2025. november 14. péntek Aliz
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt megemlékezésén a budapesti Széna téren az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján 2024. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Megvan, mikor mutatják be a Tisza jelölt-jelöltjeit

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Többek között orvosok, tanárok, ápolók, vállalkozók, gazdák közül kerülhetnek ki a jelöltek.

„November 17-én, hétfőn a rendszerváltás fontos állomásához érkezünk: bejelentjük a TISZA jelölt-jelöltjeit mind a 106 egyéni választókerületben” – írta közösségi oldalán Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke szerint a jelöltek között orvosokat, tanárokat, ápolókat, gyermekvédelmi szakembereket, vállalkozókat, gazdákat, jogászokat, művészeket, mérnököket is felvonultatnak, „olyan embereket, aki önzetlenül szeretnének tenni a hazájukért és a választókerületükben élőkért”.

A párt a Tisza Világ appból kikerült adatok miatt rövidített a jelöltállítási folyamaton, szavazni pedig nem a Tisza-appon keresztül lehet majd, hanem a Nemzet Hangja weboldalon.

Belföld    Megvan, mikor mutatják be a Tisza jelölt-jelöltjeit

2026

országgyűlési választás

magyar péter

tisza párt

Ráfizetett ma, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Ráfizetett ma, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A részvénypiac forgalma 15,3 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.

