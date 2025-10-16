ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.55
usd:
333.29
bux:
103065.51
2025. október 16. csütörtök Gál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Főpolgármesteri Hivatal sajtótermében 2025. május 29-én. A főváros a likviditás megőrzése érdekében leállította a Budapesti Közművek, a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft. kifizetéseit - jelentette be a főpolgármester, miután a Magyar Államkincstár törvénytelenül emelt le Budapest folyószámlájáról több mint 10 milliárd forintot.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Karácsony Gergely: rossz döntés született

Infostart

Rossz döntés született csütörtökön a Sziget Fesztivál jövőjére vonatkozóan a Fővárosi Közgyűlés tulajdonosi bizottságában azzal, hogy nem kapott többséget a Sziget Zrt-vel kötött eddigi területhasználati megállapodás megszüntetése - közölte a főpolgármester.

Karácsony Gergely úgy látja, nem mindenkinek sikerült pontosan megértenie a Sziget Fesztivál helyzetét és jövőjét.

"Ha segíteni akarjuk a Sziget megmentését, ha kedvezményeket akarunk kiharcolni a budapesti fiataloknak, márpedig nekem ez a célom, akkor már igen kevés az idő. Arra talán még elég, hogy a mai rossz bizottsági döntést ki tudjuk javítani. A tulajdonosi bizottságban a Fidesz képviselői nem szavaztak, a Tisza képviselői pedig bátran tartózkodtak, így nem kapott többséget a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodás megszüntetése" - írta a Facebookon a főpolgármester.

Kiemelte, új hatósági szerződést nem lehet kötni addig, sőt, kérelmet se lehet jogszerűen benyújtani addig, amíg a régi hatósági szerződés hatályban van.

"Tudjuk, hogy a régi hatósági szerződés alapján a Szigetet a sokmilliárdos veszteséget felhalmozott külföldi tulajdonos jövőre már nem szervezi meg. Ha tehát akarunk jövőre új, magyar tulajdonosokkal Sziget fesztivált, akkor a régi szerződést meg kell szüntetni, majd utána újat kell kötni. Nem olyan bonyolult dolog ez. A megszüntetést ma mégsem szavazta meg a tulajdonosi bizottság többsége, elzárva ezzel az új szerződés megkötésének folyamatát" - szögezte le.

A főpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy kevés az idő, mert ha októberben nem kezdődik el a jövő évi fesztivál jegyeinek értékesítése, akkor "gazdaságilag válik lehetetlenné a Sziget".

Karácsony Gergely kezdeményezi, hogy a tulajdonosi bizottság ismét üljön össze és vegye újra napirendre a kérdést. "Hívjanak szakértőket, kérjenek segítséget, tegyenek bármit, csak ne kövessék el azt a hibát, hogy megfosztanak sok ezer embert a szabadságélménytől, Budapestet pedig egy kulturális értéktől" - fogalmazott.

Kezdőlap    Belföld    Karácsony Gergely: rossz döntés született

sziget fesztivál

fővárosi közgyűlés

karácsony gergely

tulajdonosi bizottság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal

Donald Trump Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal

Az amerikai elnök azt írta a Truth Social oldalán, hogy „nagyon eredményes” telefonbeszélgetésen van túl Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, csütörtökön „nagy előrehaladást” értek el az ukrajnai háború ügyében.
 

Orbán Viktor máris reagált a budapesti Trump–Putyin-egyeztetés hírére

Itt vannak az első orosz reakciók a budapesti Trump–Putyin találkozóval kapcsolatban

Éles orosz–amerikai üzengetés a pénteki Trump–Zelenszkij-csúcs előtt

VIDEÓ
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.17. péntek, 18:00
Hubai Imre
az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az oroszok is megerősítették: Budapestre jöhet Trump és Putyin!

Az oroszok is megerősítették: Budapestre jöhet Trump és Putyin!

Rubio és Lavrov készíti elő a Trump-Putyin csúcstalálkozót, amelynek helyszíne Budapest lehet - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten, csütörtökön

A Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten, csütörtökön

A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 650 millió forint volt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he will meet Putin in Hungary for Ukraine talks after 'very productive' phone call

Trump says he will meet Putin in Hungary for Ukraine talks after 'very productive' phone call

The US president, who is due to host Ukraine's Volodymyr Zelensky on Friday, says there will be fresh US-Russia talks with "high level advisors" next week.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 16. 20:30
Éles bírálat érte az MTA akadémikusainak tevékenységét
2025. október 16. 19:43
Orbán Viktor máris reagált a budapesti Trump–Putyin-egyeztetés hírére
×
×
×
×