai központú Temu, amely a belföldi rendelések tizedét tudhatja magáénak. A platform népszerűségét azonban jelentősen befolyásolhatják az Európai Unió tervezett vámszabályozási módosításai.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gigantikus üzlet köttetett: kínai óriáscég kebelezett be egy teljes vállalatot, amellyel valódi kincsekhez jutottak

Gigantikus üzlet köttetett: kínai óriáscég kebelezett be egy teljes vállalatot, amellyel valódi kincsekhez jutottak

A kínai állami bányavállalat, a Csiangszi Copper 1,2 milliárd dollárért felvásárolja a londoni tőzsdén jegyzett SolGoldot, és ezzel megszerzi az ellenőrzést az ecuadori Cascabel réz-, arany- és ezüstbánya-projekt felett - számolt be a Nikkei Asia.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb pénzügyi szolgáltató vonul ki Magyarországról karácsonykor: mi lesz így a megtakarításokkal?

Újabb pénzügyi szolgáltató vonul ki Magyarországról karácsonykor: mi lesz így a megtakarításokkal?

A Kriptomat is úgy döntött, hogy december 26-án 23:00-tól felfüggeszti magyarországi szolgáltatásait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Officials discover a million more documents potentially related to Epstein case

Officials discover a million more documents potentially related to Epstein case

The US Department of Justice says reviewing the material could delay the full release of Epstein documents by a "few more weeks".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 25. 11:30
Amerikai tengerészgyalogosok ugráltak a Parlament előtt
2025. december 25. 10:20
Baleset az M7-esen, jöttek a mentők
×
×
×
×