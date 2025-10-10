December előtt nem indul el a forgalom az egyik vasútvonalon a baleset miatt

A vonatforgalom csak a helyreállítást követően indulhat újra, addig buszokkal biztosítjuk a térségben élők, valamint az oda kirándulók közlekedését. A helyreállítás várhatóan a decemberi menetrendváltásig megtörténik – tájékoztatta a MÁV a 24.hu hírportált.

A balassagyarmati vonalon szeptemberben történt baleset miatt még senkit nem hallgattak ki gyanúsítottként, a vizsgálat még folyamatban van, így a vasúttársaság nem adott több tájékoztatást.

Valószínűleg a rossz állapotban lévő pálya miatt következett be a baleset, amire rátett egy lapáttal, hogy a megelőző napok esőzései alámosták a pályát a baleset helyszínén. A Vasutasok Szakszervezetének elnöke, Meleg János azt mondta a 24.hu-nak, hogy a pályamester jelezte is, hogy gond van az érintett helyen a pályával, és fel kellene függeszteni a közlekedést, de ezt a jelzést valami miatt figyelmen kívül hagyták.

A rendőrség nyomozást indított közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanújával, ám szerdai tájékoztatásuk szerint az ügyben még nem történt gyanúsítotti kihallgatás.

A Vácról Balassagyarmatra tartó személyvonaton – amely a Verőce melletti Magyarkútnál siklott ki – húsz ember utazott. A balesetben két ember sérült meg könnyebben.

A pálya állapotára jellemző, hogy a vonatok mentésére érkező darus vonat is kisiklott, bár a MÁV ezt úgy pontosította, hogy „a daru első tengelyének kerekei rövid időre leugrottak a sínről.”