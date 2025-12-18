Két új közvélemény-kutatás jelent meg, homlokegyenest különböző eredménnyel

A Nézőpont Intézet hét elején készült közvélemény-kutatása szerint egy most vasárnap tartandó országgyűlési választáson a Fidesz 46 százalékos listás eredménnyel nyerne a 39 százalékos Tisza Párt előtt. A felmérés december 15. és 16. között ezer fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint.

A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója az InfoRádióban elmondta: ez a különbség gyakorlatilag megegyezik a november végi mérésük során közöltekkel, így szerinte kijelenthető, hogy az elmúlt két-három hétben érdemi változás nem történt. Boros Bánk Levente úgy fogalmazott,

a Tisza Párt „megrekedni látszik, a nyár végén üvegplafonba ütközött”.

Hozzátette: bizonyos körökben talán azt gondolták, hogy a Tisza Párt a Szőlő utcai ügy felmelegítésével visszatérhet egy korábbi eszközéhez, ugyanis Magyar Péter megjelenése a politikai színtéren, illetve pártja elindulása a kegyelmi ügyhöz volt köthető. Az elemző szerint azonban a friss kutatásuk eredményei nem azt mutatják, hogy a Tisza újabb lendületet vett volna.

Forrás: Nézőpont Intézet

Boros Bánk Levente arról is beszélt, hogy mely pártok jutnának még be a parlamentbe, ha most vasárnap tartanák az országgyűlési választásokat. A bejutási küszöb fölött még a Mi Hazánkat (6 százalék) és a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot (5 százalék) mérték, így a Nézőpont Intézet adatai szerint négypárti országgyűlés alakulna. Megjegyezte, hogy a Mi Hazánk helyzete a jobb ebből a szempontból, ugyanis Toroczkai László pártja az elmúlt hónapokban stabilan hozta az 5 százalék feletti eredményt, míg a Kétfarkú Kutya Párt inkább „a küszöb körül táncol”.

Ez a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása alapján nem mondható el a Demokratikus Koalícióról, amely már hosszú hónapok óta a bejutási küszöb alatt teljesít, ezúttal 3 százalékot mértek a baloldali pártnak.

A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója szerint nemcsak a politikai őszt, hanem a teljes évet is a kormánypártok nyerték. Mint mondta, nyár közepétől lehet azt mondani, hogy a Tisza megtorpant, azóta pedig nem tud javítani az eredményein. Boros Bánk Levente hozzátette: már a nyarat is a Fidesz-KDNP nyerte politikai értelemben, és úgy tűnik pozitív hatást, előretörést eredményezett Orbán Viktor washingtoni, moszkvai és törökországi látogatása, és szerinte ugyanez mondható el a sikeres háborúellenes gyűlésekről, illetve a miniszterelnök mostani EU-csúcs kapcsán kifejtett tevékenységéről is.

Úgy véli, ezek a fejlemények stabilizálták a kormánypártok helyzetét, amelyek így vezetik a népszerűségi versenyt. A Tisza Párt pedig „politikai innováció nélkül maradt”, ami Boros Bánk Levente szerint az eredményein is visszatükröződik.

A teljes népességben a magyar választók 40 százaléka szimpatizál a Fidesszel, 34 százaléka a Tisza Párttal, 6 százaléka a Mi Hazánkkal, 2 százaléka a Demokratikus Koalícióval és 3 százalék a Kétfarkú Kutya Párttal a Nézőpont Intézet felmérése szerint.

A Medián adatai mást mutatnak, de a Fidesz erősödése náluk is látszik

A Medián által egy hónappal ezelőtt készített, kifejezetten a 40 évesnél fiatalabbak pártszimpátiáját vizsgáló felmérés azonban más képet mutat. A kutatás 800 18-40 éves ember megkérdezésével készült október 27-e és november 3-a között a Momentum Mozgalom megbízásából.

A 40 évesnél fiatalabb választók körében 57 százalékos a Tisza Párt támogatottsága, a Fideszre 14 százalék szavazna.

Ebben a körben a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 6, a Mi Hazánk 4 százalékon áll. A többi párt támogatottsága 1 százalék alatti, 17 százalék pedig nem tudja, kire szavazna, nem válaszolt vagy biztosan nem megy el szavazni.

Az eredmények alapján a magukat biztos szavazónak mondók körében már háromnegyedes a Tisza támogatottsága, míg a Fideszé 14 százalékos – írja a hvg.hu.

A Tisza 5 százalékkal előzi meg a Fideszt a teljes szavazókorú népességben és 10 százalékkal a választani tudó biztos szavazók körében a Medián november második felében készült országos reprezentatív felmérése szerint.

A Fidesz az idősebb korosztályok körében erősödött igazán a Medián adatai szerint, az 50 évesnél idősebb korosztályokban a Tisza kárára tudta valamelyest növelni a támogatottságát.

A Fidesz őszi erősödése a miniszterelnöki alkalmasság megítélésében is megmutatkozik. A korábbi hónapokban többen tartották alkalmasnak Magyar Pétert az ország vezetésére, novemberre viszont eltűnt az előnye: a regnáló kormányfőt és kihívóját egyaránt a megkérdezettek 48-48 százaléka tartja alkalmasnak az ország vezetésére. A 48 százalékból viszont Orbán Viktort 30 százalék, míg Magyar Pétert csak 19 százalék gondolja „teljesen alkalmasnak”.