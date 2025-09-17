ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.33
usd:
327.88
bux:
99347.92
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Karácsony Gergely főpolgármester (b) és Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács (Főét) alakuló ülésén a Főpolgármesteri Hivatalban 2020. február 11-én. A háromoldalú érdekegyeztető fórumban öt szakszervezeti és öt munkáltatói szövetség, valamint a fővárosi önkormányzat képviselői foglalnak helyet.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Leállhat Budapest? A számvevőszék szerint még idén fizetésképtelenné válhat a főváros

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Intézkedések hiányában a Fővárosi Önkormányzat a 2025. év negyedik negyedévében fizetésképtelenné válhat, a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet – állapította meg az Állami Számvevőszék a fővárosi önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített jelentésében.

A jelentés összefoglalójában egyebek mellett azt írták: a Fővárosi Önkormányzat a pénzügyi nehézségeit önállóan nem volt képes megoldani, likviditási helyzetének rendezéséhez kormányzati támogatást kért, a kormánnyal a tárgyalások 2025. júniusban megkezdődtek.

Az önkormányzat 2020-tól folyamatosan romló pénzügyi helyzetének kialakulásához a koronavírus-járvány, az energiaár-robbanás és az infláció növekedéséből eredő gazdasági nehézségek mellett hozzájárult a költségvetési befizetési kötelezettségek növekedése is - állapította meg az ÁSZ.

Az elemzés szerint a Fővárosi Önkormányzat likviditási nehézségei 2025-ben oly mértékben súlyosbodtak, hogy a kifizetések teljesítése folyamatos kihívást jelent. Hozzátették: a Fővárosi Önkormányzat likviditási helyzete 2022-től fokozatosan romlott, így előreláthatóan 2025 augusztusában a megnövelt összegű folyószámlahitelt is szinte teljes mértékben fel kell használni a kifizetések teljesítéséhez. Közölték:

a 2019-2024. közötti időszakban összesen 193,4 milliárd forint költségvetési hiány keletkezett az önkormányzatnál, és a hiányt tovább növelné az a 45,7 milliárd forint szolidaritási hozzájárulás, amelyet a főváros megfizetett, de nem a költségvetési kiadások között mutatott ki.

Az önkormányzat 2019 végén együttesen 214,2 milliárd forint megtakarítással (pénzeszközök, befektetési és forgatási célú értékpapírok) rendelkezett, amelyet 2022 végére szinte teljes mértékben felhasznált. 2023-tól a Fővárosi Önkormányzat a likviditási problémákat egyes kiadások következő évre történő átütemezésével, más célra elkülönített összegek átcsoportosításával, illetve a gazdasági társaságaitól visszavett összegekkel kezelte.

Mint írták, az önkormányzat 2024-2025 -ben a fizetőképessége megőrzése érdekében jellemzően a likviditási problémák átmeneti kezelését szolgáló intézkedéseket hajtott végre, azonban közfeladatai ellátása módjának, rendszerének hatékonyabbá tétele, a költségvetési helyzete hosszabb távú kiegyensúlyozottá válása céljából nem tett lényegi lépéseket. A rákosrendezői ingatlanok vételárának megfizetése és a tervezett projekt megvalósítása további pénzügyi kockázatokat jelent - hívták fel a figyelmet.

Az önkormányzat a 2025. évi költségvetésében nem tervezte meg valamennyi költségvetési kiadása megalapozottan teljesíthető forrását, ezáltal kockázatos, hogy a költségvetés végrehajtható-e - írták.

Az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítására tett intézkedései nem voltak elégségesek a költségvetési egyensúly helyreállításához. Olyan lényegi intézkedéseket nem jelöltek meg, amely a közfeladatai azonos szolgáltatási szinten, de alacsonyabb költséggel történő, hatékonyabb ellátását szolgálták - állapította meg a számvevőszék.

