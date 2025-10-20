Döntött a Kúria: új választást kell tartani Tiszaburán

A Kúria határozata ellen további jogorvoslatnak nincs helye. A TVB a rendelkezésre álló bizonyítékok értékelésekor okszerűen jutott arra a következtetésre, hogy a választás eredményének megsemmisítése és a szavazás megismétlése szükséges - állapította meg a Kúria. Amennyiben a választói akarat befolyásolására alkalmas, a választás tisztaságát sértő jogsérelem valósul meg - függetlenül attól, hogy a választás tisztaságát melyik jelölt sértette meg -, indokolt a választás eredményének megsemmisítése és a választás megismételtetése.

Az október 13-i TVB-határozat az október 5-i időközi választás eredményeként született határozatokat megsemmisítette, és elrendelte a szavazás megismétlését, amelyet november 2-ára tűzött ki. A TVB-határozat ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be Vavrik Géza, az időközi választáson nyertes polgármester, de a Kúria a TVB határozatát helybenhagyta