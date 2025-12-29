ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 29. hétfő
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

2026: totális átszervezésbe kezdene bele a kormány

InfoRádió

Az önkormányzati rendszer módosításáról kezd konzultációt januárban a kormány – jelentette be Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter közösségi oldalán.

Az önkormányzati rendszer módosításáról kezd tárgyalásokat Navracsics Tibor.

A miniszter a közösségi oldalán ismertette a részleteket.

Mint mondta: „Ősszel a kormány a különböző önkormányzati szövetségek kérései és javaslatai alapján úgy döntött, hogy mandátumot ad nekem, kezdjem meg a tárgyalásokat egy középtávon végrehajtandó, az önkormányzati rendszert érintő finomításról. Most jelen pillanatban folyik az előkészület, január elején pedig megkezdjük a konzultációsorozatot.”

Ahogyan azt tették a Versenyképes járások programnál vagy az önazonosság védelmi törvény koncepciójánál is - mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

„Most az önkormányzati szövetségekkel kezdjük a konzultációkat, és aztán pedig ismét polgármesterekkel, helyi képviselőkkel, vármegyei közgyűlési elnökökkel és vármegyei képviselőtestületi tagokkal fogunk konzultálni. A célunk az, hogy valamikor már majd a választások után egy olyan átfogó önkormányzati rendszert érintő módosító javaslatcsomagot tudjunk letenni az asztalra, amely mind az önkormányzati szereplőknek, mind a kormányzati szereplőknek elnyeri a tetszését.”

Vagyis mindenkinek - tette hozzá a miniszter.

2026: totális átszervezésbe kezdene bele a kormány

módosítás

navracsics tibor

önkormányzatok

