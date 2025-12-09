ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.7
usd:
329.37
bux:
108438.12
2025. december 9. kedd Natália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pretty woman with shopping basket looking at groceries on supermarket shelves
Nyitókép: Andrii Borodai/Getty Images

Nagy kérése van az OKSZ-nek az inflációs adat miatt

Infostart

A KSH 3,8 százalékos éves inflációt mért, ezen belül pedig az élelmiszerek áremelkedése kifejezetten alacsonynak volt mondható.

Kommentálta az Országos Kereskedelmi Szövetség a Központi Statisztikai Hivatal által közölt inflációs adatot. Látva, hogy tovább csökkent a fogyasztói árindex, és ezen belül kifejezetten alacsony az élelmiszerek vendéglátási szolgáltatások nélkül számított inflációs adata (0,6 százalék), ezért az árréstop kivezetésének eljött az ideális pillanata, ugyanis annak a csökkenő világpiaci árak mellett annak most lenne a legkisebb hatása a fogyasztói árakra. Az OKSZ a javaslata alátámasztására emlékeztet: a vendéglátást nem tartalmazó élelmiszer fogyasztói árindex több hónapja a megcélzott 5 százalék alatt mozog, miközben az élelmiszergyártól értékesítési árainak emelkedése ennél nagyobb mértékű.

„Az árrésstop értelmetlen és nem segít a valós problémán, a magyar élelmiszer termelők és beszállítók magas és emelkedő költségein” – írta közleményében a szervezet, felsorolva, hogy milyen káros hatásai vannak véleményük szerint az intézkedésnek:

  • rontja a kisboltok helyzetét, települések maradnak élelmiszerbolt nélkül,
  • romlik a kereskedelemnek az a képessége, hogy visszafogja a beszállítók áremelési igényeit, mielőtt azok elérnék a vásárlókat,
  • visszafogja a kiskereskedelemben az árcsökkentési akciókat, ami pedig sok árérzékeny magyar vásárló fontos beszerzési szempontja, és a kiskereskedelmi láncok egymással folytatott versenyének meghatározó terepe.
  • növeli az importhányadot, rontja a magyar élelmiszeripar pozícióit, beleértve a beruházási kedv csökkentését a folyamatosan változó jogszabályi környezet miatt.
  • az elszenvedett veszteség csökkenti a kiskereskedelmi beruházásokra rendelkezésre álló pénzügy forrásokat

Az árrésstop meghosszabbításáról vagy kivezetéséről legközelebb februárban dönt a kormány. Ennek ellenére az OKSZ szerint az azonnali kivezetést még mindig érdemes megfontolni, mert attól tartanak, hogy addig a fenti hatások fokozódni fognak.

Kezdőlap    Belföld    Nagy kérése van az OKSZ-nek az inflációs adat miatt

gazdaság

infláció

oksz

árrésstop

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szorongatják Keir Starmert – egyre több szálon kötődik Nagy-Britannia az EU-hoz

Szorongatják Keir Starmert – egyre több szálon kötődik Nagy-Britannia az EU-hoz

Nagy-Britannia a következő évtizedekben visszaléphet az Európa Unióba – ezt sugallta a hét végén adott nagyinterjújában Sir Keir Starmer. Néhány nappal korábban pedig David Lammy miniszterelnök-helyettes kijelentette: „magától értetődő, hogy a brexit károkat okozott a brit gazdaságnak”. A konzervatív ellenzék és számos kommentátor is vádak kereszttüzébe állította Starmert.
VIDEÓ
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.09. kedd, 18:00
Maruzsa Zoltán
a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A piac megüzente – ez az orosz gáz kivezetésének valósága

A piac megüzente – ez az orosz gáz kivezetésének valósága

November 17-én egyik elemzésünkben részletesen kifejtettük, miért gondoljuk úgy, hogy az uniós orosz földgázról szóló leválási terv nem fog háromszoros áremelkedést okozni a magyarországi rezsiszámlákban. Az írásban egy korábbi, a Századvég Intézet által közölt módszertant vettünk alapul. Az intézet szerzői időközben reagáltak írásunkra, amit tegnap publikáltunk - most a Portfolio viszontválaszát olvashatják.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új szerepben a legendás magyar színész, Thuróczy Szabolcs: ezen a csatornán tűnik fel, meglepő műsort kapott

Új szerepben a legendás magyar színész, Thuróczy Szabolcs: ezen a csatornán tűnik fel, meglepő műsort kapott

A sorozatban most nem a kosárlabda lesz a fókuszban, hanem a labdarúgás: a &quot;mesélő&quot; és az alkotók mondták el, mit láthatunk holnaptól a képernyőn.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine prepares new peace plan as Zelensky rules out giving up land

Ukraine prepares new peace plan as Zelensky rules out giving up land

Kyiv is seeking to resist a US push for a deal which would see territory handed over to Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 9. 10:01
Hatalmas akció zajlik jelenleg is a Szőlő utcai ügy nyomán
2025. december 9. 09:15
Elhunyt Szekszárd korszakos polgármestere
×
×
×
×