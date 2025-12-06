ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 6. szombat Miklós
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a XXI. Század Intézet és a Mathias Corvinus Collegium Sikeres magyar elnökség 2024 - Esély az Európai Uniónak című budapesti konferenciáján 2025. január 20-án.
Nyitókép: Máthé Zoltán

Orbán Viktor erősít, Magyar Péter gyengül – Nézőpont

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Emelkedett Orbán Viktor előnye Magyar Péterrel szemben a miniszterelnöki alkalmassági versenyben november folyamán, csak a magyarok harmada (32 százalék) bízná hazáját a Tisza-vezérre, míg közel felük (47 százalék) nem váltana miniszterelnököt – közölte a Nézőpont Intézet szombaton.

Azt írták, a Nézőpont Intézet az október 23-i rendezvények előtt és november végén, a Tisza jelöltállítása során is feltette a 2026-os választás egyik kulcskérdését, hogy a magyarok kit tartanak Magyarország legalkalmasabb miniszterelnökének.

Közölték, a hivatalban lévő miniszterelnök már októberben is egyértelműen vezette a kormányfő-versenyt, akkor a teljes felnőtt magyar társadalmat reprezentáló mintán készült kutatás válaszadóinak 45 százaléka tartotta őt a legalkalmasabb kormányfőnek, míg 34 százalékuk Magyar Pétert. További három százalék Dobrev Klárát, öt százalék pedig Toroczkai Lászlót nevezte meg, 13 százalék pedig senkit sem.

Közleményükben úgy fogalmaztak, Orbán Viktor előnye november végére tovább nőtt és az amerikai látogatás, a jóléti intézkedések valamint az aktív médiajelenlét is segíthetett neki abban, hogy immár közel minden második magyar őt tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek (47 százalék). Hozzátették, ezzel szemben Magyar Pétert a magyarok kevesebb, mint harmada (32 százalék) tartja csak a legalkalmasabbnak.

„Azaz a kormányfő alkalmassági mutatója 2 százalékponttal emelkedett, legfőbb kihívójának alkalmassági mutatója pedig 2 százalékponttal csökkent.

Magyar Péter kizárólag Orbán-gyűlöletre épített politikája jól láthatóan nem elegendő a kormányképesség érzetének erősítésére” – áll a közleményben.

Novemberre Dobrev Klára mutatószáma 1 százalékponttal, 4 százalékra emelkedett, Toroczkai László 5 százalékpontos mutatószáma nem változott októberről novemberre.

A Nézőpont Intézet jelezte, a miniszterelnök-verseny állása nem azonos a korábban közölt legvalószínűbb listás pártpreferencia-adataival (Fidesz 47 százalék, Tisza 40 százalék, Mi Hazánk 7 százalék), mert azok nem a teljes népesség, hanem az aktív választók véleményét tükrözik. Ugyanakkor az adatok azt megmutatják, hogy Orbán Viktort 5 százalékponttal többen tartják a legalkalmasabb miniszterelnöknek a teljes népességben, mint ahány Fidesz-szimpatizáns van (42 százalék) és Magyar Pétert 1 százalékponttal kevesebben tartják alkalmasnak, mint ahány Tisza-szimpatizáns van (33 százalék) – írták.

