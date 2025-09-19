Hamarosan újra láthatjuk az Erzsébet híd igazi színét

Szombaton és vasárnap reggel fél héttől délután fél kettőig tisztítják az Erzsébet hidat - közölte a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója pénteken.

Közleményük szerint az Erzsébet híd megtisztításával veszi kezdetét az FKF idei őszi hídmosási programja, amelynek során megtisztulnak a budapesti hidak és a Váralagút is.

Szombaton az Erzsébet híd déli, vasárnap pedig a híd északi oldalát tisztítják meg környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával - írták.

Kérik a hidakon az adott időszakban közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó, közfeladatot ellátó munkatársaikra.