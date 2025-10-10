"Édenkert" a sivatagosodó Alföldön: hatékony fegyvert találtak a klímaváltozás ellen

A Tisza alacsony vízszintje már régóta komoly aggodalmakat vált ki, az Alföld pedig a nagy nyári forróság és a kevés csapadék miatt egyre inkább elsivatagosodott az elmúlt években, a Nem víznek való vidék csapata viszont hisz benne, hogy szemléletváltással és a megfelelő intézkedésekkel sokat tehetünk környezetünk megmentéséért. A csapat szakértők, gazdák és döntéshozók bevonásával kisfilmeken, podcasteken és beszélgetéseken keresztül mutatja be, hogyan kellene újragondolni a vízgazdálkodást Magyarországon.

A 24.hu cikke szerint a csapat nemrég Hódmezővásárhelyre látogatott el, új filmjükben pedig Kucsora Péter, a Kéktói Ménes egyik tulajdonosa gazdatársaival együtt elmondja és bemutatja, mit tesznek a sivatagosodás ellen. A filmből kiderül, hogy Kucsora Péter családja évtizedek óta tart haszonállatokat az alföldi Kék-tó környékén. A hosszú évek során folyamatosan átalakult a környezet, változott a tájkép.

Régebben tavasszal és nyáron hatalmas vízfelületek voltak a környéken, mára azonban ezek szinte teljesen eltűntek, és sajnos egyre kevesebb vízimadarat, kétéltűt lehet látni a tó környékén.

A vízhiány a terméshozamon is meglátszik, ami folyamatosan csökken, Kucsora Péter elmondása szerint az elmúlt években előfordult, hogy a learatott kukorica mennyisége a nullához közelített. Szembesülve a helyzettel azon kezdett el gondolkozni, hogyan juttathatna vizet a legfontosabb helyekre, hogy mérsékelje az aszály negatív hatásait, amelyek nemcsak a természetet érintik, hanem gazdaságilag is nagy károkat jelentenek. Mint mondta, az elmúlt évek nyarai szomorú képest festettek, és egyértelműen kiderült, hogy „az aszály teljesen tönkre tudja tenni az Alföldet, és sivataggá változtathatja néhány éven belül”.

A tettek mezejére lépett, más helyi gazdákkal együtt két éve kereste fel először az Országos Vízügyi Főigazgatóságot, majd hozzáláttak a munkához. Mintegy 250 hektárnyi területet ajánlottak fel a Vizet a tájba programnak, hogy a kijelölt parcellákat vízmegtartási célokra használják fel.

A területet öntözőcsatornák segítségével árasztották el, így a parcellák zöldellő szigetté változtak a kiszáradt tájon.

Kucsora Péter a videóban kiemeli: a földek vízzel való elárasztása nemcsak a gazdálkodás szempontjából hasznos, hanem az egész természet élvezi a pozitív hatásait. A vizes területek számos állat- és növényfaj számára biztosítanak élőhelyet, ráadásul hűtik is a környezetüket.

Kucsora Péter társaival az tervezi, a jövőben más területeken is alkalmazzák az eljárást, hogy tovább növeljék a vízmegtartásra használható területeket. Úgy véli, ezzel a módszerrel hatékony fegyvert találtak a klímaváltozás elleni küzdelemben.