2025. december 9. kedd Natália
Nyitókép: Pixabay

Régen nem jött ilyen inflációs adat – itt vannak a friss számok

Infostart

2025. novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Októberhez viszonyítva átlagosan 0,1 százalékkal voltak magasabbak az árak.

A 3,8 százalékos inflációs adat egy éve nem látott alacsony érték.

Ami a részleteket illeti, tizenkét hónap alatt, 2024. novemberhez viszonyítva a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az élelmiszerek ára 3,2 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,6 százalékkal), ezen belül az édesipari lisztesárué 15,9, a kávéé 14,9, a büféáruké 11,3, a tojásé 11,2, a csokoládé, kakaóé 10,7, az étolajé 10,1, az iskolai étkezésé 7,5, a péksüteményeké 6,7, az alkoholmentes üdítőitaloké 4,9 százalékkal.

A termékcsoporton belül a margarin ára 28,3, a liszté 15,3, a tejtermékeké 11,4, a tejé 8,1, a sertéshúsé 7,8, a párizsi, kolbászé 7,0, a cukoré 4,7 százalékkal mérséklődött.

A háztartási energiáért 9,8 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 22,0, az elektromos energia 2,1 százalékkal drágult.

A szeszes italok, dohányáruk ára 7,5 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 9,0 százalékkal.

A szolgáltatások 6,5 százalékkal drágultak,

ezen belül az üdülési szolgáltatások 12,2, a járműjavítás és -karbantartás 10,0, a testápolási szolgáltatások 9,3, a lakásjavítás és -karbantartás 9,2, az egészségügyi szolgáltatások 8,6, a lakbér 8,0, a sport, múzeumi belépők 7,9 százalékkal.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,9 százalékkal emelkedett a KSH adatai szerint, ezen belül az ékszerek 21,5, a szobabútorok 5,9, a fűtő- és főzőberendezések 3,0, az új személygépkocsik 1,7 százalékkal többe kerültek.

A járműüzemanyagok ára 5,0 százalékkal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 5,1 százalékkal drágultak egy év alatt.

2025. októberhez viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,1 százalékkal nőttek.

Az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva átlagosan nem változott).

A tojás 3,6, az étolaj 2,7, a büféáruk 1,1, az édesipari lisztesáru és a kenyér 1,0-1,0, a tej és a cukor 0,6-0,6 százalékkal többe kerültek.

A termékcsoporton belül a gyümölcs- és zöldséglé ára 3,2, a csokoládé, kakaóé 3,1, a vaj-, vajkrémé 2,1, a sajté 1,2 százalékkal mérséklődött.

A ruházkodási cikkek 0,7 százalékkal drágultak októberről novemberre.

A háztartási energia ára 0,4 százalékkal csökkent, ezen belül a vezetékes gázért és a palackos gázért is 0,4-0,4 százalékkal kevesebbet kellett fizetni.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,1 százalékkal mérséklődött, ezen belül az üdülési szolgáltatások ára 1,1 százalékkal csökkent. A járműüzemanyagok ára 0,6, a gyógyszer, gyógyáruké 0,1 százalékkal mérséklődött.

