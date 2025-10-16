Gyanúsítottként hallgatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt

Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt – írta meg korábban a Magyar Nemzet. A Tisza Párt politikusa később ezt a közösségi oldalán is megerősített.

Ruszin-Szendi Romulusz ügyvéd kíséretében érkezett a kaposvári rendőrkapitányságra, miközben továbbra is kerülte az újságírói kérdéseket. Azért hallgathatták ki, amiért kötcsén meglökdöste a Mandiner riporterét. A rendőrség amúgy garázdaság miatt folytat nyomozást az ügyben.

Az újságíró azt szerette volna megtudni, mit gondol Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza többkulcsos személyijövedelemadó-tervezetéről. A volt vezérkari főnök nem akart válaszolni, amikor pedig a riporter nem tágított, a politikus elkezdte lökdösni.

Nem ez az első olyan történés, ami miatt rendőrségi ügybe keveredett a volt vezérkari főnök. A Tisza Párt egyik hajdúsámsoni fórumán egy fegyvernek látszó tárggyal jelent meg. Erre állítólag azért volt szükség, mivel korábban megfenyegették. Nem sokkal később rendőrök jelentek meg a politiksu otthonán, az érintett eszközt lefoglalták. A fegyvertartási engedélyét visszavonták.

(Címlapképünk illusztráció.)