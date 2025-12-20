Orbán Viktor: már újabb oka is van a háborúra az uniós országoknak, mert odatették a pénzüket Ukrajnába

Sűrű szombatja van Szegednek: délelőtt 11 órától Lázárinfóval egybekötött háborúellenes gyűlést tartanak a Pick Arénában, a rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter és Áder János volt köztársasági elnök is felszólalt. Délután a tiszások találkozóján bemutatkoznak a körzetek országgyűlési képviselőjelöltjei Magyar Péter pártelnök társaságában.

A készülődés reggel óta zajlott a városban, és végül fél tizenkettő előtt kicsivel egy táncelőadással elkezdődött a jobboldal háborúellenes gyűlése, melyen számos kormánytag (mások mellett Gulyás Gergely, Hankó Balázs, Rogán Antal) is részt vett. Köszöntötték a helyszínre érkezett vajdasági magyarokat, valamint a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, Pásztor Bálintot.

Beszélgetések következtek, majd Áder János lépett a színpadra, aki az ország gyarapodására hozott példákat a közlekedésből, az egészségügyből, az állam által végrehajtott budapesti beruházásokról, majd pedig Csongrád-Csanád vármegye fejlődését ismertette néhány pontban.

Kicsivel később Lázár János építési és közlekedési miniszter lépett a színpadra, és a míg a kérdezőket várta, addig az eddigi 29 Lázárinfó 1500 kérdésének tanulságait sorolta fel:

a magyarok békéje fontosabb, mint az ukránok háborúja,

a gáz és a gázár fontosabb, mint a gender,

a magyar családok a legfontosabbak és nem számítanak az idegenek.

„Ez azt mutatja, hogy az emberek biztonságot akarnak a házukban és a hazájukban, azt várják a Fidesztől, hogy megvédjük őket és nem akarják, hogy neveljük őket” – fogalmazott. Emellett megtanulta, hogy a választópolgárok hasznára kell lenni és nem az „agyukra menni”.

Megjegyezte még: a Fidesz magas fizetéseket és alacsony rezsit kínál, míg ellenfele, a Tisza Párt alacsony fizetéseket és magas rezsit kínálnak.

„Többet ésszel, mint haraggal”, ez a 2026-os választás üzenete

– mondta Lázár János.

A Fidesz 2026-ban az egyszerű, hétköznapi emberek pártja, a munkások, melósok, nyugdíjasok pártja, akik egész életüket ledolgozták. Azoknak a fiataloknak a pártja, akik munkából akarnak megélni. Ez a párt segíti őket adókedvezménnyel és béremeléssel, rezsicsökkentéssel és árrésstoppal, lehetőséget teremtenek a 3 százalékos lakáshitellel és a családtámogatásokkal. Mert azt tartják fontosnak, hogy mindenki léphessen egyet előre, tette hozzá.

Kérdések

15 év után miért szavazzon az ember a Fideszre?

Lázár János: Mert az elmúlt 15 évben több volt a jó, mint a rossz. Amit elértünk 2026-ra, azt elveszíthetjük 2030-ra, mondta, ezért „hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre”. Van még két szó, ami miatt érdemes a Fideszre szavazni: Orbán Viktor – mondta.

Ekkor a miniszterelnök a Ghost Busters című film főcímdalára (Szellemirtók) a közönség sorain át felment a színpadra.

Orbán Viktor: Mi van akkor, ha nincs Fidesz? Akkor van háború, jó sok migráns, akkor nincs egymillió munkahely, hiányozna 200 ezer gyerek az életünkből, nem lenne gyerekek utáni adókedvezmény se. Ha nincs Fidesz, nincs parti.

Lázár János: miért szavazzon 40 év után, és 20 év kormányzás után az emberek?

Orbán Viktor: Rám szavaznak a vajon az emberek? Nem arról van inkább szó, hogy van egy fantasztikus közösségünk, és mindig elővehetjük a megfelelő vezetőt? Ha lassú, megbízható kormányzást akarunk, elővehetjük Áder Jánost. Ha erre ráuntunk és kalandot akarunk, elővesszük Lázár Jánost. (Válasza: lassítsunk, maradjon csak nálad.) Ha pénzügyi nyugalmat akarunk és annyira, hogy akár el is aludhatunk, hívjuk Varga Mihályt. Vagyis mindig megvannak a megfelelő emberek.

