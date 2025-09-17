ARÉNA
A Vácról Balassagyarmatra tartó vonat kisiklott kocsijai Verőcén, Magyarkút megállónál 2025. szeptember 12-én. A balesetben két MÁV-alkalmazott könnyebben megsérült.
Nyitókép: Máthé Zoltán

Már a rendőrség is nyomoz a magyarkúti kisiklás miatt

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Büntetőeljárást indított a rendőrség a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében. Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint sokan arra használják az esetet, hogy aláássák a vasút iránti közbizalmat.

A Vácról Balassagyarmatra tartó S750-es vonat szeptember 12-én pénteken reggel siklott ki a Verőce melletti Magyarkútnál – tájékoztatott Váczi Viktor, a vasúttársaság szóvivője.

„Egy Vácról Balassagyarmatra tartó motorvonat két járműve a magyarkúti megállóhelynél kisiklott. A vonaton húszan utaztak, közülük két kollégánk sérült meg a balesetben” – mondta a szóvivő az InfoRádióban. Hozzátette, a kisiklás eddig tisztázatlan körülmények miatt következett be, a szakértői vizsgálat folyamatban van. Az egyik sérült pénztárosként, a másik jegyvizsgálóként dolgozik – közölte a Facebook-oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója.

A balesetet követően Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő egy, az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedésbiztonsági Szervezetének bélyegzőjével ellátott dokumentumot hozott nyilvánosságra a közösségi oldalán, amelyben az olvasható, hogy a mozdonyvezetőt figyelmeztető és ellenőrző biztonsági berendezés évek óta nem működik megbízhatóan a pár éve felújított miskolci vonal egyik pontján.

A baleset helyszínén készült, az interneten terjedő videófelvétel ugyanakkor azt sugallja, hogy a sínek talpfáit az esőzések mosták alá és ez okozhatta a kisiklást. A közlekedési miniszter minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot rendelt el. Lázár János tudni akarja, hogy pályahiba, járműhiba, emberi mulasztás vagy ezek együttese okozta-e a balesetet. A tárcavezető a közösségi oldalán úgy fogalmazott:

„Hazug és szemét dolog a magyarkúti baleset kapcsán általában aláásni a MÁV-val kapcsolatos közbizalmat”.

Lázár János korábban, például a szeptember elsejei közlekedésinfón is beszélt arról, hogy a vasúttársaságot szerinte aránytalan és méltánytalan kritikák érik. „Aránytalanul nagy kritika éri a MÁV-Volán-csoportot, illetve meggyőződésem szerint nem megalapozott sokak, elsősorban politikusok kritikája” – jelentette ki az építési és közlekedési miniszter.

A Váci Rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen a magyarkúti vonatkisiklás ügyében - tájékoztatta az Inforádiót a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.

