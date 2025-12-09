Nagy kérése van az OKSZ-nek az inflációs adat miatt

Kommentálta az Országos Kereskedelmi Szövetség a Központi Statisztikai Hivatal által közölt inflációs adatot. Látva, hogy tovább csökkent a fogyasztói árindex, és ezen belül kifejezetten alacsony az élelmiszerek vendéglátási szolgáltatások nélkül számított inflációs adata (0,6 százalék), ezért az árréstop kivezetésének eljött az ideális pillanata, ugyanis annak a csökkenő világpiaci árak mellett annak most lenne a legkisebb hatása a fogyasztói árakra. Az OKSZ a javaslata alátámasztására emlékeztet: a vendéglátást nem tartalmazó élelmiszer fogyasztói árindex több hónapja a megcélzott 5 százalék alatt mozog, miközben az élelmiszergyártól értékesítési árainak emelkedése ennél nagyobb mértékű.

„Az árrésstop értelmetlen és nem segít a valós problémán, a magyar élelmiszer termelők és beszállítók magas és emelkedő költségein” – írta közleményében a szervezet, felsorolva, hogy milyen káros hatásai vannak véleményük szerint az intézkedésnek:

rontja a kisboltok helyzetét, települések maradnak élelmiszerbolt nélkül,

romlik a kereskedelemnek az a képessége, hogy visszafogja a beszállítók áremelési igényeit, mielőtt azok elérnék a vásárlókat,

visszafogja a kiskereskedelemben az árcsökkentési akciókat, ami pedig sok árérzékeny magyar vásárló fontos beszerzési szempontja, és a kiskereskedelmi láncok egymással folytatott versenyének meghatározó terepe.

növeli az importhányadot, rontja a magyar élelmiszeripar pozícióit, beleértve a beruházási kedv csökkentését a folyamatosan változó jogszabályi környezet miatt.

az elszenvedett veszteség csökkenti a kiskereskedelmi beruházásokra rendelkezésre álló pénzügy forrásokat

Az árrésstop meghosszabbításáról vagy kivezetéséről legközelebb februárban dönt a kormány. Ennek ellenére az OKSZ szerint az azonnali kivezetést még mindig érdemes megfontolni, mert attól tartanak, hogy addig a fenti hatások fokozódni fognak.