De van három igazi válasza is:

vidéki ember vagyok, ha az ember választhat, válassza a saját fajtáját

a legjobb korban vagyok (igaz, már 30 éve)

nem arra vállalkoztam, hogy összeállítok és vezetek egy kormányt, amelyik majd jól kormányoz, ezt más is meg tudja csinálni. Én arra vállalkoztam, hogy megváltoztatjuk a magyarok sorsát. Az I. világháború után azt a sorsot szánták nekünk, hogy kicsik legyünk és szegények, de én azt szeretném, hogy nagyok legyünk és gazdagok, és ezzel még nem végeztem.

Csongrádon van egy fa pontonhíd a Tiszán, félnek, hogy ez egyszer leszakad. Kaphatunk egy új hidat Tiszazug felé?

Lázár János: A strandtól északra ez egy ideiglenes híd. Ha volna egy jó közlekedési miniszter, már meglenne.

Orbán Viktor: Brüsszel magyarországi megbízottjait most éppen Tiszának hívják, nem a Tiszával kell harcolni, hanem Brüsszellel, hogy ne az történjen, amit ott akarnak, hanem az, ami jó a magyar embereknek. Majd hozzátette: legyen híd.

Az ukrán államot kívülről kell pénzzel ellátni, de össze fog omlani előbb-utóbb. Magyarországnak mennyire érdeke Ukrajna összeomlása?

Orbán Viktor:

Kicsit sem érdeke Magyarországnak Ukrajna összeomlása, sokat kell tennünk, hogy ez ne következzen be.

Az ingatlanspekuláns is tudja, hogy a környezet is meghatározza egy ingatlan értékét. Jó lenne, ha minket csupa Ausztria venne körül, de ezt még nem tudom garantálni. Ukrajna teljes villamosenergia-ellátásának 44 százaléka Magyarországról érkezik, a földgázuk több mint 50 százaléka tőlünk jön, orosz gáz ez egyébként. A háború lerombolja Ukrajnát, csak a béke erősítené meg. Aki mellettük áll, annak békét kell akarnia.

A lefoglalt orosz vagyont mégsem kobozták el. Hogyan sikerült ezt lesöpörni az asztalról?

Orbán Viktor: A brüsszeli EU-csúcson egy közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítani. A befagyasztott orosz vagyon elvételével Európa hadüzenetet küldött volna Oroszországnak, de a postagalambot idejében sikerült elkapnunk. Két háborúzó félhez jön egy harmadik erős, az EU, lefoglalja az oroszok vagyonát, elveszi, odaadja a másik háborúzó félnek. Minek lehet tekinteni egy ilyen uniót, ha nem ellenségnek? Ha ellenség, már benne is vagyunk a háborúban nyakig. A pénz persze szokott szerepet játszani a háború után, de nem közben. Az akcióban a kulcsszerepet a belga miniszterelnök játszotta, mert hősiesen küzdött.

Lesz-e még európai béke és biztonság? Magyarország számíthat-e Amerika segítségére, támogatására a háború után, vagy csak önmagunkra számíthatunk? (Lázár János: hisz Orbán Viktor abban, hogy a következő 10 évben is háborús gyűlésre kell járni?)

Orbán Viktor: Az a kérdés, hogy béke van vagy békesség a házban otthon? Ha béke, akkor nem veszekszünk. Ha békesség, akkor szeretünk együtt lenni. Európának is békességre lenne szüksége, hogy úgy érezze mindenki, hogy ez jó, fenn akarja tartani. Persze ez nem jelenti, hogy minden igazságos, erről mi magyarok is tudunk beszélni, de legyen békesség. Erre nem számítok, túl sok a seb, túl mélyre szúrtak. Kire számíthatunk: csak magunkra. Tudnék mesélni, hogyan szoktak az amerikaiak részt venni a béketeremtésekben. Most a pénz, ami a világpolitikában a mágnes, ami felé fordulnak az országok, az Ázsiában van. Oda fordul az amerikaiak figyelme is, Európára kevesebb jut. A konvencionális fegyverek, a gazdasági háborúk esetében ezért elég erősnek kell lennie Európának ahhoz, hogy megvédjük magunkat. De most Európa minden döntésével gyengíti magát. Most Ukrajna nyugati szomszédait kell megerősíteni, az uniós fegyvergyártást kell erősíteni. Erősnek kell lenni a következő évtizedben, és mivel Európa a háború felé megy és mi nem megyünk velük, ezért nekünk békepártiaknak kell lenni. A leginkább háborút akaró három ember mind német: a kancellár, valamint Ursula von der Leyen és az Európai Néppárt elnöke. Ez utóbbi a háborús pártnak a tagja a Tisza Párt. Van békepárt, a Patrióták, a magyarországi képviselőjük a Fidesz-KDNP.

