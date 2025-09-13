Újabb MÁV-cáfolat: a daru nem siklott ki, csak a kerekei leugrottak a sínről

Még pénteken reggel siklott ki és borult az árokba egy vonat Magyarkútnál. A sajtóban megjelent, hogy vonatbaleset helyszínére tartó segélyszerelvény is kisiklott ugyanazon a helyen.

A MÁV szerint ez nem igaz. Azt írták:

"a jármű rendben megérkezett a helyszínre, majd a munka végeztével ugyanígy „saját lábán” távozott. A félreértést valószínűleg az okozta, hogy a daru első tengelyének kerekei a sérült Bz emelése közben rövid időre leugrottak a sínről, de ez nem okozott semmilyen fennakadást vagy veszélyhelyzetet, hiszen a jármű képes visszaemelni magát a pályára, ebben az esetben is ez történt. A daruval végzett mentés teljesen rendben zajlott."

A vasúttársaság közölte, hogy 75-ös vonalon most a pálya alapos felülvizsgálata következik: a vonatforgalom csak ezután indulhat újra. A vizsgálat és helyreállítás idején buszokkal viszik az utasokat.