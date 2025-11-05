Balogh László: nagyon pörög a kistelepülések ingatlanpiaca

Egyre nagyobb az eladói aktivitás az ingatlanpiacon a kistelepüléseken: a községekben és a városokban feladott közel 14 ezres hirdetésszámot utoljára 2009-2010-ben tudták megközelíteni az eladók, ezzel pedig 15-16 éves rekord dőlt meg a lakáspiacon – mondta az InfoRádióban az ingatlan.com vezető elemzője.

Szeptemberhez képest 20 százalékkal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti telefonos érdeklődések száma, ami nem meglepő, hiszen

az év vége felé közeledve már egyre kevésbé áll a lakásvásárlás a vevők fókuszában

– fogalmazott Balogh László.

Az éves változás településtípusonként ugyanakkor jelentősen eltérő volt. Budapesten több mint 10 százalék volt a negatív eltérés az előző év azonos időszakához képest, a megyei jogú városokban viszont 3 százalékos volt a növekedés mértéke – ismertette az adatokat a vezető elemző. Éves összevetésben mindössze 1,5 százalékos visszaesés látható az ingatlan.com szerint.

Forrás: ingatlan.com

A nagyobb városokban és vármegyeszékhelyeken tavaly októberben a befektetők által generált kereslet már viszonylag magasra tette a lécet. A városokban 5, a községekben 16 százalék volt a kereslet éves változása, tehát

minél kisebb egy település, annál nagyobb volt a kereslet növekedésének éves tempója.

Ilyet ritkán látni az ingatlanpiacon – tette hozzá a vezető elemző.

Az Otthon Start program a kisebb településeket nagyobb mértékben hozta lendületbe, mint a fővárost, illetve a nagyobb városokat. Van egy erős bázishatás is. Azért is figyelemre méltó, hogy ilyen dinamika volt tapasztalható a kisebb településeken, mert utoljára 2009-ben és 2010-ben volt példa ilyen sok feladott hirdetésre Balogh László elmondása szerint.

Az OSP feltételeinek megfelelő ingatlanok iránt októberben szeptemberhez képest 23 százalékkal csökkent az érdeklődés, míg a nem támogatott ingatlanoknál csak 4 százalékos volt a visszaesés. A szakember szerint ez arra utal, hogy az elsőlakás-vásárlók által eladott ingatlanokból továbbköltözők már kevésbé érzékenyek a hitelkritériumokra, és egyre nagyobb arányban keresnek drágább, vagy más típusú ingatlanokat – derült ki az ingatlan.com adatbázisából.

A vezető elemző elmondta még, hogy októberben az ország egészében 36 ezer eladó lakást és házat hirdettek meg a tulajdonosok és az ingatlanközvetítők. Ez 8 százalékkal elmaradt a szeptemberi szinthez képest, de az előző év azonos időszakához képest jelentős, 13 százalékos bővülést mutat.

Október végére így 138 ezer fölé nőtt az eladó lakások és házak választéka, a hónapban feladott hirdetések száma az októberi hónapokat tekintve négyéves rekordnak számít. A budapesti 14 százalékos növekedés mellett 18 százalékos kínálati többlet volt mérhető a vármegyeszékhelyeken, megyei jogú városokban.

Forrás: ingatlan.com

A községekben és városokban feladott hirdetések száma mindeközben megközelítette a 14 ezret. Ebből is látható, hogy a kistelepülések dinamikája erős maradt, az Otthon Startnak még érezhető hatása van. Ez leginkább abban érhető tetten, hogy az elsőlakás-vásárlók lendülete mozgásba hozta az eladókat is, hiszen sokaknak nyújt a továbbköltözésben segítséget az ingatlanuk eladása egy elsőlakás-vásárló számára – magyarázta Balogh László.