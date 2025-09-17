ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.8
usd:
328.78
bux:
99347.92
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyugdíjas hátizsák
Nyitókép: Pixabay

Nyugdíjemelés Budapesten, díszpompa Trumpnak Londonban, háború Gázában – a nap legfontosabb hírei

Infostart

A nyugdíjasok 1,6 százalékos, visszamenőleges kiegészítő nyugdíjemelést kapnak idén – döntött a kormány. Az iparűzési adóbevételeknek köszönhetően 32 milliárd forint van a fővárosi önkormányzat számláján – ismertette a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. Nagyszabású katonai díszpompával fogadta a brit uralkodó az amerikai elnököt.

A nyugdíjasok 1,6 százalékos, visszamenőleges kiegészítő nyugdíjemelést kapnak idén – döntött a kormány. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: erre azért van szükség, mert az eredetileg vártnál magasabb, 4,8 százalék volt idén a nyugdíjas infláció. Az érintettek átlagosan körülbelül 51 ezer forinttal többet kapnak. A kifizetés úgy történik majd, hogy átlagosan 47 200 forintot a novemberi nyugdíjjal kézbesítenek, a fennmaradó összeget pedig decemberben.

Várhatóan öt kérdést tartalmaz majd az adórendszerről az októberben induló nemzeti konzultáció – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter Gulyás Gergely a kormányinfón konkrét kérdéseket nem említett, azt mondta, azokat néhány napon belül bemutatják.

Megkezdődött a Fidesz–KDNP szezonnyitó, kétnapos kihelyezett frakcióülése Balatonfüreden az őszi parlamenti ülésszak előtt. Első nap hagyományosan Orbán Viktor kormányfő zárt körben ad helyzetértékelést. A kormánypárti képviselők, szerdán és csütörtökön tekintik át a következő időszak feladatait, kihívásait.

Intézkedések hiányában az év végére fizetésképtelenné válhat a Fővárosi Önkormányzat, ami miatt a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet – állapította meg az Állami Számvevőszék a fővárosi önkormányzat pénzügyi helyzetérő készített jelentésében. Az ÁSZ értékelése kimondja, hogy az önkormányzat 2020-tól folyamatosan romló pénzügyi helyzetének kialakulásához hozzájárult a költségvetési befizetési kötelezettségek növekedése is.

Jelenleg 32 milliárd forint van a fővárosi önkormányzat számláján az iparűzési adóbevételeknek köszönhetően - tájékoztatta az InfoRádiót a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. Kiss Ambrus hangsúlyozta, hogy a főváros likviditási helyzete most rendben van, de minden azon múlik, hogy mi történik a szolidaritási hozzájárulás ügyében.

Soha nem látott mértékben vittek el pénzt az adathalászok az ügyfelek számláiról a második negyedévben. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint, a vállalati ügyfeleket is nagy számban sikerült átverniük a bűnözőknek. Az mfor.hu felhívja a figyelmet arra, hogy a károk döntő részét továbbra is az ügyfelekre hárítják át a bankok.

Évtizedes csúcsra emelkedett a nyári hónapokban a lakossági folyószámla jellegű tartozások összege - hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu. Július végén 336 milliárd forint folyószámlahitele vagy hitelkártya-tartozása volt a családoknak. Ennél magasabb összegű adósságot utoljára 10 évvel ezelőtt, 2015 júliusában jegyeztek a jegybanki statisztikák.

Az Egyesült Államokban a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a jegybank. Egy év után ez volt az első kamatcsökkentés. A Fed magasabb növekedést, alacsonyabb munkanélküliségi rátát és magasabb inflációt vár 2026-ra.

Folytatódik a palesztinok menekülése Gázavárosból. Az izraeli hadsereg azt közölte: újabb úton menekülhetnek délre a helyi palesztin civilek. A korábban kijelölt tengerparti úton jelentős a zsúfoltság és torlódás alakult ki. Az IDF szerint a Hamász hamis fényképeket és szórólapokat terjeszt, amelyek célja a dezinformáció terjesztése és zavarkeltés a lakosok körében. Az utóbbi napokban már mintegy 370 ezer ember hagyta el Gázavárost, és mintegy félmillió lakos maradt ott.

Nagyszabású katonai díszpompával fogadta a brit uralkodó az amerikai elnököt. Donald Trump hivatalosan III. Károly király vendégeként tartózkodik az Egyesült Királyságban. Donald Trumpot és felesége az amerikai tengerészgyalogság elnöki helikoptere szállította őket a királyi rezidenciára, Windsorba, ahol több mint ezer katona részvételével rendeztek díszszemlét. A londoni védelmi minisztérium tájékoztatása szerint emberemlékezet óta ez volt a legnagyobb olyan ceremoniális fogadtatás, amellyel a brit fegyveres erők egy külföldi államfő előtt tisztelegtek.

