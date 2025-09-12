ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.58
usd:
333.16
bux:
101199.84
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A Vácról Balassagyarmatra tartó vonat kisiklott kocsijai Verőcén, Magyarkút megállónál 2025. szeptember 12-én. A balesetben két MÁV-alkalmazott könnyebben megsérült.
Nyitókép: Máthé Zoltán

Lázár János a magyarkúti vonatbalesetről: két dolgot tilos csinálni!

Infostart

A magyarkúti siklásos balesettel két dolgot tilos csinálni: pánikkeltésre használni és félvállról venni – írta Lázár János a közösségi oldalán. Az elsőhöz felelősség kellene, amit a politikai ellenfeleimtől legfeljebb csak kérni tudok, kikényszeríteni nem. Az utóbbit viszont az állam tulajdonosi jogait gyakorló miniszterként mindenkinek személyesen is garantálom – fogalmazott.

Mint arról az Infostart is beszmolt, péntekre reggel, nem sokkal 8 óra után kisiklott a Vácról Balassagyarmatra közlekedő, 5 kocsiból álló S750-es BZ motorvonat két első kocsija Verőcén, Magyarkút megállónál. A balesetben két MÁV-alkalmazott, egy jegyvizsgáló és egy pénztáros sérült meg könnyebben. A baleset oka egyelőre tisztázatlan.

Váczi Viktor, a MÁV szóvivője a baleset helyszínén tartott kora délután sajtótájékoztatót, majd késő délután Lázár János építési és közlekedési miniszter is reagált a Facebook-oldalán a történtekre. Mint írta, a magyarkúti baleset okainak feltárása a következő napok első számú feladata. „Minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot kértem a MÁV vezetésétől.

Tudni akarom, hogy pálya- vagy járműhiba, emberi mulasztás vagy ezek együttese okozták-e a balesetet”

– fogalmazott.

A tárcavezető arra is kitért, hogy számos fénykép és videófelvétel kering az interneten az elmúlt napok esőzései során alámosott pálya egy-egy szakaszáról, amik szerinte „valóban válaszokat igényelnek, de ezeket a válaszokat csak és kizárólag a szakemberek adhatják meg, nem mi, nem a műkedvelő közlekedési szakértők és végképp nem a politikai celebek”.

A miniszter szerint a MÁV pályahálózata, különös tekintettel a mellékvonalakra számos kihívással küzd, régen – évek óta – megérett már a felújításra. Ahol lehetett, elindították a felújításokat, ahol még nem lehetett, ott lassújeleket tettek ki, sebességkorlátozással közlekednek a járművek, ha a szakemberek számításai szerint az felelősen vállalható megoldás. Ahol pedig egyik megoldással sem tudják kezelni az öröklött pályahibákat, ott átmenetileg vagy tartósan autóbusszal szállítják az utasokat – tette hozzá.

„A sebességből engedünk, a szállítási módból engedünk, ha kell, csak egy dologból nem engedünk: az utasbiztonságból. Ezért

hazug és szemét dolog a magyarkúti baleset kapcsán általában aláásni a MÁV-val kapcsolatos közbizalmat.

Az utasok és a vasutasok is többet érdemelnek ennél az olcsó lejárató kampánynál és pánikkeltésnél” – zárta bejegyzését Lázár János.

Kezdőlap    Belföld    Lázár János a magyarkúti vonatbalesetről: két dolgot tilos csinálni!

máv

lázár jános

vonatbaleset

közösségi közlekedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Olcsóbb M1-es sztrádamatrica: vége minden félreértésnek, itt van minden részlet

Olcsóbb M1-es sztrádamatrica: vége minden félreértésnek, itt van minden részlet
Aki egyben veszi meg a négy vármegyei matricát az M1-es autópályára, az 2026-ra csaknem féláron, 15 ezer forintért teheti ezt meg. Nem kell az érintett vármegyékben lakni hozzá, a matrica ugyanúgy éves lesz, mint a vármegyei matricák, és ugyanott lehet megvásárolni, ahol a többit – mondta el Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádióban.
VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Úgy néz ki, mégsem tiltják be a benzines, dízeles auókat Európában

Úgy néz ki, mégsem tiltják be a benzines, dízeles auókat Európában

Az Európai Bizottság előrehozza a 2035-ös zéró CO2-kibocsátási cél felülvizsgálatát, miután az autógyártók jelezték, hogy a teljes elektromos átállás nem megvalósítható a tervezett ütemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mi történik? Újabb oltási kampány indul a koronavírus-járvány megelőzésére

Mi történik? Újabb oltási kampány indul a koronavírus-járvány megelőzésére

Az emlékeztető védőoltás beadása azért fontos, mert a járvány kialakulásának veszélye a légzőszervi megbetegedések szezonjának közeledtével megnövekszik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Charlie Kirk suspect Tyler Robinson caught after family friend turned him in, officials say

Charlie Kirk suspect Tyler Robinson caught after family friend turned him in, officials say

Officials say the 22-year-old's family and a friend helped bring him into custody - they also reveal inscriptions found on bullet casings.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 12. 17:10
Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák
2025. szeptember 12. 16:34
Rokon ölte meg az eltűnt férfit, majd elrejtette az erdőben a holttestet
×
×
×
×