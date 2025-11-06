Magyar Péter: a Fidesznek legutóbb februárban voltak csak jelöltjei, nekünk előbb lesznek

Nem történt még olyan a rendszerváltás óta, hogy egy hivatalban lévő kormány listázza, fenyegeti, zsarolja a magyar embereket – mondta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Csákberényi fórumán, amellyel kezdetét vette a Tisza Párt újabb országjárása.

„Képesek november 4-én megismételni azt, ami már történt a magyar történelemben. Emlékszünk rá, hogy voltak már ilyen idők, amikor valakiket vagy a származásuk vagy a politikai véleményük miatt listáztak, és utána a neveket, az elérhetőségüket nyilvánosságra hozták, majd telefonon és személyesen zaklatták” – hangsúlyozta.

A politikus azt nem árulta el, hogy mennyien vettek részt a most lezárult második Nemzet Hangja szavazásukon, mert – ahogyan fogalmazott –, akkor elmondaná, mennyien töltötték el az applikációjukat.

„Tudom, hogy sokan megijedtek, ez is volt az egyik célja a hatalomnak, mert látta október 23-án, hogy az emberek nem félnek. Én azt kérem, hogy ne féljetek! Nagyon köszönöm azoknak, akik vasárnap óta, az utóbbi pár napban több ezren letöltötték a Tisza Világ applikációt, csak azért is” – mondta Magyar Péter.

A szavazáson 98 százalék mondott igent a 9 százalékos minimálbéres jövedelemadóra és az átlagbért keresők adókedvezményére.

„Hogy a Tisza-kormány megemelje a legalacsonyabb nyugdíjakat, duplájára növelje az időskori járadékot és évi 200 ezer forint támogatást nyújtson SZÉP-kártya formájában az idős honfitársainknak, ezzel is nagyjából 98 százalék értett egyet. A harmadik kérdéssel – én azt hittem, hogy ez egy megosztóbb kérdés lesz, de nem lett az –, mely szerint »egyetért-e azzal, hogy a Tisza-kormány már 1 milliárd forint feletti vagyonokra is 1 százalékos vagyonadót vessen ki«, 96,4 százalék értett egyet” – folytatta.

A Tisza Párt szavazásán 90 százalék támogatta, hogy jelentősen kibővítsék a családi kedvezmények és juttatások körét, és 99 százalék támogatta a független vizsgálatot az elmúlt évtizedek gyermekbántalmazási ügyeinek feltárására, a gyermekvédelmi rendszer megerősítésére.

Magyar Péter beszélt arról is, hogy november 15-én egy városban tart majd fórumot Orbán Viktor miniszterelnökkel.

„Polgármester úr nyilvánosan közzétett posztjában meghívta a leköszönő miniszterelnököt és engem is; hogy ha már mind a ketten a folyók városával leszünk november 15-én, akkor mi lenne, hogyha megejtenénk azt a vitát, amire több évtizede vár a magyar közvélemény” – említette.

Azt is megjegyezte, politikusok és leendő politikusok nem lehetnek túl sokat az emberek között, csak túl keveset.

Tisza-jelöltek – Fidesz-jelöltek?

„Sokszor kérdezik tőlünk, hogy hol vannak már a Tisza jelöltjei. Én azt kérdezném tőlük, hogy megkérdezték már, hogy hol vannak a Fidesz jelöltjei? Merthogy egy 15 éve regnáló állampártról beszélünk, de rengeteg körzetben még megy a marakodás, a húsos fazékhoz szeretnének közelebb kerülni, mert ugye alacsonyabb lesz a leves szintje. Örülnek, ha 30-40 képviselői helyre számíthatnak, úgyhogy még nem tudták egymással a békeharcot lefolytatni; a Fidesznek még nincsenek képviselőjelöltjei, de egyébként 2022-ben a Fidesz – azt hiszem – február elején jelentette be hivatalosan a jelöltjeit. Úgyhogy nem kell izgulni, bármi is történik, a Tiszának előbb lesznek jelöltjei, november 30. a végdátuma a 106 egyéni választókerületi vezető, vagyis országgyűlésiképviselő-jelölt bejelentésének napja” – mondta Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke hozzátette mindenhol három jelölt közül választhatják ki a szavazók – két körben –, hogy kit indítsanak a jövő évi országgyűlési választáson. A voksoláshoz nem kell majd regisztrálni.