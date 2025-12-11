ENSZ-egyetem létesül Kőszegen, mesterdiplomát és doktori diplomát ad majd

Az ENSZ-egyetem a magyar kormány és az Egyesült Nemzetek Szervezetének kezdeményezésére alakul meg a Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézetében – mondta előterjesztő expozéjában Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter.

Ez a 14. ENSZ-egyetem a világon, és mi magyarok a szerencsés 13. ország vagyunk ebben a vonatkozásban. Ennek alapját az a kőszegi fejlesztés tette lehetővé, amely Kőszeg városában a Felsőfokú Tanulmányok Intézetében egy olyan helyet teremtett, amely az ENSZ Egyetemmel való együttműködésben a béke, a biztonság és a jövő technológiáit tudja majd a jövőben mindannyiunk részére, az egész világ részére kutatni úgy, hogy támogatja azt az alapvető magyarországi békeelköteleződést, amely mindannyiunk közös érdeke – fogalmazott.

A Fidesz vezérszónoka Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, Kőszeg fideszes országgyűlési képviselője volt, aki elmondta, hogy

az ENSZ-egyetem Kőszegen az egykori MÁV-árvaház felújított épületében kap helyet.

A KDNP-s Hollik István arról beszélt, hogy az intézet felállítása a magyar jövőbe való befektetés.

Az MSZP képviseletében Hiller István üdvözölte az egyetemalapítást, de emlékeztetett, hogy a finanszírozása teljes mértékben a magyar költségvetésre hárul, és egyelőre nem tisztázott, hogy a képzés miként fog illeszkedni az európai diplomarendszerbe.

Hankó Balázs miniszter zárszavában kiemelte, hogy a finanszírozás három részből áll, az egyik a Magyarország által az ENSZ részére adott tőke éves kamata, a második az ENSZ által biztosított finanszírozás, a harmadik részt pedig a kutatási pályázatok teszik ki.

A hallgatói létszám viszonylag limitált, a kibocsátott oklevél pedig Magyarország és az adott országok által elismert mesterdiploma, illetve doktori diploma lesz

– tette hozzá a tárcavezető az Országgyűlésben.