Vádat emeltek a Charlie Kirk gyilkosság gyanúsítottja ellen

A hét vádpontot tartalmazó vádiratot Jeff Gray illetékes utahi ügyész olvasta fel. Súlyosbító tényezőként értékelte azt, hogy a 22 éves Robinson a konzervatív aktivistát politikai nézetei miatt szemelte ki, és tettét abban a tudatban követte el, hogy gyermekek is jelen voltak azon a vitafórumon, amelyet Charlie Kirk a hallgatók számára tartott szeptember 10-én Orem városban a Utah Valley Egyetemen, ahol a halálos lövés érte.

Gray mindemellett utalt a terhelő bizonyítékokra is, így például a DNS-nyomokra a gyilkossághoz használt fegyver ravaszán, valamint a megfigyelőkamerák felvételeire. Közölte azt is, hogy az ügyészség a halálbüntetés kiszabására fog törekedni.

"Charlie Kirk meggyilkolása egy amerikai tragédia" - hangsúlyozta az ügyész.

Utah törvényei lehetővé teszik a súlyos bűncselekmények esetében a halálbüntetést.