Németországban kiszabadult a börtönből a Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottja. Christian Brücknert 2019-ben ítélték 7 év börtönre, miután megerőszakolt egy 72 éves amerikai nőt ugyanabban a portugáliai üdülőkörzetben, ahonnan a brit kislány eltűnt. A német férfi tagadja, hogy bármi köze lenne Madeleine McCann eltűnéséhez. Ügyvédje azt közölte: ha a hatóságoknak lenne bizonyítéka, már rég vádat emeltek volna ellene.

Halálbüntetést javasol az ügyész a Charlie Kirk elleni merénylet gyanúsítottjára. A vádiratban az is olvasható, hogy Charlie Kirk ellen politikai nézetei miatt követte el a merényletet a 22 éves Tyler Robinson. A bizonyítékok között szerepel a gyanúsított és élettársának üzenetváltása, amelyben Tyler Robinson beismerte tettét, és amelyben partnerét arra kérte, hogy az üzenetváltást semmisítse meg. A vádlottnak börtönben kell kivárnia az eljárást, óvadék ellenében sem kerülhet szabadlábra.

Börtönben maradnak a magyar turisták elleni erőszakkal vádolt marokkóiak. A cataniai ügyészhelyettes közölte, hogy a szexuális erőszakot az olasz hatóságok prioritásként kezelik, ami azt jelenti, hogy a magyar nőkkel szembeni erőszak elkövetőinek ügyében egy éven belül ítélet születhet.

Kezdőlap    Belföld    Nyugdíjemelés Budapesten, díszpompa Trumpnak Londonban, háború Gázában – a nap legfontosabb hírei

hírek

a nap legfontosabb hírei

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kulcsfontosságú reformokat ígért a német kancellár, az AfD vezetője alibiintézkedésekkel vádolta

Kulcsfontosságú reformokat ígért a német kancellár, az AfD vezetője alibiintézkedésekkel vádolta

Friedrich Merz kancellár és Alice Weidel AfD-elnök szópárbaja nyomta rá bélyegét a Bundestag szerdai általános vitájára. Miközben a kancellár alapvető reformokra igyekezett felkészíteni a német polgárokat, a radikális jobboldali párt első számú vezetője az üres ígérgetést rótta fel a koalíciónak. Egy friss felmérés szerint az AfD Németország legnagyobb támogatottsággal rendelkező pártja.
 

A német kancellár szerint Vlagyimir Putyin feszegeti a határokat

Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter bejelentést tett a nyugdíjas-infláció miatti kiegészítő nyugdíjemelésről. A honvédelmi miniszter testőre saját magát találta el, úgy sérült meg, de szó esett az Otthon Startról, valamint a nemzeti konzultációról is.
 

Indul a nyomtatás: október elejétől postázzák a konzultációs íveket

Elismerte a honvédelmi miniszter, hogy golyót kapott a testőre

Irgalmatlan büntetéssel indul a parlamenti szezon, nőverési ügyről van szó

Medián: sokkal masszívabb Orbán Viktor tábora, mint Magyar Péteré

VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.18. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a jegybank. Egy év után ez volt az első kamatcsökkentés. A Fed magasabb növekedést, alacsonyabb munkanélküliségi rátát és magasabb inflációt vár 2026-ra. Ez nem konzisztens a piac által árazott agresszív kamatcsökkentési várakozással. 20.30-kor kezdődik a sajtótájékoztató, az eseményekről élőben közvetítünk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Forradalmi felfedezés a ChatGPT használatáról: meglepőek az eredmények

Forradalmi felfedezés a ChatGPT használatáról: meglepőek az eredmények

Az OpenAI és a Harvard Egyetem kutatói átfogó tanulmányt készítettek a ChatGPT felhasználási szokásairól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Royals host Trump at Windsor for banquet, rounding off first day of state visit

Royals host Trump at Windsor for banquet, rounding off first day of state visit

The lavish event in St George's Hall will see diplomats, politicians and US tech giants seated around the 50m table.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 17. 20:23
Leállhat Budapest? A számvevőszék szerint még idén fizetésképtelenné válhat a főváros
2025. szeptember 17. 19:18
A csalók pofátlansága végtelen: már a KiberPajzs nevében vernek át embereket
×
×
×
×