2026 az utolsó választás az európai háború előtt. A békére kell szavaznunk. Ha nem békepárti kormányunk lesz, akkor 2029-30-ban mind közösen rá fogunk faragni.

Lázár János: lógunk egy sportcsarnokkal – jól választanak, kapnak egy sportcsarnokot, ez már csak egy ilyen műfaj.

Mennyi kárt okoztak az uniós szankciók a magyar embereknek?

Orbán Viktor: Ha azt csinálták volna 2022 április-májusában, amit mi javasoltunk, akkor az európai gazdaság ma sokkal jobb állapotban lenne és a magyaroknak egy fillérjébe nem került volna a háború. Akkor egy útelágazáshoz érkeztünk, és ők a szankciókat választották. Az én javaslatom az volt, hogy mindkét háborús féllel azonnal tárgyalni kell és lenyugtatni őket, de ők nem ezt csinálták. A szankciók okozták a bajt, azok okozták az energiaárak emelkedését. Európában ma 3-3,5-szer többet fizetnek, mint Amerikában vagy Kínában. Hogy lehet így versenyezni? Sehogy, agyonvertek minket, miközben az USA és Kína emelkedik. Az EU energiát vesz el tőlünk, csak arra van elképzelésük, hogy hogyan tegyék a hanyatlást elviselhetővé. Úgy számolok, hogy

20 milliárd euró fölött van az a veszteség, amit a magyar gazdaság az elmúlt négy év háborúja és az ahhoz kötődő szankciók miatt elveszített.

Köszönjük a nagy küzdelmet Magyarországért. A szerdai-csütörtöki brüsszeli tárgyalások fényében hogy látja, van-e változás az eszkaláció tekintetében?

Orbán Viktor: Szeretem, ha bedobnak a mély vízbe, az ilyen helyzetek inkább inspirálnak. Ha más is meg tudja csinálni, csinálja meg. Az ember azokat a helyzeteket szereti, ahol őrá van szükség. Fontos, hogy mindig tudjunk győzni. A közvetlen háborús veszélyt elhárítottuk, de a háborús veszély nagyobb, mint valaha, mert bár a lefoglalt vagyont nem kobozták el, de hadikölcsönt szavaztak meg Ukrajnának, 90 milliárd euró, de várhatóan nem fogják visszafizetni. Hát úgy nyerjen a Tisza választást Magyarországon, ahogy a Tisza visszafizeti ezt a kölcsönt. Na de Európának nincs erre pénze, így egy felvett kölcsönt adnak nekik oda, ám mivel Ukrajna nem fogja visszafizetni, Európa fogja visszafizetni a bankároknak a 90 milliárdot kamatostul – de miből? Ekkor már a bankárok is azt akarják, hogy Oroszországot katonailag kelljen legyőzni, mert akkor fogják visszakapni a pénzüket, ha a hagyományos háborúban legyőzött oroszok jóvátételt fizetnek. Ne bízzanak abban, hogy az európai politikusok elég józanok ahhoz, hogy ne vigyenek bele minket a háborúba. Az európai emberekben lehet megbízni, most még csak Magyarországon vannak nagy háborúellenes gyűlések, de fél év múlva Németországban és Franciaországban is lesznek – az emberek kényszeríthetik ki a békét.

Minden ciklusban átadunk egy hidat, hangzott el a miniszterelnöktől az imént. Hány ciklust kell még várni a szegedieknek, hogy az a bizonyos harmadik híd meglegyen?

Lázár János: többször jártunk Botka László polgármesternél, a tervek elkészülnek, a telkek kisajátítása megkezdődik, még egy fél ciklusra szükség lesz. Szegednek jár a híd.

