Shield Icon Cyber Security, Digital Data Network Protection, Future Technology Digital Data Network Connection, Backup and Storage Big Data Abstract Background Concept.
Nyitókép: KanawatTH/Getty Images

Tisza párt: megszólalt az adatvédelmi biztos

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Jogellenes a pártszimpatizánsok adatainak térképen keresztüli közzététele - tudatta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke.

Közleményében Péterfalvi Attila azt írta, a hatóság a sajtóban megjelent információk alapján szerzett tudomást arról, hogy ismeretlen személy egy interaktív honlapon közzétette a Tisza Világ applikációt érintő adatvédelmi incidens nyomán ismertté vált érintettek személyes adatait: neveket, e-mail-címeket, telefonszámokat, lakcímeket.

"Az eddig rendelkezésre álló információk alapján a hatóság szerint megalapozottan állítható, hogy az ismeretlen személy a személyes és különleges adatok felhasználásával bűncselekményt követett el, éppen ezért haladéktalanul szükséges annak törlése" - tette hozzá.

Amennyiben a honlapot nem törlik, a hatóság a rendelkezésre álló jogi eszközök alkalmazásával fellép a honlap eltávolítása érdekében - közölte a NAIH elnöke.

péterfalvi attila

nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság

tisza párt

