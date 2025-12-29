2026: totális átszervezésbe kezdene bele a kormány

Az önkormányzati rendszer módosításáról kezd tárgyalásokat Navracsics Tibor.

A miniszter a közösségi oldalán ismertette a részleteket.

Mint mondta: „Ősszel a kormány a különböző önkormányzati szövetségek kérései és javaslatai alapján úgy döntött, hogy mandátumot ad nekem, kezdjem meg a tárgyalásokat egy középtávon végrehajtandó, az önkormányzati rendszert érintő finomításról. Most jelen pillanatban folyik az előkészület, január elején pedig megkezdjük a konzultációsorozatot.”

Ahogyan azt tették a Versenyképes járások programnál vagy az önazonosság védelmi törvény koncepciójánál is - mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

„Most az önkormányzati szövetségekkel kezdjük a konzultációkat, és aztán pedig ismét polgármesterekkel, helyi képviselőkkel, vármegyei közgyűlési elnökökkel és vármegyei képviselőtestületi tagokkal fogunk konzultálni. A célunk az, hogy valamikor már majd a választások után egy olyan átfogó önkormányzati rendszert érintő módosító javaslatcsomagot tudjunk letenni az asztalra, amely mind az önkormányzati szereplőknek, mind a kormányzati szereplőknek elnyeri a tetszését.”

Vagyis mindenkinek - tette hozzá a miniszter.