Orbán Viktor: Volna-e Szegednek küldetése, ahon kívül, hogy a szegediek jól érezzék itt magukat? Van néhány város, amelynek történelmünk miatt nemzeti küldetése van, mert közel van az országhatárhoz. Van város, amely ezt a küldetését teljesítette, van, amely ezután fogja. Debrecen már egy fantasztikus erőközpont, még Kósa Lajos állította erre a pályára. Persze a fejlődésről mindig vita van – a langyos vízről sosincs vita, a hidegről és a forróról van. Debrecenben van vita, de fejlődés is. Nézzük meg Győrt. Pécs és Szeged az a két nagyvárosunk, amely még nem az az erőközpont, amely magához tudja vonni az embereket, az üzleti lehetőségeket. Biztos megvannak ezeknek a déli városoknak a saját bajaik, aminek ha orvoslásról van szó, elsőbbséget kell adni, de az én szempontomból az lenne a fontos, hogy ezek a városok hatalmas erőt sugározzanak ki, hogy visszaintegrálják mindazt, amit az elődeink ezer év alatt felépítettek. Lehet, hogy egy híd ehhez kevés lesz.

Miért hazudik a gyerekekről Orbán Viktor és Tuzson Bence? Miért nem védik meg a gyerekeket? Ki az a fontos ember, akinek a mocskosságait fedezik? Miért lopták el a gyerekek jövőjét?

Orbán Viktor: Pedofil bűncselekmények miatt 2010 előtt 80 ember volt börtönben, most több mint 700. Akkor ki védi a gyerekeket?

Lázár János: Mi az oka, hogy 2010 előtt nem üldözték a pedofilokat? Ezt a kérdést azonban nem itt kell feltenni, hanem egy másik gyűlésen délután.

Orbán Viktor: Azt tudom megígérni, ha megsértik a jogszabályokat, akkor az érintetteket elfogjuk, az elromlott intézményeket kijavítjuk. A javító-nevelő intézetek helyzete: minden félrecsúszott gyerekélet megérinti az embert. Ezek a gyerekek bűncselekményeket követtek el, akár emberölést is, ők fogva vannak tartva egy javító-nevelő intézetben. Persze annak a fiatalnak még jobban félrecsúszott az élete, akit megöltek, megerőszakoltak, de róluk és az ő szüleikről nincs szó. Tehát mit kezdjünk ezekkel a bűncselekményeket elkövető gyerekeket? A 14-18 év közöttieknek van ez a javító-nevelő intézet, de nem működik, ezért rendet kell tenni, ezeket az intézeteket a büntetés-végrehajtás alá kell rendelni és rendőri logikával kell működtetni.

Lázár János: Az Európai Bizottság jelentése a gyermekszegénységről 2010-ben, 2023-ban. Eszerint a kormány 13 év alatt felszámolta a gyermekszegénységet, és ezt a Fidesz csinálta. Minden cigány gyerek boldogulni fog és minden szegény gyerek lehetőséget kap, amíg a Fidesz kormányoz.

A tiszások az interneten támadólag lépnek fel, kommentekben támadnak, letiltanak – mit lehet tenni?

Orbán Viktor: A digitális polgári körök ezért jöttek létre, jó eszközök, hogy megvédjük magunkat. Ha ránk küldenek 500 kommentelőt, küldjünk rájuk 1000-et. Muszáj kiállnunk egymás mellett a digitális térben is. Nem lehet arra hagyatkozni, hogy majd belátják vagy elszégyellik magukat. Itt az erő számít. És nem kell elfogadni, hogy a digitális térben csak undorító dolgok történjenek, ha ők vannak ott, akkor az olyan is lesz, ezért nekünk is oda kell menni, mert mi más természetű emberek vagyunk. Ki mondta, hogy csak pornót lehet nézni a neten? Vannak szerelmes filmek is, azokat is lehet nézni.

Bizonyos emberek gondolkodásának zsinórmértéke a háború, és nem a béke. Lehet a háttérben mesterterv? (Lázár János: országvezetők öntik az olajat a tűzre, mi a motivációjuk?)

