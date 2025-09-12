Lázár János a magyarkúti vonatbalesetről: két dolgot tilos csinálni!

Mint arról az Infostart is beszmolt, péntekre reggel, nem sokkal 8 óra után kisiklott a Vácról Balassagyarmatra közlekedő, 5 kocsiból álló S750-es BZ motorvonat két első kocsija Verőcén, Magyarkút megállónál. A balesetben két MÁV-alkalmazott, egy jegyvizsgáló és egy pénztáros sérült meg könnyebben. A baleset oka egyelőre tisztázatlan.

Váczi Viktor, a MÁV szóvivője a baleset helyszínén tartott kora délután sajtótájékoztatót, majd késő délután Lázár János építési és közlekedési miniszter is reagált a Facebook-oldalán a történtekre. Mint írta, a magyarkúti baleset okainak feltárása a következő napok első számú feladata. „Minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot kértem a MÁV vezetésétől.

Tudni akarom, hogy pálya- vagy járműhiba, emberi mulasztás vagy ezek együttese okozták-e a balesetet”

– fogalmazott.

A tárcavezető arra is kitért, hogy számos fénykép és videófelvétel kering az interneten az elmúlt napok esőzései során alámosott pálya egy-egy szakaszáról, amik szerinte „valóban válaszokat igényelnek, de ezeket a válaszokat csak és kizárólag a szakemberek adhatják meg, nem mi, nem a műkedvelő közlekedési szakértők és végképp nem a politikai celebek”.

A miniszter szerint a MÁV pályahálózata, különös tekintettel a mellékvonalakra számos kihívással küzd, régen – évek óta – megérett már a felújításra. Ahol lehetett, elindították a felújításokat, ahol még nem lehetett, ott lassújeleket tettek ki, sebességkorlátozással közlekednek a járművek, ha a szakemberek számításai szerint az felelősen vállalható megoldás. Ahol pedig egyik megoldással sem tudják kezelni az öröklött pályahibákat, ott átmenetileg vagy tartósan autóbusszal szállítják az utasokat – tette hozzá.

„A sebességből engedünk, a szállítási módból engedünk, ha kell, csak egy dologból nem engedünk: az utasbiztonságból. Ezért

hazug és szemét dolog a magyarkúti baleset kapcsán általában aláásni a MÁV-val kapcsolatos közbizalmat.

Az utasok és a vasutasok is többet érdemelnek ennél az olcsó lejárató kampánynál és pánikkeltésnél” – zárta bejegyzését Lázár János.