A Vácról Balassagyarmatra tartó vonat kisiklott kocsijai Verőcén, Magyarkút megállónál 2025. szeptember 12-én. A balesetben két MÁV-alkalmazott könnyebben megsérült.
Nyitókép: Máthé Zoltán

December előtt nem indul el a forgalom az egyik vasútvonalon a baleset miatt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Legkorábban decemberben indulhat újra a vonatközlekedés a Vác–Balassagyarmat vonalnak azon a szakaszán, ahol szeptember közepén a rossz pályaviszonyok miatt Magyarkútnál kisiklott egy vonat.

A vonatforgalom csak a helyreállítást követően indulhat újra, addig buszokkal biztosítjuk a térségben élők, valamint az oda kirándulók közlekedését. A helyreállítás várhatóan a decemberi menetrendváltásig megtörténik – tájékoztatta a MÁV a 24.hu hírportált.

A balassagyarmati vonalon szeptemberben történt baleset miatt még senkit nem hallgattak ki gyanúsítottként, a vizsgálat még folyamatban van, így a vasúttársaság nem adott több tájékoztatást.

Valószínűleg a rossz állapotban lévő pálya miatt következett be a baleset, amire rátett egy lapáttal, hogy a megelőző napok esőzései alámosták a pályát a baleset helyszínén. A Vasutasok Szakszervezetének elnöke, Meleg János azt mondta a 24.hu-nak, hogy a pályamester jelezte is, hogy gond van az érintett helyen a pályával, és fel kellene függeszteni a közlekedést, de ezt a jelzést valami miatt figyelmen kívül hagyták.

A rendőrség nyomozást indított közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanújával, ám szerdai tájékoztatásuk szerint az ügyben még nem történt gyanúsítotti kihallgatás.

A Vácról Balassagyarmatra tartó személyvonaton – amely a Verőce melletti Magyarkútnál siklott ki – húsz ember utazott. A balesetben két ember sérült meg könnyebben.

A pálya állapotára jellemző, hogy a vonatok mentésére érkező darus vonat is kisiklott, bár a MÁV ezt úgy pontosította, hogy „a daru első tengelyének kerekei rövid időre leugrottak a sínről.”

