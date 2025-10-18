ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 18. szombat
Donald Trump amerikai elnök a Beast (Fenevad) nevû limuzinjában ül az atlantai repülõtérrõl távozóban 2020. július 15-én. Az autó legalább 20 centiméter vastagságú ajtóit golyó- és repeszálló acélból öntötték, a golyóálló ablaküvegek kb.13 centiméter vastagságúak.
Nyitókép: MTI/EPA/Erik S. Lesser

A világ két legjobban őrzött limuzinja Budapesten

Infostart

Budapest történelmi pillanatra készül: Donald Trump és Vlagyimir Putyin is a magyar fővárosba érkezik, hogy béketárgyalásokat folytassanak. De mivel érkeznek?

A világ két legnagyobb hatalmú vezetőjének érkezése nemcsak diplomáciai, hanem logisztikai bravúr is – különösen ha figyelembe vesszük, milyen járműflottát mozgat meg egy-egy ilyen út – írja a vezess.hu.

Donald Trump várhatóan az ikonikus Air Force One fedélzetén landol majd a Liszt Ferenc repülőtéren. Az amerikai elnöki gép – hivatalos nevén Boeing VC–25 – valójában egy erősen átalakított 747-es, amely repülő erődnek is beillik. A fedélzetén irodák, orvosi szoba, tárgyaló, sőt egy komplett kommunikációs központ is helyet kapott, amely a Fehér Ház biztonsági rendszereivel van összekötve. Az Air Force One előtt rendszerint érkezik egy C–17 Globemaster teherszállító is, amely a limuzinokat, páncélozott járműveket és a titkosszolgálati felszereléseket szállítja – ez valószínűleg Budapesten sem lesz másként.

A repülőgépből kiszállva Trumpot minden bizonnyal az elnöki limuzin, a legendás „The Beast” várja majd. A Cadillac által épített, több mint nyolctonnás páncélozott járművet hermetikusan zárható utastér, megerősített acélváz, valamint golyó- és robbanásálló ablakok jellemzik, emellett saját oxigénrendszerrel, rakétaelhárító berendezéssel, és az elnöknek megfelelő vérrel is felszerelik arra az esetre, ha bármilyen támadás érné Trumpot. A limuzin kíséretében tucatnyi jármű halad, köztük orvosi furgon, kommunikációs egység, motoros rendőrök és biztonsági SUV-k, limuzinok, amelyek közül néhány csupán megtévesztésre szolgál, hogy senki ne tudja pontosan, melyik autóban ül az amerikai elnök.

Állítólag az elnöki limuzin előtt hajtó jármű olyan rendszerrel van felszerelve, amely folyamatosan jeleket bocsájt ki, ezek akadályozzák meg, hogy egy, esetleg a közelben lévő bombát távirányítással működésbe hozzanak, blokkol minden erre szolgáló rádiójelet.

Úgy hírlik, az elnöki limuzint egy olyan rendszerrel is felszerelték, amely nagyobb erősségű fegyverek, például kézi páncéltörő rakéták ellen segíthet. A védelem képes lehet nagyon gyorsan füstöt képezni az autó körül, így rontva annak láthatóságát, illetve kémia reakciót beindítani, így a levegő hirtelen felmelegszik, ami a hőkamerás fegyverek számára is megnehezíti a sikeres támadást.

Az Air Force One soha nem utazik egyedül. Az elnöki látogatás előtt legalább két-három nappal megérkezik egy külön C-17 Globemaster III vagy C-5M Super Galaxy katonai teherszállító repülő, amelyek a „pre-advance” csapatot, azaz az előkészítő egységeket és a járműveket szállítják. Ezek a gépek hozzák többek között a

  • a „The Beast” limuzint (vagy kettőt, mert mindig van egy tartalék példány),
  • több Chevrolet Suburbant és páncélozott SUV-t a titkosszolgálatnak, és
  • egy kommunikációs járművet, amely mozgó parancsnoki központként működik.

A járműveket a helyszínen az amerikai biztonsági szolgálat emberei állítják be a konvojba, miközben a helyi hatóságokkal egyeztetik az útvonalakat. A teljes konvojt – amely akár 100 járműből is állhat – az amerikai titkosszolgálat (Secret Service) koordinálja.

Vlagyimir Putyin az orosz állam saját fejlesztésű gépével, egy Iljusin Il–96-300PU típusú elnöki repülővel érkezhet, amely hasonlóan felszerelt, mint az amerikaiak gépe – titkosított kommunikációs rendszer, védett parancsnoki kabin és saját biztonsági egység gondoskodik az elnök védelméről. A repülőt gyakran katonai gépek kísérik, és a leszállás előtt a légteret teljesen lezárják.

Természetesen Putyin autója is egy külön géppel érkezik a helyszínekre, már az elnök előtt.

A repülőtérről Putyin az Aurus Senat elnöki limuzinnal gurulhat tovább a városba – ez az orosz luxusautógyártás csúcsának számít, és kifejezetten a Kreml igényei szerint fejlesztették. A jármű kívülről egy Rolls-Royce és egy Bentley elegyének tűnik, de belül egy mozgó erőd: megerősített karosszéria, robbanásbiztos padló, teljes páncélozás és kommunikációs központ található benne. Az orosz elnököt szintén hosszú konvoj kíséri majd a városban.

Az orosz delegáció járműveit is napokkal korábban küldik a célországba, és a Szövetségi Védelmi Szolgálat (FSO) külön egysége felügyeli az egész folyamatot. Érdekesség, hogy Putyin nem szereti, ha külföldi biztonsági szervek ellenőrzik a járműveit – ezért sokszor saját emberei végzik a vámvizsgálatot is, külön diplomáciai engedéllyel.

A magyar hatóságok részéről elképesztő koordinációra lesz szükség: légtérzár, közúti lezárások, több száz rendőr, TEK és katonai egység fogja levezényelni a műveletet.

Budapest utcáin így napokon át láthatjuk majd a világ legjobban őrzött járműveit: az amerikai „The Beast” és az orosz Aurus Senat talán soha nem haladt még ilyen közel egymáshoz. A két vezető találkozójának politikai talaja ugyan ingoványos, de járműparkjukban egy dolog közös: mindkettő a hatalom, a biztonság és az erő megtestesítője.

