ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.41
usd:
328.34
bux:
99877.82
2025. szeptember 16. kedd Edit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: fbi

Vádat emeltek a Charlie Kirk gyilkosság gyanúsítottja ellen

Infostart / MTI

Egyebek mellett gyilkosság minősített esete, igazságszolgáltatás akadályozása és lőfegyverrel elkövetett bűncselekmény miatt emeltek vádat kedden a Charlie Kirk elleni halálos merénylet gyanúsítottja, Tyler Robinson ellen az amerikai Utah államban.

A hét vádpontot tartalmazó vádiratot Jeff Gray illetékes utahi ügyész olvasta fel. Súlyosbító tényezőként értékelte azt, hogy a 22 éves Robinson a konzervatív aktivistát politikai nézetei miatt szemelte ki, és tettét abban a tudatban követte el, hogy gyermekek is jelen voltak azon a vitafórumon, amelyet Charlie Kirk a hallgatók számára tartott szeptember 10-én Orem városban a Utah Valley Egyetemen, ahol a halálos lövés érte.

Gray mindemellett utalt a terhelő bizonyítékokra is, így például a DNS-nyomokra a gyilkossághoz használt fegyver ravaszán, valamint a megfigyelőkamerák felvételeire. Közölte azt is, hogy az ügyészség a halálbüntetés kiszabására fog törekedni.

"Charlie Kirk meggyilkolása egy amerikai tragédia" - hangsúlyozta az ügyész.

Utah törvényei lehetővé teszik a súlyos bűncselekmények esetében a halálbüntetést.

Kezdőlap    Külföld    Vádat emeltek a Charlie Kirk gyilkosság gyanúsítottja ellen

vádemelés

gyilkossság

charlie kirk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vuelta-botrány: életveszélyben voltak a kerékpárosok és a tüntetők is – mondja a Tour de Hongrie-szervező

Vuelta-botrány: életveszélyben voltak a kerékpárosok és a tüntetők is – mondja a Tour de Hongrie-szervező

Nem fér össze egy sportrendezvény és egy tüntetés, a versenyzők és a szurkolók biztonságának garantálása is éppen elég feladat a szervezőknek – hangsúlyozta az InfoRádióban a Vuelta profi országúti kerékpáros körversenyen történt demonstrációkról Eisenkrammer Károly, a Tour de Honrgie főszervezője. Arról is beszélt, hogy nem tekinthető jó példának a spanyol kormány és a hatóságok hozzáállása a palesztinpárti demonstrálók extrém megnyilvánulásaihoz.
VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.17. szerda, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai rakétákat vesz Hollandia

Amerikai rakétákat vesz Hollandia

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma jóváhagyta fejlett közepes hatótávolságú air-to-air rakéták eladását Hollandiának 570 millió dollár értékben - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már a jövő háborúját gyakorolják: Putyin csúcsfegyvereket vonultatott fel

Már a jövő háborúját gyakorolják: Putyin csúcsfegyvereket vonultatott fel

Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen vett részt a Zapad-2025 (Nyugat-2025) hadgyakorlat zárónapján, amelyet a Nyizsnyij Novgorod-i régió mulinói lőterén tartottak kedden.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump about to land in UK for historic second state visit

Trump about to land in UK for historic second state visit

The US president and First Lady Melania Trump will join King Charles at Windsor Castle for two days of events.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 16. 21:28
A Trump-kormány börtönnel büntetné a gyűlöletbeszédet
2025. szeptember 16. 20:20
Atomháborúra készülnek - ismerte el a fehérorosz vezérkari főnök
×
×
×
×