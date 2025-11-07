Tisza párt: megszólalt az adatvédelmi biztos

Közleményében Péterfalvi Attila azt írta, a hatóság a sajtóban megjelent információk alapján szerzett tudomást arról, hogy ismeretlen személy egy interaktív honlapon közzétette a Tisza Világ applikációt érintő adatvédelmi incidens nyomán ismertté vált érintettek személyes adatait: neveket, e-mail-címeket, telefonszámokat, lakcímeket.

"Az eddig rendelkezésre álló információk alapján a hatóság szerint megalapozottan állítható, hogy az ismeretlen személy a személyes és különleges adatok felhasználásával bűncselekményt követett el, éppen ezért haladéktalanul szükséges annak törlése" - tette hozzá.

Amennyiben a honlapot nem törlik, a hatóság a rendelkezésre álló jogi eszközök alkalmazásával fellép a honlap eltávolítása érdekében - közölte a NAIH elnöke.