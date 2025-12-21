Áder Jánosról mondott véleményt Török Gábor, az államfők juttatását is felemlegette

A politikai elemző közösségi oldalán azt írja: az államfőtől az alkotmány nem azt várja el, hogy a politikai vitákban mindig középen álljon, vagy politikai analfabétaként soha ne mondjon egy értelmes mondatot sem fontos politikai ügyekben, hanem azt, hogy fejezze ki a nemzet egységét. Szerinte pontosabb lenne ezt úgy megfogalmazni, hogy törekedjen erre. Ezt nyilván nem tudja megtenni, ha folyamatosan az egyik csapat mezében fut ki a pályára.

Ha vannak elvei, értékei, az egyáltalán nem baj, sőt. Ha viszont ennél sokkal fontosabb a politikai hovatartozása, akkor esélye sem lesz valódi államfőként viselkedni.

A volt köztársasági elnökökre még ilyen szabályok sem vonatkoznak, bár a politikai közösség azért is tiszteli és ismeri el őket halálukig, mindenféle juttatással és kiváltsággal, mert az egykor volt államfőt, azaz a nemzeti egység kifejezőjét látja, vagy szeretné látni bennük.

A politológus úgy véli: akiknek szimpatikus volt Áder János megjelenése a Fidesz kampányrendezvényén, bizonyára akkor sem vonták volna fel a szemöldöküket, ha mondjuk 2002-ben a választás előtt Göncz Árpád a Horn-kormány eredményeit ismerteti az akkori ellenzék egyik kampányműsorában. Akiknek pedig ellenszenves volt, bizonyára azt is rossz szemmel nézték volna.

A 24.hu emlékeztet arra, hogy Orbán Viktor szombaton arról beszélt, hogy szerinte akár Áder János, Lázár János vagy akár Varga Mihály is kormányozhatna. Török Gábor utalása a volt államfőknek járó juttatásokra azért aktuális, mert szombaton derült ki, hogy 2024 januárja óta mostanáig összesen 780 millió forintot fordítottak azokra.