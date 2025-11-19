ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 19. szerda Erzsébet
Lakás és/vagy ház vétele és eladása.
Nyitókép: Getty Images/sakchai vongsasiripat

Lakásárrobbanás: Budapesten csaknem 30 százalékos a drágulás

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A lakásárak nagymértékű emelkedése jellemezte az idei év első kilenc hónapját. A lakásárak eltérése a fundamentumok által indokolt szinttől országos átlagban 19 százalék közelébe nőtt a második negyedévben. Az Otthon Start Program bejelentésére augusztusban jelentősen megnőtt a lakáspiaci kereslet, ami szeptemberben az adásvételek számának jelentős emelkedésében is megjelent. Az Otthon Startra jogosultak számára lényegesen javult a lakásvásárlás elérhetősége. A megemelkedő kereslet ugyanakkor a lakáskínálat érdemi és gyors alkalmazkodása nélkül a lakásárak további növekedését eredményezi.

2025 első félévében mind a kedvező makrogazdasági fundamentumok, mind az állampapírpiacról átáramló megtakarítások hozzájárultak ahhoz, hogy a lakáspiaci kereslet 5 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszaki szintjét. Az Otthon Start Program hatására 2025 augusztusában 46 százalékkal nőtt éves összevetésben az eladó lakóingatlanok iránti kereslet, amit a megvalósult tranzakciók dinamikus, éves szinten 37 százalékos növekedése követett szeptemberben.

Európai uniós összehasonlításban hazánkban nőttek éves alapon a legnagyobb mértékben a nominális lakásárak. 2025 második negyedévében a lakásárak országos átlagban 17,9 százalékkal emelkedtek éves szinten, ezzel a lakásárak eltérése a fundamentumok által indokolt szinttől 18,8 százalékra emelkedett. Előzetes adatok alapján a lakásárak éves növekedési üteme tovább gyorsult és 2025 harmadik negyedévében országosan 23,9 százalékot, Budapesten 29,9 százalékot érhetett el – olvasható az MNB oldalán.

2025 első félévében a megkötött lakáshitel-szerződések volumene 26 százalékkal, míg a szerződések száma csupán 8 százalékkal nőtt éves összevetésben, így a kibocsátott volumen növekedése mögött főként a lakásárak emelkedésével párhuzamosan növekvő hitelösszegek álltak. Szeptembertől az Otthon Startra jogosult hitelfelvevők számára lényegesen javult a lakásvásárlás elérhetősége. A megemelkedő kereslet ugyanakkor a lakáskínálat érdemi és gyors alkalmazkodása nélkül a lakásárak további növekedését eredményezi, ezért az elérhetőség javulásának kezdeti mértéke átmeneti lehet.

Az újlakáskínálatot 2025-ben alacsony számú lakásátadás jellemezte, ugyanakkor a megkezdett társasházi építkezések lakásszáma az első félévben Budapesten több mint háromszorosára nőtt éves összevetésben. A kiadott lakásépítési engedélyek száma szintén jelentősen emelkedett, de ebben a 2025. júliustól szigorodó építési szabályok miatti előrehozott igénylések is szerepet játszhattak. A fővárosi újlakások átlagos négyzetméterára 15 százalékos éves drágulást követően 1,77 millió forintra emelkedett 2025 harmadik negyedévére.

