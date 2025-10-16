Karácsony Gergely: rossz döntés született

Karácsony Gergely úgy látja, nem mindenkinek sikerült pontosan megértenie a Sziget Fesztivál helyzetét és jövőjét.

"Ha segíteni akarjuk a Sziget megmentését, ha kedvezményeket akarunk kiharcolni a budapesti fiataloknak, márpedig nekem ez a célom, akkor már igen kevés az idő. Arra talán még elég, hogy a mai rossz bizottsági döntést ki tudjuk javítani. A tulajdonosi bizottságban a Fidesz képviselői nem szavaztak, a Tisza képviselői pedig bátran tartózkodtak, így nem kapott többséget a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodás megszüntetése" - írta a Facebookon a főpolgármester.

Kiemelte, új hatósági szerződést nem lehet kötni addig, sőt, kérelmet se lehet jogszerűen benyújtani addig, amíg a régi hatósági szerződés hatályban van.

"Tudjuk, hogy a régi hatósági szerződés alapján a Szigetet a sokmilliárdos veszteséget felhalmozott külföldi tulajdonos jövőre már nem szervezi meg. Ha tehát akarunk jövőre új, magyar tulajdonosokkal Sziget fesztivált, akkor a régi szerződést meg kell szüntetni, majd utána újat kell kötni. Nem olyan bonyolult dolog ez. A megszüntetést ma mégsem szavazta meg a tulajdonosi bizottság többsége, elzárva ezzel az új szerződés megkötésének folyamatát" - szögezte le.

A főpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy kevés az idő, mert ha októberben nem kezdődik el a jövő évi fesztivál jegyeinek értékesítése, akkor "gazdaságilag válik lehetetlenné a Sziget".

Karácsony Gergely kezdeményezi, hogy a tulajdonosi bizottság ismét üljön össze és vegye újra napirendre a kérdést. "Hívjanak szakértőket, kérjenek segítséget, tegyenek bármit, csak ne kövessék el azt a hibát, hogy megfosztanak sok ezer embert a szabadságélménytől, Budapestet pedig egy kulturális értéktől" - fogalmazott.