Az ÁSZ arról is írt, a szolidaritási hozzájárulás a jogszabályi előírások alapján emelkedett jelentősen. Hozzátették:

a szolidaritási hozzájárulás a 2019. évi 10,0 milliárd forintról 2024-re 69,5 milliárd forintra emelkedett. Az elemzett időszak hat éve alatt összesen 230,2 milliárd forint kifizetést jelentett az önkormányzatnak.

Az ÁSZ a 2024. december 18-án elfogadott fővárosi költségvetésről megállapította, hogy annak egyes bevételi és kiadási tételei nem voltak teljeskörűen megalapozottak. A Kúria megállapította, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének a szolidaritási hozzájárulás címén betervezett összege, valamint ezáltal a költségvetés kiadási főösszege más jogszabályba ütközik, a Fővárosi Közgyűlés pedig a Kúria döntésére tekintettel június 30-án módosította a költségvetését. Az ÁSZ ellenőrzése a módosított költségvetési rendeletről megállapította, hogy a szolidaritási hozzájárulás forrását jelentő tervezett bevétel (51,7 milliárd forint) nem volt közgazdaságilag megalapozott, mivel a Fővárosi Önkormányzat a szolidaritási hozzájárulás visszatérítése tekintetében jogerős bírósági döntéssel nem rendelkezett.

Kezdőlap    Belföld    Leállhat Budapest? A számvevőszék szerint még idén fizetésképtelenné válhat a főváros

budapest

jelentés

fővárosi önkormányzat

számvevőszék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kulcsfontosságú reformokat ígért a német kancellár, az AfD vezetője alibiintézkedésekkel vádolta

Kulcsfontosságú reformokat ígért a német kancellár, az AfD vezetője alibiintézkedésekkel vádolta

Friedrich Merz kancellár és Alice Weidel AfD-elnök szópárbaja nyomta rá bélyegét a Bundestag szerdai általános vitájára. Miközben a kancellár alapvető reformokra igyekezett felkészíteni a német polgárokat, a radikális jobboldali párt első számú vezetője az üres ígérgetést rótta fel a koalíciónak. Egy friss felmérés szerint az AfD Németország legnagyobb támogatottsággal rendelkező pártja.
 

A német kancellár szerint Vlagyimir Putyin feszegeti a határokat

Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter bejelentést tett a nyugdíjas-infláció miatti kiegészítő nyugdíjemelésről. A honvédelmi miniszter testőre saját magát találta el, úgy sérült meg, de szó esett az Otthon Startról, valamint a nemzeti konzultációról is.
 

Indul a nyomtatás: október elejétől postázzák a konzultációs íveket

Elismerte a honvédelmi miniszter, hogy golyót kapott a testőre

Irgalmatlan büntetéssel indul a parlamenti szezon, nőverési ügyről van szó

Medián: sokkal masszívabb Orbán Viktor tábora, mint Magyar Péteré

VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.18. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a jegybank. Egy év után ez volt az első kamatcsökkentés. A Fed magasabb növekedést, alacsonyabb munkanélküliségi rátát és magasabb inflációt vár 2026-ra. Ez nem konzisztens a piac által árazott agresszív kamatcsökkentési várakozással. 20.30-kor kezdődik a sajtótájékoztató, az eseményekről élőben közvetítünk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Audi: 720 fővel kevesebb dolgozó, mégis mindenki nyugodtan alszik

Audi: 720 fővel kevesebb dolgozó, mégis mindenki nyugodtan alszik

Bár az Audi győri gyárában 720 fővel csökkent a dolgozói létszám, ez a magyar autóiparban visszafogottnak számít.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Royals host Trump for first day of state visit at Windsor Castle, as protest held in London

Royals host Trump for first day of state visit at Windsor Castle, as protest held in London

The King and US president watched a Red Arrows flypast and military ceremony, with a state banquet still to come.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 17. 19:18
A csalók pofátlansága végtelen: már a KiberPajzs nevében vernek át embereket
2025. szeptember 17. 18:54
Letartóztatták a miskolci ámokfutót
×
×
×
×