Orbán Viktor: Szerencsétlen csillagállás alatt vagyunk, mert nem arról van szó, hogy valaki gonosz alak szövi a szálakat, hogy pusztulás és háború legyen, hanem a konfliktusban az országok a lehetőséget keresik. Sokan akarnak háborút, de nem mind ugyanolyan okból. Van egy Magyarországgal baráti ország, amely szerint minden ilyesmit arra kell használni, hogy minél inkább meggyengüljön Oroszország, mert attól félnek, hogy Moszkva veszélyt jelent számukra. Egy kisebb ország attól fél, hogy visszakerülhet orosz fennhatóság alá. Vagy más országoknak az rémlik mindig fel, hogy ők már háborúztak az oroszokkal, de nem ment. Horthy se akart háborút az oroszokkal, ha a németek nem tolnak bele minket, nem mentünk volna a Don-kanyarban. Most már pénzügyi ok is van, odatették a pénzüket, amit Ukrajna nem tud visszafizetni. Egész Európát megetették a saját polgáraikat azzal, hogy a háború nem fog nekik pénzbe kerülni. És Lázárinfók Nyugat-Európában nincsenek. Felelős emberek ott nem állnak ki, hogy kérdezzenek tőlük, mert olyanokat kérdeznének tőlük. De most ugrik a majom a vízbe, a spanyol, német, portugál adófizetők pénzébe is bele fog kerülni az ukrajnai háború.

Húsvétkor főz – hogyan készíti a miniszterelnök a karácsonyi ételt?

Orbán Viktor: Vannak komoly dolgok, amiket nem lehet másra hagyni. Hadikölcsön, sonka, disznó... de karácsonykor nem főzök, akkor én várok. Hal van, halászlé és rácponty, várom, hogy a feleségem megetessen.

Magyarország a béke pártján áll, de Brüsszelben az EU-csúcson ez kellemetlen szituáció? Vagy vannak olyan politikai nézetek is, amelyek a jövőben kedvezhetnek nekünk, csak nem merik ott kinyilvánítani?

Orbán Viktor: Van az a székely történet, hogy a fiú mondja az apjának, hogy rengetegen jönnek ellenünk, mindegyikünkre jön vagy tíz, mire az apja azt mondja, annyi kell is. Az egy nehezen kezelhető helyzet, hogy mindenki szembe jön az autópályán. Tényleg azt mondja egy francia vagy német, hogy mi mind mást gondolunk erről, miért gondolod, hogy igazad van? Az elején ez nehéz volt, de már nem, mert a migrációs csatát megvívtam. Mind azt mondták, hogy én megyek szemben az autópályán, de most a fél karjukat odaadnák, ha olyan helyzet lenne ott, mint itt. Csütörtökön dióhéjban a másik 26 országvezetőnek azt mondta, hogy kétszer próbált változást elérni itt. Egyszer javasolt egy 180 fokos fordulatot, amikor Donald Trump megnyerte az amerikai elnökválasztást. Amikor ő az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal találkozott Alaszkában, azt javasolta, hogy változtassanak stratégiát. Most harmadszor is jött egy ilyennel: hajtsunk végre 180 fokos fordulatot, támogassuk az amerikai elnököt és a békejavaslatát, mert ez olcsóbb, mint a háború.

Melyik a kedvenc karácsonyi bejglijük?

Orbán Viktor: először a diós, aztán a mákos, és megint a diós.

Lázár János nem válaszolt, hanem felmutatta Szabó Bálint trombitáját, amivel korábban Lázárinfót zavartak meg.

A V4-ekből V3-ak lettek – hogyan tovább, és hol várható legközelebb Európában patrióta fordulat?

Lázár János itt bejelentette, hogy nincs idő több kérdésre, de e-mailen elküldhetik neki és válaszolni fognak ezekre Orbán Viktorral.

Orbán Viktor:

A V3 jó hír, mert eddig V1 volt. És amúgy most V3,5 van, mert a lengyel elnök velünk van.

Azért kell ezt az együttműködést újraszervezni, hogy tudjunk védekezni a brüsszeli szankciók és támadások ellen, bár ezek ereje egyre fogy. Összesítve: jól haladunk Európában. Az anyósomtól azt a bölcsességet kaptam, hogy „Viktorkám, minden jó, ha jó a vége. Ha nem jó, akkor az még nem a vége”.