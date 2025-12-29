ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.14
usd:
328.42
bux:
110953.4
2025. december 29. hétfő Tamara, Tamás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gémesi György polgármester a spanyol operaénekes, Plácido Domingo és vendégei, a Virtuózok gyõztesei adventi koncertjén a Gödöllõi Királyi Kastélyban 2025. december 18-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Megküldték 8 pontos javaslatukat a miniszternek az önkormányzatok

Infostart / MTI

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) 8 pontos javaslattal készül a konzultációra a közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel; a javaslatok között szerepel az önkormányzatiság alkotmányos megerősítése és a szolidaritási hozzájárulás szabályozásának átalakítása is – tudatta a szövetség.

Azt írták, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) köszönettel vette Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter január 6-ára szóló meghívását az önkormányzatokkal kapcsolatos konzultációra.

A szövetség elküldte a miniszternek 8 pontos javaslatát, amely a megbeszélés szakmai alapját képezheti – tették hozzá. Megjegyezték, a dokumentum tartalmazza a jövőre szükséges azonnali változtatásokra vonatkozó javaslatokat, valamint az önkormányzatok hosszú távon biztonságos és fenntartható működését szolgáló reformirányokat.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége bízik abban, hogy mindkét témában érdemi tárgyalásokat tud majd folytatni Gémesi György, a szövetség elnöke és Wittinghoff Tamás, a MÖSZ elnökségi tagja – áll a közleményben.

Az MTI-hez eljuttatott dokumentum szerint a magyar önkormányzatiság helyreállításához a közeljövőben szükséges legfontosabb feladatok közül az első az önkormányzatiság alkotmányos megerősítése.

„Az elmúlt évtizedek politikai tanulsága, hogy (...) alkotmányban kell garantálni az önkormányzáshoz való jogot (...), hogy a helyi közügyekben helyben és önállóan születhessenek a döntések, ehhez rendelten biztosítani kell az önkormányzatok pénzügyi önállóságát” – áll a dokumentumban.

A javaslatok között szerepel a minőségi közszolgáltatások helyben történő biztosítása. „A területfejlesztést ki kell szabadítani a pártpolitikai befolyás alól”. Szükséges továbbá az önkormányzatoktól elvont feladatok és hatáskörök felülvizsgálata, valamint „az igazságtalan, diszkriminatív szolidaritási hozzájárulás és a Versenyképes járások címet viselő szisztéma elvonásai helyett átlátható kiegyenlítő pénzügyi mechanizmus” bevezetése, amely a fejlettebb térségek fejlődését nem állítják szembe a fejletlenebbek megsegítésével – írták.

A javaslatok között szerepel az érintettek bevonása a kormányzati döntésekbe, a jogszabályelőkészítés során történő egyeztetés, és az önkormányzati dolgozók bérének rendezése.

„Budapest ügye nem az egyetlen, de szimbolikus. (...) Budapest a nemzet fővárosa, fel kell számolni a vidékkel való szembeállítását és garantálni kell a kormány aktuálpolitikai megfontolásaitól független gazdasági és költségvetési mozgásterét. Az önkormányzatok nem eshetnek áldozatul a pártpolitikai ellentéteknek egy demokratikus országban, ami sérti a polgárok jogegyenlőségét” – áll a dokumentumban.

A javaslat kitér arra is, hogy „a választásokat követően az új kormánynak azonnal tárgyalóasztalhoz kell ülnie az önkormányzati érdekszövetségekkel, még a 2026. évi költségvetési mozgástér felülvizsgálata, módosítása érdekében. (...) dönteni kell a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi szabályozásának már 2026. július 1-től hatályba lépő átalakításáról, valamint a 2020-ban az önkormányzatoktól elvont gépjárműadó visszaadásáról” – áll a dokumentumban.

Kezdőlap    Belföld    Megküldték 8 pontos javaslatukat a miniszternek az önkormányzatok

navracsics tibor

mösz

önkormányzatok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.30. kedd, 18:00
Saly Noémi
irodalomtörténész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ritka időjárási jelenség söpör végig Európán, Magyarországra is figyelmeztetést adtak ki

Ritka időjárási jelenség söpör végig Európán, Magyarországra is figyelmeztetést adtak ki

A 2026-os év első pár napja jelentős időjárási változást hoz Európában. A szakértők szerint a Kárpát-medence területén is jelentős mennyiségű esőre és havazásra kell számítani - írja a The Weather on Maps.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, amit 2025 produkált: olyan rekord dőlt meg az évben, amire kevesen számítottak

Elképesztő, amit 2025 produkált: olyan rekord dőlt meg az évben, amire kevesen számítottak

A Groupama Biztosító idén is összegyűjtötte az év meglepő és megdöbbentő biztosítási számait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine denies drone attack on Putin's residence

Ukraine denies drone attack on Putin's residence

Russia has accused Ukraine of targeting a presidential residence, which President Zelensky called "typical Russian lies".

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 29. 16:44
Két holttest került elő a romok alól Adácson
2025. december 29. 14:32
Nyitnak a hazai sípályák – itt vannak a részletek
×
×
×
×