Nyugdíjemelés Budapesten, díszpompa Trumpnak Londonban, háború Gázában – a nap legfontosabb hírei

A nyugdíjasok 1,6 százalékos, visszamenőleges kiegészítő nyugdíjemelést kapnak idén – döntött a kormány. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: erre azért van szükség, mert az eredetileg vártnál magasabb, 4,8 százalék volt idén a nyugdíjas infláció. Az érintettek átlagosan körülbelül 51 ezer forinttal többet kapnak. A kifizetés úgy történik majd, hogy átlagosan 47 200 forintot a novemberi nyugdíjjal kézbesítenek, a fennmaradó összeget pedig decemberben.

Várhatóan öt kérdést tartalmaz majd az adórendszerről az októberben induló nemzeti konzultáció – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter Gulyás Gergely a kormányinfón konkrét kérdéseket nem említett, azt mondta, azokat néhány napon belül bemutatják.

Megkezdődött a Fidesz–KDNP szezonnyitó, kétnapos kihelyezett frakcióülése Balatonfüreden az őszi parlamenti ülésszak előtt. Első nap hagyományosan Orbán Viktor kormányfő zárt körben ad helyzetértékelést. A kormánypárti képviselők, szerdán és csütörtökön tekintik át a következő időszak feladatait, kihívásait.

Intézkedések hiányában az év végére fizetésképtelenné válhat a Fővárosi Önkormányzat, ami miatt a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet – állapította meg az Állami Számvevőszék a fővárosi önkormányzat pénzügyi helyzetérő készített jelentésében. Az ÁSZ értékelése kimondja, hogy az önkormányzat 2020-tól folyamatosan romló pénzügyi helyzetének kialakulásához hozzájárult a költségvetési befizetési kötelezettségek növekedése is.

Jelenleg 32 milliárd forint van a fővárosi önkormányzat számláján az iparűzési adóbevételeknek köszönhetően - tájékoztatta az InfoRádiót a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. Kiss Ambrus hangsúlyozta, hogy a főváros likviditási helyzete most rendben van, de minden azon múlik, hogy mi történik a szolidaritási hozzájárulás ügyében.

Soha nem látott mértékben vittek el pénzt az adathalászok az ügyfelek számláiról a második negyedévben. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint, a vállalati ügyfeleket is nagy számban sikerült átverniük a bűnözőknek. Az mfor.hu felhívja a figyelmet arra, hogy a károk döntő részét továbbra is az ügyfelekre hárítják át a bankok.

Évtizedes csúcsra emelkedett a nyári hónapokban a lakossági folyószámla jellegű tartozások összege - hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu. Július végén 336 milliárd forint folyószámlahitele vagy hitelkártya-tartozása volt a családoknak. Ennél magasabb összegű adósságot utoljára 10 évvel ezelőtt, 2015 júliusában jegyeztek a jegybanki statisztikák.

Az Egyesült Államokban a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a jegybank. Egy év után ez volt az első kamatcsökkentés. A Fed magasabb növekedést, alacsonyabb munkanélküliségi rátát és magasabb inflációt vár 2026-ra.

Folytatódik a palesztinok menekülése Gázavárosból. Az izraeli hadsereg azt közölte: újabb úton menekülhetnek délre a helyi palesztin civilek. A korábban kijelölt tengerparti úton jelentős a zsúfoltság és torlódás alakult ki. Az IDF szerint a Hamász hamis fényképeket és szórólapokat terjeszt, amelyek célja a dezinformáció terjesztése és zavarkeltés a lakosok körében. Az utóbbi napokban már mintegy 370 ezer ember hagyta el Gázavárost, és mintegy félmillió lakos maradt ott.

Nagyszabású katonai díszpompával fogadta a brit uralkodó az amerikai elnököt. Donald Trump hivatalosan III. Károly király vendégeként tartózkodik az Egyesült Királyságban. Donald Trumpot és felesége az amerikai tengerészgyalogság elnöki helikoptere szállította őket a királyi rezidenciára, Windsorba, ahol több mint ezer katona részvételével rendeztek díszszemlét. A londoni védelmi minisztérium tájékoztatása szerint emberemlékezet óta ez volt a legnagyobb olyan ceremoniális fogadtatás, amellyel a brit fegyveres erők egy külföldi államfő előtt tisztelegtek.

Németországban kiszabadult a börtönből a Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottja. Christian Brücknert 2019-ben ítélték 7 év börtönre, miután megerőszakolt egy 72 éves amerikai nőt ugyanabban a portugáliai üdülőkörzetben, ahonnan a brit kislány eltűnt. A német férfi tagadja, hogy bármi köze lenne Madeleine McCann eltűnéséhez. Ügyvédje azt közölte: ha a hatóságoknak lenne bizonyítéka, már rég vádat emeltek volna ellene.

Halálbüntetést javasol az ügyész a Charlie Kirk elleni merénylet gyanúsítottjára. A vádiratban az is olvasható, hogy Charlie Kirk ellen politikai nézetei miatt követte el a merényletet a 22 éves Tyler Robinson. A bizonyítékok között szerepel a gyanúsított és élettársának üzenetváltása, amelyben Tyler Robinson beismerte tettét, és amelyben partnerét arra kérte, hogy az üzenetváltást semmisítse meg. A vádlottnak börtönben kell kivárnia az eljárást, óvadék ellenében sem kerülhet szabadlábra.

Börtönben maradnak a magyar turisták elleni erőszakkal vádolt marokkóiak. A cataniai ügyészhelyettes közölte, hogy a szexuális erőszakot az olasz hatóságok prioritásként kezelik, ami azt jelenti, hogy a magyar nőkkel szembeni erőszak elkövetőinek ügyében egy éven belül ítélet születhet.