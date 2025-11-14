Megvan, mikor mutatják be a Tisza jelölt-jelöltjeit

„November 17-én, hétfőn a rendszerváltás fontos állomásához érkezünk: bejelentjük a TISZA jelölt-jelöltjeit mind a 106 egyéni választókerületben” – írta közösségi oldalán Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke szerint a jelöltek között orvosokat, tanárokat, ápolókat, gyermekvédelmi szakembereket, vállalkozókat, gazdákat, jogászokat, művészeket, mérnököket is felvonultatnak, „olyan embereket, aki önzetlenül szeretnének tenni a hazájukért és a választókerületükben élőkért”.

A párt a Tisza Világ appból kikerült adatok miatt rövidített a jelöltállítási folyamaton, szavazni pedig nem a Tisza-appon keresztül lehet majd, hanem a Nemzet Hangja weboldalon.