Ruszin-Szendi Romulusz Magyar Péter évértékelőjén 2024. február 17-én
Nyitókép: Facebook/Péter Magyar

Nézőpont: ezt gondolja a lakosság Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviseléséről

Infostart

A Nézőpont Intézet által végzett közvélemény-kutatás szerint a felnőtt népesség többsége egyetért azzal, hogy visszavonták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét, miután a Tisza Párt politikusa több rendezvényen is fegyverrel vett részt.

Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter pártjának szakértője több nyilvános politikai rendezvényen is lőfegyverrel lépett színpadra, amely a hatályos magyar jogszabályok által tiltott cselekmény. Az esetek után a volt vezérkari főnök fegyverviselési engedélyét a hatóság visszavonta. A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásában arra volt kíváncsi, hogy miként vélekednek a magyarok ezekről az eseményekről – írja közleményében az intézet.

A kutatás eredményei szerint a felnőtt népesség 65 százaléka, azaz közel kétharmada szerint elfogadhatatlan, hogy egy politikus fegyvert viseljen egy közéleti rendezvényen, és mindössze a választókorúak 29 százaléka hunyna szemet ilyen esetben.

A Nézőpont szerint nem meglepő, hogy a magyarok többsége, 51 százaléka helyesli a hatóságok intézkedését, amellyel visszavonták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét, ezzel szemben 42 százalék helyteleníti a döntést.

A megkérdezettek 6 illetve 7 százaléka nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésekre.

